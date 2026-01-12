বিজেপির নির্দেশে ইডিই এসেছিল নথি চুরি করতে, মুখ্যমন্ত্রী রক্ষা করেছেন: কুণাল
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইডির চুরির অভিযোগকে অত্যন্ত নিম্নরুচির বলেছেন কুণাল ঘোষ ।
Published : January 12, 2026 at 8:26 PM IST
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নথি চুরির অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ । তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী কোনও নথি চুরি করেননি, বরং গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরির হাত থেকে রক্ষা করেছেন ।
আইপ্যাকের দফতরে ইডির হানা, সেখান থেকে ফাইল নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলে যাওয়া । ইডির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফাইল চুরির অভিযোগ । বিষয়টি হাইকোর্টে মামলাধীন । আর এরই মাঝে বিতর্ককে আরও একটু উসকে দিয়ে কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেন, বিজেপি ইডিকে ব্যবহার করে তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র হাতিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল । তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচেতনতা ও উদ্যোগে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ।
তিনি বলেন, "চুরির অভিযোগ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না । মুখ্যমন্ত্রী নিজের নথিপত্র নিরাপদে নিজের হেফাজতে রেখেছেন ।" সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে কুণাল ঘোষ বলেন, "ভোটের আগে হঠাৎ ইডির তৎপরতা । 4-5 বছরের পুরনো একটি মামলায় হঠাৎ করেই আইপ্যাক দফতরে ইডি হানা দিল । বিধানসভা ভোটের আগে আইপ্যাক আমাদের প্রচার পরামর্শদাতা । ফলে আমাদের তথ্য ভাণ্ডারে থাবা বসানোই উদ্দেশ্য ছিল বিজেপির । আর তাই বিজেপির নির্দেশে ইডি করেছে । মুখ্যমন্ত্রী তা আগলে নিয়ে গিয়েছেন । কোনও ভুল কাজ করেননি । ইডি বিকৃত অভিযোগ করছে । বাকিটা আদালতে আমাদের আইনজীবীরা থাকবেন, বলবেন ।"
তিনি আরও বলেন, "দেশবাসীকে জানাতে হবে-ইডি কার ইশারায় কাজ করছে? কেন নির্বাচন এলেই এ ধরনের তৎপরতা বেড়ে যায়?" মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ সম্পর্কে কুণাল ঘোষ বলেন, "এটি অত্যন্ত একটি নিম্নরুচির মিথ্যে অভিযোগ । ইডির পক্ষ থেকে করা হয়েছে ।"
কুণাল ঘোষ টিপ্পনি কেটে বলেন, "আগে শাস্ত্র পড়ুন । শাস্ত্রে বলা আছে যে কারও জিনিস না বলে নিলে সেটাকে চুরি বলে । এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি দলের তথ্যভাণ্ডার রক্ষা করেছেন । এটা চুরি কোথায় হল ? ইডি'ই আচমকা হানা দিয়ে বিজেপির হয়ে আমাদের তথ্যভাণ্ডার চুরি করতে গিয়েছিল । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা রক্ষা করেছেন ।" বিজেপিকে কটাক্ষ করে কুণাল বলেন, "এত কিছুর পরেও বিজেপি নির্বাচনে জিততে পারবে না । আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বাড়বে, আর বিজেপির আসন আরও কমে যাবে ।"