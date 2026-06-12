ইসিএল-এর জমিতে পেট্রল পাম্প ! তৃণমূলত্যাগী কাউন্সিলর সঞ্জয় নোনিয়ার বাবার নামে নোটিশ কর্তৃপক্ষের

ইসিএল-এর জমিতে পেট্রল পাম্প ! তৃণমূলত্যাগী কাউন্সিলর সঞ্জয় নোনিয়ার বাবার নামে নোটিশ কর্তৃপক্ষের
ইসিএল-এর জমিতে ঝাঁ চকচকে অফিস বানিয়ে রেল সাইডিংয়ে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসাতেও থাবা ! রোহিত নোনিয়ার বিরুদ্ধে একাধিক সরকারি জমি দখলের অভিযোগ ৷
Published : June 12, 2026 at 7:38 PM IST
আসানসোল, 12 জুন: একদিকে যখন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সেল-আইএসপি, ইসিএল কিংবা ভারতীয় রেল বেআইনী জবরদখল অভিযানে নেমেছে ৷ তখন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এল সদ্য কাউন্সিলর পদে ইস্তফা দেওয়া সঞ্জয় নোনিয়ার বাবা প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা রোহিত নোনিয়ার বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ, ইসিএল-এর জমি দখল করে আসানসোলের ধেমোমেন কোলিয়ারি এলাকায় রোহিত নোনিয়া পেট্রল পাম্প চালাচ্ছেন ৷
শুধু তাই নয়, রোহিত নোনিয়া পেট্রল পাম্পের পাশেই ঝাঁ চকচকে অফিস বানিয়ে একছত্রভাবে রেল সাইডিংয়ে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসাতেও থাবা বসিয়ে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ ৷ সেই ঝাঁ চকচকে অফিসও ইসিএল-এর জমিতেই গড়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ ইসিএল-এর পক্ষ থেকে ওই অফিসটিকে খালি করতে নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷ যে ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আসানসোল শহরে ৷
সিপিআইএম আমলেই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন রোহিত নোনিয়া ৷ নিজে বাম আমলে কুলটি পুরসভার সিপিআইএম কাউন্সিলরও ছিলেন ৷ রাজ্যে পরিবর্তনের পর রোহিত তৃণমূলে যোগ দেন ৷ তবে, নিজে আর ভোটে দাঁড়াননি ৷ বদলে ছেলে সঞ্জয় নোনিয়াকে ভোটে দাঁড় করান রোহিত ৷ আসানসোল পুরনিগমের গত পুরবোর্ডে সঞ্জয় নোনিয়া জয় লাভ করে বরো চেয়ারম্যান হন ৷ পরবর্তীতে দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি বর্তমান পুরবোর্ডের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন ৷
গত দু’দিন আগেই কাউন্সিলর পদ থেকে এবং তৃণমূলের দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দেন সঞ্জয় নোনিয়া ৷ কারণ, হিসেবে জানিয়েছিলেন যে বাবা রোহিত নোনিয়া শারীরিক ভাবে অসুস্থ হওয়ার কারণেই তিনি অব্যাহতি চাইছেন ৷
কিন্তু, বুধবার রাতে ধেমোমেন এলাকাতেই বিজেপির একটি অনুষ্ঠানে দুষ্কৃতী হামলার ঘটনা ঘটে ৷ এক বিজেপি কর্মী ছুরিকাহত হন ৷ অভিযোগ ওঠে রোহিত নোনিয়া এবং সঞ্জয় নোনিয়ার নেতৃত্বেই এই হামলা করা হয়েছে ৷ যদিও এই অভিযোগ ওঠার পর থেকেই রোহিত এবং সঞ্জয় দু’জনেই বেপাত্তা ৷
তারপর শুক্রবার ইসিএল-এর তরফে রোহিত নোনিয়ার পেট্রল পাম্প ও ঝাঁ চকচকে অফিসে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে যান ইসিএল কর্তারা ৷ নোটিশে লেখা রয়েছে, "ইসিএল-এর জমি জবরদখল করেই ওই পেট্রল পাম্প ও অফিস তৈরি করা হয়েছে ৷" অবিলম্বে পেট্রল পাম্প বন্ধ ও অফিস খালি করতে বলা হয়েছে ৷ সরাসরি রোহিত নোনিয়ার নামেই নোটিশ জারি করা হয়েছে ইসিএল কর্তৃপক্ষের তরফে ৷
এই ঘটনার পর গোটা আসানসোল জুড়েই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, এতদিন তৃণমূলের প্রভাব খাটিয়ে একের পর এক ইসিএল ও অন্যান্য সরকারি জমি দখল করে সেখানে নির্মাণ কাজ করেছেন রোহিত নোনিয়া এবং তাঁর ছেলে সঞ্জয় নোনিয়া ৷ একদিকে রাজ্যে পরিবর্তন ও অন্যদিকে সঞ্জয় তৃণমূল ও কাউন্সিলর পদ ছাড়তেই এবার নোনিয়াদের সাম্রাজ্য নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে শুধু পেট্রল পাম্প বা অফিস নয়, প্রাসাদোপম বাড়ি যা রোহিত বানিয়ে রেখেছেন, সেটিও ইসিএল-এর জমির উপর নির্মিত ৷ সঞ্জয় নোনিয়ার কাউন্সিলর অফিসটিও ইসিএল-এর আবাসন দখল করেই বানানো বলে অভিযোগ ৷ যদিও, সেগুলি নিয়ে এখনও ইসিএল কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷