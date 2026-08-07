খনি অঞ্চলের দাপুটে তৃণমূল নেতা বীর বাহাদুর সিং গ্রেফতার ঝাড়খণ্ডে
তিনি পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে এলাকায় পরিচিত ৷ তবে বেশ কিছুদিন ধরে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন ।
Published : August 7, 2026 at 2:33 PM IST
দুর্গাপুর, 6 অগস্ট: গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরদিন থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন পাণ্ডবেশ্বর ব্লক টিএমসি সহ-সভাপতি তথা বহুলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বীর বাহাদুর সিং। তাঁকে এবার গ্রেফতার করা হল ঝাড়খণ্ডের মধুপুর থেকে । অন্ডাল ও পাণ্ডবেশ্বর থানায় নির্বাচন-উত্তর হিংসার একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে বীর বাহাদুরের নামে ।
বহু বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে পাণ্ডবেশ্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সহ-সভাপতি বীর বাহাদুরের সঙ্গে ৷ দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর অবশেষে তিনি পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন । অন্ডাল থানার পুলিশ তাঁকে ঝাড়খণ্ডের মধুপুর থেকে গ্রেফতার করেছে । পুলিশ তাঁকে নিয়ে অন্ডাল থানায় নিয়ে আসে । বেশ কিছুদিন ধরেই বীর বাহাদুরের খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ ৷ তিনি পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে এলাকায় পরিচিত ৷ তবে বেশ কিছুদিন ধরে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন । আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রসপ্রীত সিং তাঁর গ্রেফতারির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ।
তিনি জানান, "পুলিশ অনেকদিন ধরেই খোঁজ চালাচ্ছিল বীর বাহাদুর সিং-এর । গতকাল থেকে ঝাড়খণ্ডের মধুপুর থেকে গ্রেফতার করে তাঁকে অন্ডাল থানায় নিয়ে আসা হয় । 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে তাঁকে আজ দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ।"
প্রায় দুই সপ্তাহ আগে বীর বাহাদুর একটি ভিডিয়ো বার্তা প্রকাশ করেছিলেন, যা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক চর্চা হয়েছে । ওই ভিডিয়োতে তিনি প্রাক্তন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তৃণমূল কর্মীদের কোনও খোঁজখবর না-নেওয়ার অভিযোগ তোলেন । রাজনৈতিক সমালোচকদের মতে, সাম্প্রতিককালে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তোপ দেগে এই ভিডিয়ো বার্তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন বীর বাহাদুর সিং ।
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গী থাকাকালীন বিগত পাঁচ বছর ধরে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে তীব্র আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছে বীর বাহাদুরকে ৷ আচমকাই সুর বদল করে ওই ভিডিয়ো বার্তাতে পাণ্ডবেশ্বরের বর্তমান বিধায়ক জিতেন্দ্রর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন তিনি । তবে ভিডিয়োটি ছড়িয়ে পড়ার পর অনেকেই সোশাল মিডিয়ার কমেন্ট বক্সে বীর বাহাদুরের অত্যাচার ও অন্যায়ের কথা তুলে ধরে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন ।
2021 সালের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বিজেপি কর্মীদের উপরে অত্যাচারের একাধিক মামলা অন্ডাল ও পাণ্ডবেশ্বর থানায় বীর বাহাদুর সিংয়ের বিরুদ্ধে দায়ের করেছেন বিজেপি কর্মীরা । অনেকের অভিযোগ, 2021 সালের নির্বাচনের পর তাঁর নেতৃত্বে মানুষের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয় । ভয়ে অনেকেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান এবং কয়েকমাস পর যখন তাঁরা ফিরে আসেন, তখন তাঁদের কাছ থেকে তোলাবাজি করা হয় । নির্বাচনের আগেই বীর বাহাদুরের গুন্ডাগিরির একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে তাঁকে এক যুবককে মারধর করতে করতে কেকেএসসি (KKSC) কার্যালয়ে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল ।
অথচ 2016 সালে জিতেন্দ্র তিওয়ারি পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক হওয়ার পর এই বীর বাহাদুর সিং জিতেন্দ্র তিওয়ারিরও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন । জিতেন্দ্রর সমর্থনে 2018 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বীর বাহাদুর বহুলো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হন এবং এলাকায় তাঁর প্রভাব হু-হু করে বাড়তে থাকে । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বিজেপিতে যোগ দিলে বীর বাহাদুর তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে হাত মেলান ।
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছত্রছায়ায় পাণ্ডবেশ্বর ব্লক ও অন্ডাল এলাকায় তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায় । স্থানীয়দের দাবি, রাজনীতির সুযোগ নিয়ে বীর বাহাদুর খুব কম সময়ে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছিলেন । জানা যায়, তিনি দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন এবং কাজের খোঁজে কিছুদিন দিল্লিতেও গিয়েছিলেন, তবে পরে ফিরে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন । ভোটের ফল প্রকাশের দিনও তিনি প্রাক্তন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে ছিলেন এবং ধরনায় অংশ নিয়েছিলেন । কিন্তু তার পর থেকেই তিনি এলাকা ছেড়ে বেপাত্তা হয়ে যান ।
2016 সাল থেকে 2026 - এই 10 বছর অন্ডাল এবং পাণ্ডবেশ্বরের বহু বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে এই বীর বাহাদুর সিং-এর । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে শুক্রবার তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ।