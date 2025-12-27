বড়দিনের পার্ক স্ট্রিটে DYFI-এর বুকস্টল, নজর কাড়ছে ফ্রি প্যালেস্তাইন থেকে দীপু দাস হত্যার প্রতিবাদ
পার্ক স্ট্রিটের আলোর সাজসজ্জা দেখতে এসে অনেকেই আসছেন সিপিআইএম-এর যুব সংগঠনের এই স্টলে৷ সেখানে তাঁরা নিজেদের বক্তব্যও লিখে যাচ্ছেন৷ অনেকে বইও কিনছেন৷
Published : December 27, 2025 at 3:28 PM IST
কলকাতা, 27 ডিসেম্বর: বড়দিনের উৎসব মুখর কলকাতা। দূরদূরান্ত থেকে এখন মানুষজনের অন্যতম গন্তব্য আলোকজ্জ্বল পার্ক স্ট্রিট। আর সেই আলোর রোশনাইয়ের মাঝে হাজির সিপিআইএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-ও৷ পার্ক স্ট্রিটে যাঁরা আসছেন, তাঁদের জন্য বইয়ের পসরা সাজিয়ে বসেছে তারা৷
শুধু বই নয়, সেখানে রয়েছে প্যালেস্টাইনের পক্ষে পোস্টার৷ তার পাশেই রয়েছে একটি গাছে ঝোলানো এক ব্যক্তি, চারদিকে জ্বলছে আগুন। বর্তমান বাংলাদেশকে বোঝাতেই তা তৈরি করা হয়েছে৷ সেখানে লেখা আছে, ‘ওপারে আমার নাম কমল আর এপারে কামাল’। হাজারও বই, হাজারও সাজের ভিড়ে চোখ আটকে যাচ্ছে সেই সমস্ত পোস্টারে।
পার্ক স্ট্রিট দেখতে যাওয়া ভিড় থেকে বহু মানুষের প্রশ্ন আসছে এই পোস্টের কেন? তাঁদের উত্তর দিচ্ছেন আয়োজকরা৷ বোঝাচ্ছেন নিজেদের অবস্থান। বইয়ের ক্রেতা নন, তবু অনেক যুবক-যুবতী স্টলে টাঙানো কালো বোর্ডে লিখে যাচ্ছেন নিজেদের বক্তব্য।
দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সিপিআইএমের বুক স্টল সংস্কৃতি বহুদিনের। তবে বড়দিনের সময় এই বুক স্টল সিপিআইএমের যুব সংগঠনের তরফে এবার নিয়ে 10 বছর হচ্ছে। বিক্রির অঙ্ক বলছে ভালোই সাড়া মিলছে। গতবছর এই বুক স্টল 75 হাজার টাকার বেশি বই বিক্রি করেছিল। এবার ইতিমধ্যেই 50 হাজার টাকার বেশি বই বিক্রি হয়েছে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, বামপন্থার পুনরুত্থান ও বাংলার ভবিষ্যত, ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম, ফাইটিং ফ্যাসিজম, রিলিজিয়ন অ্যান্ড সোসাইটি - এই সমস্ত বই এবার বেশি বিক্রি হচ্ছে৷ চলতি মাসে গত 23 ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ছে এই বুক স্টল। চলবে আগামী 28 ডিসেম্বর পর্যন্ত।
ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্যনেতা মহম্মদ আতিফ নিশার বলছেন, ‘‘বুক স্টলকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ পরিস্থিতি কিংবা দেশ ও রাজ্যের দুই শাসক দল তৃণমূল-বিজেপির তৈরি ইস্যুর পাল্টা প্রচার এত ভালো করে অতীতে করা হয়নি। এটা সত্যি শুধু বুক স্টলে সীমাবদ্ধ নেই। ধর্মীয় মৌলবাদ বিরোধী অবস্থান সাধারণের মাঝে সহজে প্রচার করতে পারছি। রুটিরুজির দাবির পক্ষে সাধারণ ছেলে-মেয়েরা নিজেরা আমাদের বোর্ডে লিখে যাচ্ছেন। তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় আমরা জানতে চাইনি।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এইটুকু বুঝেছি এত ভিড়ে একটা অংশ যাঁরা আসছেন, প্রশ্ন করছেন, আমাদের অবস্থান নিয়ে আমরা বলছি। কথোপকথন হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে ইতিবাচক দিক। প্যালেস্তাইন নিয়ে কিংবা মৌলবাদ বিরোধী মিছিলে যত সাড়া না-পাই, এখানে পোস্টার দিয়ে সাজানো বুকস্টল অনেক অনেক মানুষ ছুঁয়ে যাচ্ছেন। সকলেই যে বামমনস্ক, তা নয়।’’