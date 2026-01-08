মমতার বাড়িতে তল্লাশি হলে মিলবে 100 কোটি ! বিস্ফোরক শুভেন্দু, 'ম্যাচ-ফিক্সিং' বলছে কংগ্রেস

মমতার বাড়িতে তল্লাশি হলে মিলবে 100 কোটি ! বিস্ফোরক শুভেন্দু, 'ম্যাচ-ফিক্সিং' বলছে কংগ্রেস
মহম্মদ সেলিম বলেন, টলিউড বলিউডের পুরনো স্ক্রিপ্টের মতোই নাটক চলছে । এটা নির্বাচনের আগে মঞ্চ সাজানোর চেষ্টা ।
Published : January 8, 2026 at 5:15 PM IST
কলকাতা, 8 জানুয়ারি: আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়ি এবং সেক্টর ফাইভের অফিসে ইডি হানা চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সশরীরে সেখানে উপস্থিতি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হলে 100 কোটি টাকা মিলবে ৷ এদিকে, ইডি হানা ও তার পরে মুখ্যমন্ত্রীর গতিবিধিকে ম্যাচ-ফিক্সিং তকমা দিয়ে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস ৷ তাদের দাবি, ভোটের আগেই এধরনের সক্রিয়তা চোখে পড়ে ৷ এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে সিপিএমও ৷
'নজিরবিহীন' ঘটনায় পালটা চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর
বৃহস্পতিবারের ঘটনায় শুভেন্দু অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক প্রধান হয়েও একটি সাংবিধানিক তদন্তকারী সংস্থার কাজে সরাসরি বাধা সৃষ্টি করেছেন । তাঁর মতে, দেশের মধ্যে এমন ঘটনা নজিরবিহীন এবং এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় । বিরোধী দলনেতার দাবি, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু তদন্ত প্রভাবিত করতেই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন । এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আদালতের সাহায্য নেওয়া উচিত । সাংবিধানিক সংস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে একজন মুখ্যমন্ত্রী যে এসব করতে পারেন, তা ভাবা যায় না ।"
এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নেতাদের বাড়িতে ইডি পাঠানোর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন । তার পালটা জবাবে শুভেন্দু অধিকারী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে আনেন । তিনি বলেন, "বিজেপির যে কোনও নেতার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কিছুই পাওয়া যাবে না । কিন্তু পার্থর অতিবান্ধবী অর্পিতার বাড়িতে 51 কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছিল । আর যদি আপনার (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বাড়িতে তল্লাশি হয়, তবে 100 কোটি টাকা মিলবে ৷" বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্যে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে ।
নথি চুরির অভিযোগ নস্যাৎ
আইপ্যাকের দফতর থেকে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা এবং দলীয় নথি চুরির যে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, তা-ও নস্যাৎ করে দিয়েছেন শুভেন্দু । তিনি যুক্তি দেন, আইপ্যাক কোনও রাজনৈতিক দল নয়, এটি একটি কর্পোরেট সংস্থা । তাই সেখানে ভোটার তালিকা বা রাজনৈতিক নথিপত্র থাকার কোনও কারণ নেই । তিনি আরও বলেন, সংস্থাটির কাগজপত্র এবং আইনি বিষয় সঠিক থাকলে ভয়ের কিছু নেই । তল্লাশি মানেই কাউকে গ্রেফতার করা নয়, শুধুমাত্র নথিপত্র যাচাই করা হচ্ছে ।
উল্লেখ্য, আইপ্যাকের কর্ণধারের বাড়িতে ও দফতরে ইডি হানা দেওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সংস্থা নির্বাচনের ঠিক আগে তৃণমূলের সমস্ত গোপনীয় তথ্য হাতিয়ে নিতে চাইছে । তিনি বলেন, "আমাদের পার্টির আইটি সেক্টরকে রেড করে সব কাগজ নিয়ে নেওয়া হয়েছে । হার্ড ডিস্ক, ক্যান্ডিডেট লিস্ট, ভবিষ্যতের স্ট্র্যাটেজি - সব ওরা লুট করতে চাইছে ৷" মমতা আরও বলেন, বিজেপি আসলে 'করতে লুঠ, বলতে ঝুট' নীতিতে চলছে এবং এজেন্সির মাধ্যমে ডাকাতি করছে ।
পুলিশি হেনস্তার অভিযোগ শুভেন্দুর
মমতার এই অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে এদিন নিজের উপর পুলিশি হেনস্তার অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মাকেও রেহাই দেওয়া হয়নি । তাঁর কথায়, "সিআইডি আমার বাড়িতে গিয়ে বাবা-মাকে হেনস্তা করেছে । নন্দীগ্রামে আমার বিধায়ক কার্যালয়ে কোনও সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই তল্লাশি চালিয়ে তছনছ করা হয়েছে ৷" পুলিশ ও এজেন্সির ব্যবহার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলে সরব হন তিনি ।
নির্বাচনের আগে মঞ্চ সাজানোর চেষ্টা: সেলিম
এদিকে, শুভেন্দুর সুরেই এদিন ইডি হানার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গতিবিধিকে কটাক্ষ করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । তিনি বলেন, "টলিউড বলিউডের পুরনো স্ক্রিপ্টের মতোই নাটক চলছে । নির্বাচনের আগে মঞ্চ সাজানোর চেষ্টা । কিন্তু সাধারণ মানুষের স্মৃতি অতটা খারাপ নয় । এর আগে এরকম একাধিক ঘটনা ঘটানো হয়েছে । রাজীব কুমারের ঘটনা থেকে শুরু করে আরজি করে পুলিশ পাঠিয়ে লাশ চালান করে দেওয়ার চেষ্টা - সব কিছুই করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । যে কোনও তদন্তকারী সংস্থা তল্লাশি চালালে সেখানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না । কিন্তু আজকের ঘটনায় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সেখানে চলে গেলেন । ফাইল ল্যাপটপ তৃণমূলের গাড়িতে তোলা হল ।"
মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য তুলে ধরেই সেলিমের কটাক্ষ, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বলেছেন যে ল্যাপটপ ফাইলগুলোতে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা রয়েছে । তাহলে নেতা বা দলীয় নেতৃত্ব প্রার্থী ঠিক করেন না, তা-ই স্পষ্ট হল । কোম্পানিকে দিয়ে করানো হয় । শুধু তাই নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ফাইল এবং নথি নিয়ে বেরিয়ে এলেন, তা তৃণমূলেরই সম্পত্তি বা প্রার্থী তালিকা সে বিষয়টির প্রমাণ রয়েছে ? তল্লাশি চলাকালীন এভাবে কোনও নথিপত্র বের করে আনা যায় না । সরকারি কাজে বাধা দেওয়া যায় না । ইডির এখনই উচিত কেস ফাইল করা ।"
ম্যাচ-ফিক্সিং বলছে কংগ্রেস
তবে এই ঘটনাকে ম্যাচ ফিক্সিং বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস ৷ এদিন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গুলাম আহমেদ মীর জলপাইগুড়িতে বলেন, "ভোট এলেই ম্যাচ ফিক্সিং শুরু হয়ে যায় । IPAC অনেকদিন থেকে রাজ্যে আছে । জনতার নজর ফেরাতেই এটা করা হচ্ছে । ভোটের সময়ে ইডি সিবিআই পুলিশ অ্যাক্টিভ । সারা দেশে কে কোথায় কী করছে সেটা তো দেখা উচিত । আগে কেন কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হল না ! কেন মমতা কাউকে বাঁচাতে ফাইল নিয়ে পালাচ্ছেন ? ডাল মে কালা হ্যায় কেয়া ! এটা বাংলার জনতা জানতে চায়, এই ম্যাচ ফিক্সিং থেকে বাংলার জনতার বেরিয়ে আসা উচিত ।"
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সরব হয়েছেন শাসকদলের দুর্নীতি নিয়ে ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূলের দুর্নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজনবিদিত । 2011 সাল থেকে তাদের বিধায়ক, সাংসদরা বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছেন । সারদা, নারদ এবং তারপর শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি । সাধারণ মানুষ যখন কষ্ট পাচ্ছিল, তখন এই সমস্ত ঘটনায় ইডি কোথায় ছিল ? রাজ্য সরকার রাজ্যের কোষাগার খালি করছিল, কিন্তু এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ছিল নীরব দর্শক । ইডি কেবল নির্বাচনের বছরে সক্রিয় হয় এবং তারপর পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় । এতে কোনও সন্দেহ নেই যে ইডি একটি রাজনৈতিক সংস্থা । যা বিজেপি দ্বারা বিরোধীদের হয়রানি করার জন্য পরিচালিত হয় । ইডি এর আগেও কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলোর অস্থিরতা বাড়াতে ব্যবহৃত হয়েছে । তবে কংগ্রেস দল আইনিভাবে সেই লড়াইগুলো লড়েছে এবং জিতেছে ।"