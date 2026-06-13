এবার 'ডিম খেলেন' পুরসভার নথি পোড়ানোর অভিযোগে ধৃত অশোকনগরের পুরপ্রধান
বাড়ির বাগানে পুরসভার নথি পোড়ানোর অভিযোগ ৷ পুুরসভার নিয়োগ ও বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতির নথি পোড়ানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ ৷
Published : June 13, 2026 at 7:01 PM IST
অশোকনগর (উত্তর 24 পরগনা), 13 জুন: এবার ডিম মারা হল অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকারকে ৷ বাড়ির বাগানে পুরসভার ফাইল পোড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন তিনি ৷ শনিবার বেলা আড়াইটে নাগাদ তাঁকে বারাসত আদালতে তোলার সময় এক ব্যক্তি অভিযুক্ত পুরপ্রধানের পিঠে ডিম ছুঁড়ে মারেন ৷ সেই সময় পুলিশ দ্রুত তাঁকে আদালতের লকআপে ঢুকিয়ে দেয় ৷
উল্লেখ্য, অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার বাড়ির বাগানে পুরসভার নথি পোড়াচ্ছিলেন বলে অভিযোগ ৷ এই অভিযোগে পুরপ্রধানের বাড়িতে হানা দেয় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ জল দিয়ে আগুন নিভিয়ে উদ্ধার করা হয় আধপোড়া সেইসব নথি ৷ এই ঘটনাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত পুরপ্রধানকে ৷ বিজেপির অভিযোগ, বিভিন্ন প্রকল্পে চুরি ও দুর্নীতির নথি পুড়িয়ে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করছিলেন প্রবোধ সরকার ৷
23 ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর হয়ে অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভায় প্রায় 10 বছর পুরপ্রধানের পদে রয়েছেন প্রবোধ সরকার ৷ অভিযোগ, তিনি ছিলেন অশোকনগরের শেষ কথা ৷ তাঁর সময়েই অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভায় বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে ৷ চাকরির নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে আরও বড় অভিযোগ ছিল ৷ গত 4 মে রাজ্যে রাজ্যে পালাবদলের পর সেই ছবিটা বদলে গিয়েছে ৷ তৃণমূল নেতা গুপি মজুমদার গ্রেফতার হয়েছেন ৷ প্রাক্তন বিধায়ক বিমান রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ হয়েছে ৷
কল্যাণগড় উঁচু কয়াডাঙা এলাকায় প্রবোধ সরকারের বিশাল বাড়ি রয়েছে ৷ অভিযোগ, শুক্রবার রাতে ওই বাড়ির বাগানে আগুন জ্বলতে দেখা যায় ৷ স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা সেখানে গিয়ে প্রবোধ সরকারকে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন ৷ জবাবে তিনি জানান, পাতা পোড়ানো হচ্ছে ৷ তবে, কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে অসংখ্য বিজেপি কর্মী জমাতেন করেন ৷ তাঁরা জল ঢেলে ওই আগুন নিভিয়ে দেন ৷
অভিযোগ, আগুন নিভিয়ে তাঁরা দেখেন সেখানে পুরসভার নথি পোড়ানো হচ্ছে ৷ স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, দুর্নীতির প্রমাণ লোপাট করতে পুরপ্রধান পুরসভার কাগজপত্র পোড়াচ্ছিলেন ৷ বিজেপি কর্মীরা প্রবোধ সরকারের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ এরপর অশোকনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভের মধ্যে থেকে প্রবোধকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ রাতে থানার সামনে কয়েকশো বিজেপি কর্মী জড়ো হয়ে যান ৷
বিজেপির অশোকনগর চার নম্বর মণ্ডলের সভাপতি রিংকি শূর বলেন, "স্থানীয় দলীয় কর্মীদের কাছ থেকে খবর পাই, প্রবোধ সরকারের বাড়ির বাগানে কাগজপত্র পোড়ানো হচ্ছে ৷ আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে জল ঢেলে সেই আগুন নিভিয়ে বেশ কিছু কাগজ উদ্ধার করেছি ৷ প্রত্যেকটি কাগজ ছিল অশোকনগর পুরসভার ৷ সেই প্রমাণও আমরা সঙ্গে রেখেছি ৷ গত কয়েক বছরে অশোকনগর পুরসভায় বিপুল পরিমাণ আর্থিক অনিয়ম হয়েছে ৷ সবচেয়ে বড় অভিযোগ, 2017-18 সালে অশোকনগর পুরসভায় কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে ৷ বয়স কমিয়ে তৃণমূল নেতাকর্মীদের পুরসভায় চাকরি দেওয়া হয়েছে ৷ সেই সমস্ত দুর্নীতির নথি পুড়িয়ে পুরপ্রধান প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছিলেন ৷ আমরা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ৷" যদিও, অশোকনগর পুরসভার পুরপ্রধানের নথি পোড়ানোর অভিযোগে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চায়নি তৃণমূল নেতৃত্ব ৷