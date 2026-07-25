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উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগে দুর্নীতি ! হেল্প ডেস্কে 'ডিম থেরাপি'-বিক্ষোভ

টাকার বিনিময়ে বেআইনিভাবে নতুন চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের অভিযোগ ৷ কাজ বন্ধ করে সংগঠনের সম্পাদককে ঘিরে বিক্ষোভ ৷

Egg Therapy at NBMC
উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে 'ডিম থেরাপি' ৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 25, 2026 at 10:51 PM IST

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শিলিগুড়ি, 25 জুলাই: উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হল ৷ শনিবার মেডিক্যাল কলেজের সেবা ভারতী রোগী সহায়তা কেন্দ্রে ডিউটিরত চুক্তিভিত্তিক কর্মী ইউনিয়নের নেত্রীকে লক্ষ্য করে 'ডিম থেরাপি'র অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই সঙ্গে কাজ বন্ধ রেখে চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন ৷ এই ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা হাসপাতাল চত্বরে ৷

দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চুক্তিভিত্তিক কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক প্রতিমা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল অস্থায়ী কর্মীদের একাংশের মধ্যে ৷ আন্দোলনকারী কর্মীদের অভিযোগ, প্রতিমা চক্রবর্তী ইউনিয়নের প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিনের পুরনো ও যোগ্য কর্মীদের বঞ্চিত করছেন ৷ পরিবর্তে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে নতুনদের বেআইনিভাবে নিয়োগ করানো হচ্ছে ৷ এমনই দুর্নীতির অভিযোগে কর্মীরা এতদিন ধরে সোচ্চার হলেও, শনিবার তা চরম আকার ধারণ করে ৷

হেল্প ডেস্কে 'ডিম থেরাপি'-বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

এ দিন সকালে সেবা ভারতী রোগী সহায়তা কেন্দ্রের হেল্প ডেস্কে ডিউটিতে ছিলেন অভিযুক্ত প্রতিমা চক্রবর্তী ৷ অভিযোগ, তাঁকে দেখতে পেয়েই বিক্ষুব্ধ কর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ৷ তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখানো শুরু হয় ৷ তবে, একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ কর্মীদের একাংশ তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়তে শুরু করেন বলে অভিযোগ ৷ শুধু প্রতিমা চক্রবর্তীই নন, ডিম ছোড়া হয় উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতী সংঘের সদস্য কার্তিক ভগতকে লক্ষ্য করে ৷ এই ঘটনার পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ বিক্ষুব্ধ কর্মীরা রোগী সহায়তা কেন্দ্রের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেন এবং প্রতিমা চক্রবর্তীকে অবিলম্বে সম্পাদকের পদ থেকে সরানোর দাবিতে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখতে থাকেন ৷

Egg Therapy at NBMC
উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ৷ (নিজস্ব ছবি)

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ফাঁড়ির পুলিশ ৷ পুলিশকর্তারা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে প্রতিমা চক্রবর্তী বলেন, "আমি যখন ডিউটিতে ছিলাম, তখন কয়েকজন মহিলা এসে আচমকা আমার উপর হামলা চালায় এবং মারধর করে ৷" এই ঘটনার পরিপ্রক্ষিতে তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷ তবে, এই ঘটনার পর উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ভিতরের নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷

TAGGED:

NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE
RECRUITMENT SCAM
CONTRACTUAL STAFF RECRUITMENT SCAM
ডিম থেরাপি
EGG THERAPY AT NBMC

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