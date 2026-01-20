মোদির ‘স্কিল ইন্ডিয়া’-য় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ, দেশব্যাপী প্রতিবাদের আহ্বান DYFI-এর

মোদির ‘স্কিল ইন্ডিয়া’-য় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ, দেশব্যাপী প্রতিবাদের আহ্বান DYFI-এর
সিপিআইএম-এর যুব সংগঠনের দাবি, ক্যাগ (সিএজি) রিপোর্টেই প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার বা পিএমকেভিওয়াই-এ দুর্নীতির বিষয়টি সামনে এসেছে৷
Published : January 20, 2026 at 3:08 PM IST
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার (পিএমকেভিওয়াই) বাস্তবায়ন সম্পর্কে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের (সিএজি) করা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে৷ তার পরই এই নিয়ে সরব হয়েছে ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (ডিওয়াইএফআই)।
দেশের বেকার যুবকদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রধান কর্মসূচি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ও ‘স্কিল ইন্ডিয়া’কে। কিন্তু, সিএজি রিপোর্টে এই যোজনায় ব্যাপক দুর্নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে দাবি ডিওয়াইএফআই-এর৷
তাদের অভিযোগ, এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের আকাঙ্ক্ষাকে উপহাস করেছে কেন্দ্র৷ পাশাপাশি জনগণের অর্থ লুট করেছে৷ সিপিআইএম-এর যুব সংগঠন এই নিয়ে দেশজুড়ে বিক্ষোভ ও প্রচার কর্মসূচি আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছে।
সোমবার সন্ধ্যায় ডিওয়াইএফআই-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির তরফে এই নিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে৷ সেখানে দাবি করা হয়েছে, "সিএজি-র প্রতিবেদন অনুসারে, 95 লক্ষ 90 হাজার 801 জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে 90 লক্ষ 66 হাজার 264 জন প্রার্থীর (94.53 শতাংশ) কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণই নথিভুক্ত ছিল না। এই ক্ষেত্রটি খালি বা শূন্য রাখা হয়েছিল। বাকি 5 লক্ষ 24 হাজার 537টি এন্ট্রির মধ্যে 12 হাজার 122টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর 52 হাজার 381 জন প্রার্থীর জন্য বারবার ব্যবহার করা হয়েছে৷ যা স্পষ্টভাবে নকল এবং কারসাজির ইঙ্গিত দেয়।’’
ডিওয়াইএফআই-এর বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘‘নির্লজ্জভাবে, ‘111111111111’ এবং ‘123456789’-এর মতো জাল নম্বর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এই তথ্যগুলো আর্থিক তদারকির সম্পূর্ণ ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে এবং সরকারি তহবিলের পদ্ধতিগত আত্মসাতের দিকে ইঙ্গিত করে।’’ এরপরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করে সিপিআইএম-এর যুব নেতৃত্ব বলেন, "আর নয় জুমলা! দক্ষতার নামে আর নয় লুটপাট! আমরা চাকরির দাবি জানাচ্ছি।’’
তাঁরা আরও বলেন, ‘‘এই দুর্নীতি হিমশৈলের চূড়া মাত্র। দুর্নীতি আরও গভীরে। এই বিশাল কেলেঙ্কারিটি কোনও বিচ্ছিন্ন ব্যর্থতা নয়, বরং এটি বিজেপি সরকারের নব্য উদারবাদী, কর্পোরেট-চালিত শাসন মডেলের ফল, যেখানে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়, জবাবদিহিতা শিথিল করা হয় এবং প্রকৃত ফলাফলের পরিবর্তে প্রচারকে স্থান দেওয়া হয়। তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে ভুয়ো ছবি, বেনামি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং স্ফীত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে।"
ডিওয়াইএফআই-এর আরও দাবি, ‘‘সিএজি-র প্রতিবেদন অনুসারে এখনও 34 লক্ষেরও বেশি প্রার্থীর অর্থ প্রদান বাকি রয়েছে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো তালাবদ্ধ বা অকার্যকর থাকা সত্ত্বেও সেগুলোকে সক্রিয় দেখানো হয়েছে এবং একই ছবি একাধিক সুবিধাভোগীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সিএজি প্রকাশ করেছে যে ছবিগুলো বিভিন্ন রাজ্যে পুনর্ব্যবহার করা হয়েছে, ব্যানারগুলোর সঙ্গে ক্যাপশন মেলেনি এবং এমনকি ‘গণমাধ্যম’-এ প্রশিক্ষিত বলে দাবি করা প্রার্থীদেরও ডাক্তারের অ্যাপ্রন পরা অবস্থায় ছবি তোলা হয়েছে!’’
তাদের আরও দাবি, ‘‘বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা এই কেলেঙ্কারিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। নীলিমা মুভিং পিকচার্স (এনএমপি) নামক একটি কোম্পানিকে প্রশিক্ষণ সেশনগুলো নথিভুক্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যারা 33 হাজার প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দাবি করেছিল। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে একই ছবি বিহার এবং মহারাষ্ট্রে প্রশিক্ষণের প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, কখনও কখনও কেবল ছবি ক্রপ করে বা জুম করে ভিন্ন ভিন্ন রেকর্ড তৈরি করা হয়েছে। একই দিনে, একই যুবকদের বিহারের গয়া এবং উত্তর প্রদেশের বাহরাইচে প্রশিক্ষণে অংশ নিতে দেখানো হয়েছে, যা শারীরিকভাবে অসম্ভব এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য জালিয়াতির প্রমাণ।’’
ডিওয়াইএফআই-এর আরও বক্তব্য, ‘‘এই অযৌক্তিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই দাবি যে মাত্র 33টি জিমে 30 হাজার জিম প্রশিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় প্রতি জিমে গড়ে 900 জন প্রশিক্ষক রয়েছেন। বছরে দুই কোটি চাকরির বহুল প্রচারিত প্রতিশ্রুতির মতোই, পিএমকেভিওয়াই প্রকল্পটিও একটি নির্লজ্জ ‘জুমলা’ হিসেবে উন্মোচিত হয়েছে। যদি এটাই ‘মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়’ না হয়, তবে আর কী?’’