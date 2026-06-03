এবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেকের বাড়িতে ইডি, তলব করে নোটিশ

এবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেকের বাড়িতে ইডি, তলব করে নোটিশ
প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেককে হাজিরার নোটিশ ৷ কালীঘাটের বাড়িতে অভিষেককে না-পেয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে নোটিশ দিয়ে এলেন ইডি আধিকারিকরা ৷
Published : June 3, 2026 at 6:11 PM IST
কলকাতা, 3 জুন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ইডি-র অভিযান ৷ বুধবার বিকালে তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে যান ইডি আধিকারিকরা ৷ জানা গিয়েছে, প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নোটিশ দেওয়ার জন্য তাঁর খোঁজ করেন তাঁরা ৷ নিরাপত্তারক্ষীরা বেরিয়ে এসে জানান, কালীঘাটের বাড়িতে নেই অভিষেক ৷ তবে, ইডি আধিকারিকরা নিরাপত্তরক্ষীদের হাতেই নোটিশ ধরিয়ে দিয়ে আসেন ৷ জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ৷
বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে আসেন ইডি আধিকারিকরা ৷ বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁর কালীঘাটের বাড়ির নীচে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা বেরিয়ে আসেন ৷ অভিষেক আছেন কি না, তা জানতে চান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ৷ জানা গিয়েছে, দীর্ঘক্ষণ ধরে ইডি আধিকারিকরা অভিষেকের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ নিরাপত্তারক্ষীদের তরফে জানানো হয় তৃণমূল সাংসদ বাড়িতে নেই ৷ এরপরেই ইডি আধিকারিকরা অভিষেকের কালীঘাটের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান ৷ তার আগে ইডি-র তরফে হাজিরার নোটিশ দিয়ে আসেন তাঁরা ৷
জানা গিয়েছে, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে একাধিক তথ্য প্রমাণ এবং সাক্ষ্য জোগাড় করার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা ৷ মূলত, তাঁকে নোটিশ দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন তাঁরা ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়া নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও, এই তলব নিয়ে এখনও পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর আইনজীবীর তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের দাবি, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে বহুদিন ধরেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উঠে আসছিল ৷ বিশেষ করে 'কালীঘাটের কাকু' নামে পরিচিত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে গ্রেফতার করে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তদন্তকারীরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পেয়েছেন বলে দাবি ৷ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বয়ান, আর্থিক নথি এবং বিভিন্ন ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ করে তদন্তকারীরা নিয়োগ দুর্নীতির আর্থিক লেনদেনের গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করছেন ৷
তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, সেই অর্থের প্রবাহ কোন অ্যাকাউন্ট থেকে কোন অ্যাকাউন্টে হবে এবং কখন হবে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশ আসত ৷ এই অভিযোগের সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আর্থিক লেনদেনের তথ্য, কল রেকর্ড এবং অন্যান্য নথি খতিয়ে দেখছেন ৷ যদিও এই সমস্ত অভিযোগ এখনও আদালতে প্রমাণিত হয়নি এবং তদন্তের পর্যায়েই রয়েছে ৷
সূত্রের খবর, গত কয়েক মাসে একাধিক ব্যক্তি ও সংস্থার আর্থিক নথিপত্র পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা বেশ কিছু অসঙ্গতি চিহ্নিত করেছেন ৷ সেই তথ্যের সঙ্গে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বয়ান মিলিয়ে দেখার কাজও চলছে ৷ তদন্তকারীদের মতে, মামলার বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন রয়েছে ৷ সেই কারণেই তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই তার পরিধি বাড়ছে এবং নতুন-নতুন তথ্য সামনে আসছে ৷ ফলে তদন্তকারী সংস্থা এখন আর্থিক লেনদেনের শৃঙ্খল এবং তার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে আরও সক্রিয় হয়েছে ৷
অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বরাবরই দাবি করা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ অতীতেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হয়েছেন এবং সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বলে দলের দাবি ৷ তবে, এবার সম্ভাব্য তলবের বিষয়টি নিয়ে দলীয় নেতৃত্ব এখনও কোনো মন্তব্য করেনি ৷