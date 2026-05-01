ভোটকেন্দ্রে বাহিনীর 'হেনস্তায়' বৃদ্ধের মৃত্যু! ভিডিয়ো দেখিয়ে অভিষেকের অভিযোগকে 'ভুল' দাবি কমিশনের

ভোটকেন্দ্রে বাহিনীর 'হেনস্তায়' বৃদ্ধের মৃত্যু! ভিডিয়ো দেখিয়ে অভিষেকের অভিযোগকে 'ভুল' দাবি কমিশনের
উদয়নারায়ণপুরের ঘটনায় পরিবারের অভিযোগ, ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঢোকার অনুমতি চেয়ে বারবার অনুরোধ করেছিলেন ওই বৃদ্ধ । কিন্তু তা মানা হয়নি ।
Published : May 1, 2026 at 2:27 PM IST
উদয়নারায়ণপুর, 1 মে: শেষ দফার ভোটের দিন উদয়নারায়ণপুরে এক বৃদ্ধের আকস্মিক মৃত্যু ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল ৷ বৃদ্ধের মৃত্যুর জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দায়ী করে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বাহিনী ওই বৃদ্ধকে ধাক্কা মারে ও হেনস্তা করে বলে গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন তিনি ৷ পরে এই নিয়ে সরব হয় দলীয় নেতৃত্বও ৷ তবে এই অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিল নির্বাচন কমিশন ৷ ঘটনার দিনের ভিডিয়ো ফুটেজ প্রকাশ করে অভিষেকের সেদিনের পোস্টকে 'মিসইনফরমেশন' অর্থাৎ বিভ্রান্তিকর তথ্য বলে দাবি করেছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷
মৃত ব্যক্তি পূর্ণচন্দ্র দলুইয়ের বয়স বাষট্টি পেরিয়েছে । পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ায় তিনি ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই কুড়িট গ্রামের 245 নম্বর বুথে ভোট দিতে গিয়েছিলেন । পরিবারের অভিযোগ, ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঢোকার অনুমতি চেয়ে বারবার অনুরোধ করেছিলেন ওই বৃদ্ধ । কিন্তু তা মানা হয়নি । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, "ভোট দিয়ে বেরোতে দেরি হওয়ায় তাঁকে জোর করে বাইরে বের করে দেওয়া হয় ।"
এই অভিযোগকে সামনে রেখে তৃণমূল প্রার্থী সমীর পাঁজা বলেন, "একজন অসুস্থ বৃদ্ধের সঙ্গে এমন ব্যবহার সম্পূর্ণ অমানবিক ।" ঘটনাটি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে এই নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয় ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, "উদয়নারায়ণপুরে এক বৃদ্ধ তাঁর ছেলের সঙ্গে ভোট দিতে গিয়েছিলেন । বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার জন্য ওই বৃদ্ধ একা হাঁটতে পারছিলেন না । তাই তাঁর ছেলে তাঁকে ধরে বুথের ভিতর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন । সেই সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁদের দু'জনকেই ধাক্কা দেয় । শারীরিকভাবে বাবা ও ছেলেকে হেনস্তা করে । জওয়ানদের ধাক্কা সামাল দিতে না-পেরে ওই বৃদ্ধ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় আমতা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তবে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ।"
এখানেই না-থেমে তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বিজেপির 'ব্যক্তিগত সেনা' ও 'জল্লাদ' বলে তোপ দেগে লেখেন, "এটা হল 2021 সালের 'শীতলকুচি মানসিকতা'। নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিকদের উপর ঠান্ডা মাথায় চালানো নির্মম সহিংসতা । 2021 সালে অনেক নির্দোষ মানুষের রক্ত ঝরেছিল । সেই রক্তের জন্য বিজেপিকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল । 2026 সালে তাদের আরও বেশি মূল্য দিতে হবে ।"
এবার এই অভিযোগকে সর্বৈব মিথ্যে ও বিভ্রান্তিকর তথ্য বলে দাবি করল নির্বাচন কমিশন ৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল তাঁর সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি 'প্রকৃত সত্য' কী তা জানিয়ে একটি ভিডিয়ো তুলে ধরেছেন ৷ তাঁর দাবি, "বৃদ্ধ ভোটার তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই বুথে প্রবেশ করেছিলেন এবং ভোট প্রদান সম্পূর্ণ করার পর আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন ।" কর্তৃপক্ষের আরও বক্তব্য, "কোনও রকম ধাক্কা বা হেনস্তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।"
ভিডিয়োটিতে (এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) দেখা গিয়েছে, ভোট দিতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে যান বৃদ্ধ ৷ ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক ভোটারের কথায়, "আমরা হঠাৎ দেখি উনি কেমন যেন ঝুঁকে পড়লেন । সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করতে ছুটে যাই ।" নির্বাচন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের বক্তব্য এই নিয়ে কড়া ভাষায় লিখেছেন, "অপ্রমাণিত অভিযোগ ছড়িয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করা উচিত নয় ।" একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকাকে সমর্থন করে তারা জানায়, "নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করেছে নিষ্ঠার সঙ্গে ।"
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বৃদ্ধ ভোটারের শারীরিক অবস্থার অবনতি থেকেই এই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে থাকতে পারে । দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
এই ঘটনায় পরস্পরবিরোধী দাবি ও পালটা দাবিতে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে । একদিকে পরিবারের অভিযোগ ও রাজনৈতিক বক্তব্য, অন্যদিকে নজরদারি চিত্র ও কমিশনের ব্যাখ্যা - দুইয়ের টানাপোড়েনে সত্য অনুসন্ধানের প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ।