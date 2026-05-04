দুর্গাপুরে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি-তৃণমূল, হলুদ ও লাল গামছা কাঁধে গণনাকেন্দ্রে কাউন্টিং এজেন্টরা
কোনও গেরুয়া ঝড় নয়, আত্মবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৷ পরিবর্তন সময়ের অপেক্ষা, পালটা জবাব জিতেন্দ্র তিওয়ারির ৷
Published : May 4, 2026 at 11:29 AM IST
দুর্গাপুর, 4 মে: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের গণনা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ দুর্গাপুর মহকুমার তিনটি কেন্দ্র দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম ও পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার গণনা চলছে দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ৷ সোমবার সেখানে গণনা শুরুর আগে দেখা গেল এক অন্যরকম ছবি ৷ পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুই যুযুধান প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং জিতেন্দ্র তিওয়ারির কাউন্টিং এজেন্টদের গলায় দেখা গেল হলুদ ও লাল রংয়ের গামছা ৷ এগুলি কেবল গামছা নয়, আদতে কাউন্টিং এজেন্টদের পরিচয় ৷
জানা গেল লাল চেকের গামছা গলায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সকলে পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারির কাউন্টিং এজেন্ট ৷ আর হলুদ গামছা গলায় থাকা লোকজন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এজেন্ট ৷ কিন্তু, এমন নির্দিষ্ট পরিচিতি কেন ? কাউন্টিং এজেন্টরা বলছেন, "আমরা জিতেন্দ্র তিওয়ারির কাউন্টিং এজেন্ট ৷ লাল-সাদা চেক গামছা আমাদের আইডেন্টিটি ৷ আমরা সবাই নিজেদের চিনি না ৷ গণনাকেন্দ্রে তাই নিজেদের লোকদের চেনার জন্য এই লাল-সাদা চেকের গামছা সঙ্গে রয়েছে ৷"
আর হলুদ গামছা গলা নিয়ে থাকা এজেন্টরা বলছেন, "আমরা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এজেন্ট ৷ হলুদ গামছা আমাদের পরিচয় ৷ নিজেদের চিনতেই এই উপায় ভাবা ৷ এতে নিজেদের লোকজনদের চিনতে সুবিধা হবে ৷"
তবে, এ দিন গণনাকেন্দ্রে ঢোকার আগে আত্মবিশ্বাসী শোনালো দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম এবং পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থীদের ৷ পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইটিভি ভারতকে বললেন, "কোনও গেরুয়া ঝড় নয় ৷ তাহলে এত বাহিনী, সাজোয়া গাড়ি, পুলিশ দিয়ে ভোট করাতে হতো না ৷ এসব করে কোনও লাভ হবে না ৷ শেষ কথা মানুষ বলবে ৷ এসআইআর-এর জবাব দেবে বাংলার মানুষ ৷ যতই যা করুক, নবান্নে আবার যাবে সেই হাওয়াই চটি ৷"
অন্যদিকে, দুর্গাপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত বলেন, "এখানে বলা কিছু নেই ৷ সত্যিই যদি গেরুয়া ঝড় হতো, তাহলে এত সাজোয়া গাড়ি দিয়ে ভোট করাতে হতো না ৷ মানুষই শেষ কথা বলবে ৷ আমরা সবাই জিতব, এটাই আশা করছি ৷ আর চতুর্থবারেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার গড়বে ৷"
দুর্গাপুর পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার বলেন, "ওরা আশা করে ৷ ওদের নিশ্চয়ই আশা করার কারণ আছে ৷ প্রতিবারই সেই আশা করে ৷ শেষে নিরাশা হাতে আসে ৷ বাংলা জিতবে ৷ বাংলার মা-মাটি-মানুষ জিতবে ৷"
অন্যদিকে, আত্মবিশ্বাসী শোনালো বিজেপির দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের প্রার্থী লক্ষণচন্দ্র ঘোড়ুই এবং পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে ৷ গণনাকেন্দ্রে ঢোকার সময় জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলে গেলেন, "বিজেপি জিতছে ৷ বাংলায় পরিবর্তন আর কয়েকঘণ্টা ৷" তবে, নিজের জয় নিয়ে জিতেন্দ্র তিওয়ারি কোনও কথা না-বললেও, শরীরভাষা ছিল বেশ ইতিবাচক ৷ এ দিন বিজেপি প্রার্থীরা গণনাকেন্দ্রে পৌঁছতেই সেখানে জয় শ্রী রাম ধ্বনি তুলতে শুরু করেন কর্মী-সমর্থক এবং কাউন্টিং এজেন্টরা ৷ পালটা জয় বাংলা স্লোগান তুলতে শুরু করে তৃণমূল ৷