ধানের ভাণ্ডার পূর্ব বর্ধমান ! সেই জেলাতেই চাষিদের চোখে জল, ভোটে কি প্রভাব পড়বে
চাষির ঘরে নেই উৎসবের আনন্দ, আছে দেনার খাতা আর অনিশ্চয়তার হিসেব । মাঠে ফসল ফললেও বাজারে মিলছে না ন্যায্য দাম ! পুলক যশের প্রতিবেদন ৷
Published : April 28, 2026 at 5:56 PM IST
বর্ধমান, 28 এপ্রিল: বাংলার শস্যভাণ্ডার পূর্ব বর্ধমান । যে মাটিতে সোনালি ধানের ঢেউ ওঠার কথা, সেই জমিতেই আজ দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনাচ্ছে । চাষির ঘরে নেই উৎসবের আনন্দ, আছে শুধু দেনার খাতা আর অনিশ্চয়তার হিসেব । মাঠে ফসল ফললেও বাজারে মিলছে না ন্যায্য দাম ! এই অভিযোগেই ক্ষোভে ফুঁসছেন জেলার কৃষকরা । আর সেই ক্ষোভই কি আসন্ন নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে চলেছে ?
সরকারি তরফে বারবার দাবি করা হচ্ছে, কৃষকদের পাশে রয়েছে প্রশাসন । সহায়ক মূল্য, কৃষক ভাতা, ফসল বীমা একাধিক প্রকল্পের কথা তুলে ধরা হচ্ছে । কিন্তু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে চাষিরা বলছেন, সেই সুবিধা সবসময় তাঁদের কাছে পৌঁছচ্ছে না । চাষিদের কথায়, "আশ্বাস আছে, কিন্তু আশ্বাসে সংসার চলে না !"
পূর্ব বর্ধমান, যাকে দীর্ঘদিন ধরে 'ধানের ভাণ্ডার' বলা হয়, সেখানেই আজ চাষিরা বলছেন, আউশ, আমন কিংবা বোরো-কোনও মরশুমেই লাভের মুখ দেখা যাচ্ছে না । বরং চাষ করতে গিয়ে ধার করতে হচ্ছে, আর ফসল বিক্রির পরে সেই ধার শোধ করতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে । ফলে বছরের শেষে হিসেব মেলাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, লাভ তো দূরের কথা, উলটে ক্ষতির অঙ্কই বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে ।
কেতুগ্রামের চাষি সঞ্জিত ঘোষের কথায় ফুটে উঠেছে সেই বাস্তব ছবি । তিনি বলেন, "সার, বীজ, কীটনাশকের দাম যেভাবে বেড়েছে, সেই হারে ধানের দাম পাই না । ফসল বেচে সংসার চালানোই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে । বছরে দু'বার কৃষকবন্ধু মিললেও তাতে কোনও সুরাহা হয় না । দেনার চাপ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে অনেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছেন ।"
একই সুর শোনা যায় কাটোয়ার কৃষক অসীম রায়ের গলাতেও । তাঁর অভিযোগ, ধান বিক্রির ক্ষেত্রে দালালচক্র এবং কালোবাজারির দৌরাত্ম্য ক্রমেই বাড়ছে । আক্ষেপের সুরে জানালেন, "যেখানে বস্তার দাম 5-6 টাকা হওয়া উচিত, সেখানে 40-45 টাকা নেওয়া হচ্ছে । উৎপাদনের খরচ বাড়ছে, কিন্তু বিক্রির দাম বাড়ছে না । ফলে ক্ষতি সামলাতে না পেরে অনেকেই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছেন ।"
আউশগ্রামের কৃষক লালু বাউরির বক্তব্যে উঠে আসে বিকল্পহীনতার যন্ত্রণা । অসহায় সুরে বলেন, "ক্ষতি হলেও চাষ করতে হয় । কারণ আমাদের কাছে অন্য কোনও কাজ নেই । সরকার যদি ফসলের ন্যূনতম দাম বেঁধে দেয়, তাহলে কিছুটা সুরাহা হতে পারে ।"
প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে । কখনও অতিবৃষ্টি, কখনও বন্যা ! পাকার মুখে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা জমির ফসল । সরকারি ক্ষতিপূরণের ঘোষণা থাকলেও, বহু চাষির অভিযোগ, তা সময়মতো মেলে না, বা পেলেও এতটাই কম যে চাষের খরচের সামান্য অংশও ওঠে না । ফলে ক্ষতির ভার পুরোপুরি বইতে হচ্ছে কৃষকদেরই ।
মন্তেশ্বরের কৃষক দীননাথ হাজরার কথায় পরিস্থিতির ভয়াবহতা স্পষ্ট । তিনি বলেন, "ধান, আলু, পেঁয়াজ-কোনও কিছুরই দাম নেই । দেনা বাড়ছে । এইভাবে চললে বাঁচা দায় হয়ে যাবে । ধার করে চাষ করি, কিন্তু সেই ধার শোধ করার উপায় থাকে না ।"
চাষিদের অভিযোগ, উৎপাদন খরচ অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে । ডিজেলের দাম বৃদ্ধি, বিদ্যুতের বিল, সেচের খরচ, সারের অগ্নিমূল্য ! সব মিলিয়ে এক বিঘা জমিতে চাষ করতে যে টাকা লাগে, তা আগের তুলনায় অনেক বেশি । তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি । এখনও বহু জায়গায় ধান কাটার জন্য 15-20 জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, ফলে খরচ আরও বাড়ে ।
অন্যদিকে, বাজারে চালের দাম বাড়লেও সেই লাভের অংশ চাষির হাতে পৌঁছচ্ছে না বলেই অভিযোগ । ফড়েদের দৌরাত্ম্য, বড় ব্যবসায়ী বা কর্পোরেট সংস্থার দখল- সব মিলিয়ে কৃষকরা নিজেদের ক্রমশ কোণঠাসা বলে মনে করছেন । তাঁদের দাবি, মাঠে ধানের দাম পড়ে থাকলেও খোলা বাজারে সেই চালই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে ।
এই আর্থিক চাপে বাড়ছে মানসিক চাপও । পরিবারে অশান্তি, পাওনাদারের চাপ-সব মিলিয়ে অনেকেই চরম পথ বেছে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের । যদিও সরকারি ভাবে আত্মহত্যার সঠিক পরিসংখ্যান সবসময় সামনে আসে না, তবুও গ্রামাঞ্চলে এই নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে ।
এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের সমীকরণও বদলাতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা । সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, পূর্ব বর্ধমান, হুগলির মতো কৃষিপ্রধান জেলাগুলিতে কৃষকরাই বড় ভোটব্যাঙ্ক । তাঁদের ক্ষোভ বা সন্তুষ্টি সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে ভোটের ফলাফলে ।
গ্রামের একাধিক চাষির সাফ কথা, "যে সরকার আমাদের পাশে থাকবে, আমরা তাকেই ভোট দেব ।" অর্থাৎ, প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব কাজই এবার হয়ে উঠতে পারে ভোটের প্রধান মাপকাঠি । উন্নয়ন, ন্যায্য দাম, সঠিক ক্ষতিপূরণ-এই তিনটি বিষয়ই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কৃষকদের কাছে ।
সব মিলিয়ে, বাংলার 'ধানের ভাণ্ডার' এ জমতে থাকা এই অসন্তোষ নিছক অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, তা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ইস্যুতেও পরিণত হচ্ছে । যদি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে এই ক্ষোভ ভোটবাক্সে বড়সড় প্রভাব ফেলতেই পারে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের । এখন দেখার, সরকারের আশ্বাস আর মাঠের বাস্তবতার ফারাক কতটা কমে ? আর সেই ফারাকই শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করবে ভোটের ফলাফল ।
