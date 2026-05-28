ভোটে ভরাডুবি, দায় নিয়ে পদত্যাগ ভদ্রেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান-সহ 8 তৃণমূল কাউন্সিলরের

ইন্দ্রনীল সেন চন্দননগর বিধানসভায় 13 হাজার ভোটে হেরেছেন। ভদ্রেশ্বর পৌরসভা এলাকায়ও ভরাডুবি হয়েছে। সেই দায় নিয়েই পদত্যাগ বলেই জানিয়েছেন ভদ্রেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান-সহ আট তৃণমূল কাউন্সিলর।

ভদ্রেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান-সহ 8 তৃণমূল কাউন্সিলরের পদত্যাগ
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 28, 2026 at 7:47 PM IST

Updated : May 28, 2026 at 7:53 PM IST

ভদ্রেশ্বর, 28 মে: চন্দননগর পৌরনিগমের ভাইস চেয়ার ম্যানের পদত্যাগ। এবার চন্দননগর বিধানসভার মধ্যে ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ 8 কাউন্সিলার পদত্যাগ করলেন। বৃহস্পতিবার ভদ্রেশ্বর পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী, প্রকাশ গোস্বামী, বাপি মালিক, বিকাশ দাস, সুপ্রিয় বাগ, শিলা কর, রাজু তাঁতি, পারমিতা চক্রবর্তীরা নিজেদের পদত্যাগ পত্র জমা দেন।

দু'বারের বিধায়কের ইন্দ্রনীল সেন চন্দননগর বিধানসভায় পরাজিত হয়েছেন 13 হাজার ভোটে। তার মধ্যে ভদ্রেশ্বর পৌরসভা এলাকায় ভরাডুবি হয়েছে। সেই দায় নিয়েই এই পদত্যাগ বলেই জানিয়েছেন ভদ্রেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান-সহ আট তৃণমূল কাউন্সিলর।

কিন্তু এতো দিন পর কেন এই বোধদয় ? তৃণমূল সূত্রে খবর, কাজের পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় নাগরিক পরিষেবা ঠিক মতো দিতে পারবেন না কাউন্সিলররা। সেই আশঙ্কা থেকেই এই চিন্তা-ভাবনা এবং পরবর্তীকালে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত বলে শোনা যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহর দাবি, কারও যদি অন্তরআত্মা জেগে ওঠে, বহুদিন দুষ্টলোকেদের সঙ্গে আছে বলে মনে করেন, কাউন্সিলাররা যদি নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে তাঁদের পদ ছাড়তে চান, সেক্ষেত্রে বলতে হবে দেরি হলেও তাদের মনে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। বহু মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না। সেই কারণেই মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সেই জায়গা থেকেই হয় তো তাঁরা পদত্যাগ করেছেন।

চন্দননগর বিধানসভার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর পৌরসভায় 22টি ওয়ার্ড রয়েছে। এক নির্দল ও বিজেপি কাউন্সিলর পরবর্তীকালে তৃণমূলে যোগ দেন। বিরোধীশূন্য এই পুরসভার প্রায় চৌদ্দটি ওয়ার্ডেই হার হয়েছে তৃণমূলের। ভদ্রেশ্বর পৌরসভার 2010 সাল থেকে কাউন্সিলর প্রলয় চক্রবর্তী। এরপর ভাইস চেয়ারম্যানও ছিলেন । 2018 সালে তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যান হন। তিনি বলেন, "মানুষের সমর্থনে আমরা কাজ করেছি। মানুষ এখন বিজেপিকে সমর্থন করছে। ওনাদের সুযোগ দেওয়া উচিত। আমার উপর আমার দলের ও রাজ্যের শাসকদলেরও এই পদত্যাগ নিয়ে কোনও চাপ নেই। মোট আটজন কাউন্সিলর আমার পর পদত্যাগ করেছেন।"

বারবার অভিযোগ উঠেছে ভদ্রেশ্বর পৌরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে প্রলয় চক্রবর্তী বলেন, "2016 সালে নিয়োগ শুরু হয়েছে ৷ সেই সময় পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন মনোজ চক্রবর্তী। আমার এখানে যদি নিয়োগ দুর্নীতি হয়, তাহলে তদন্ত হবে। তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। আমি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছি।" সাধারণ মানুষের নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া প্রসঙ্গে প্রাক্তন চেয়ারম্যান বলেন, "সেটা প্রশাসন প্রশাসনের মতো কাজ করবেন। মানুষের জনমতকে মান্যতা দিয়েই আজকে এই পদত্যাগ করেছি।"



