এবার বিজেপির অন্দরেই মারামারি ! দু'পক্ষের মধ্যেই চলল ডিম ছোড়াছুড়ি
পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকায় যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই শুভ্রজিৎ চৌধুরীকে উদ্ধার করে কল্যাণী থানায় নিয়ে যায় পুলিশ ।
Published : June 23, 2026 at 11:25 AM IST
কল্যাণী, 23 জুন: ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বিএমএস)-র কমিটি গঠন সংক্রান্ত সভাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নদিয়ার কল্যাণী । মারামারিতে জড়িয়ে পড়লেন বিজেপি কর্মীদের একাংশ ৷ দু'পক্ষের মধ্যে চলল ডিম ছোড়াছুড়িও ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার শহরের আইটিআই মোড় সংলগ্ন একটি রেস্তরাঁ চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায় । ঘটনাস্থলে প্রচুর পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেন্ট্রাল পার্ক সংলগ্ন একটি বেসরকারি হোটেলে বিএমএসের কমিটি গঠন সংক্রান্ত সভার আয়োজ হয়েছিল । বিজেপি কর্মীদের একাংশের দাবি, ওই সভায় তৃণমূলের কয়েকজন নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন । বিজেপি কর্মীদের অবহেলা করে প্রাক্তন শাসক দলের সদস্যদের কমিটির অংশ করা হচ্ছে এই অভিযোগ ছড়িয়ে পড়তেই সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের কেউ কেউ হোটেলের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । বিক্ষোভকারীদের দাবি, সংগঠনকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে ৷ বিএমএসের 'তৃণমূলিকরণ' করা যাবে না । এই দাবিতে তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন ।
পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সভাস্থলের বাইরেও। অভিযোগ, বিক্ষোভ চরমে পৌঁছলে সভায় উপস্থিত কয়েকজনের উপর ডিম নিক্ষেপ করা হয় । পাশাপাশি কয়েকজনকে মারধরের ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ উঠেছে । ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ।
বিএমএসের নদিয়া জেলার কার্যকরী সভাপতি রাকেশ মুখোপাধ্যায় বলেন, "এর আগেও 12 তারিখে তৃণমূলের কিছু সমর্থকদের নিয়ে বিএমএসের একটি কমিটি গঠন করা হয় কল্যাণীতে । আমরা জানতে পেরে সেটায় বাধা দিই । কিন্তু আজ আবার একই ব্যাপার ঘটতে দেখলাম ৷ আমরা যারা গেরুয়া ভক্ত তাদের উপেক্ষা করে ওই কমিটিকেই কার্যকর করার জন্য সভা শুরু করেছিল । আমাদেরই জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত এক নেতা কিছু পাওয়ার বিনিময়ে এই কাণ্ড ঘটাচ্ছেন ।"
তাঁর কথায়, "আমাদের প্রশ্ন, যারা এতদিন তৃণমূল করে এসেছে, যারা বলেছিল 4 তারিখের পর গেরুয়া ভক্তদের মারধর করবে, তারাই আবার এই কমিটিতে আসতে পারে কোন যুক্তিতে ? তাহলে আমাদের মতো যারা এতদিন বুকে পাথর চাপা দিয়ে লড়াই করেছি তাদের কি কোনও সম্মান থাকবে না ? আমরা চাই যারা এতদিন তৃণমূল করেছে, তারা যেন কিছুতেই যাতে কমিটিতে ঢুকতে না পারে ।"
বিএমএস-এর জেলা সম্পাদক শুভ্রজিত চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন অন্যান্যরা । বিক্ষুব্ধদের দাবি, তিনি তৃণমূলের কিছু সমর্থকদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে এই কাণ্ড ঘটাচ্ছেন । তবে শুভ্রজিত এই অভিযোগ মানতে নারাজ ৷ তিনি বলেন, "অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । এখানে কোনও তৃণমূলের কর্মী ছিলেন না । আর নতুন কমিটি গঠনে নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি এখানে ৷ " পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকায় সেখান থেকে শুভ্রজিৎ চৌধুরীকে উদ্ধার করে কল্যাণী থানায় নিয়ে যায় পুলিশ ।