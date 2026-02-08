দুর্গাপুরে বিজেপির 'সংকল্প পত্র' ড্রপ বক্সের উদ্বোধন, কটাক্ষ তৃণমূলের
দুর্গাপুরের প্রতিটি ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও বাজারে ড্রপ বক্স রাখার ব্যবস্থা ৷ সাধারণ মানুষের চাহিদা জানতে ড্রপ বক্স ৷
Published : February 8, 2026 at 3:25 PM IST
দুর্গাপুর, 8 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য বিজেপির তরফে শনিবারই উদ্বোধন করা হয়েছিল বিজেপির 'সংকল্প পত্র' অভিযান কর্মসূচির ৷ যেখানে রাজ্য জুড়ে এক হাজারটি ড্রপ বক্সে সাধারণ মানুষ বিজেপির থেকে কী প্রত্যাশা রাখে, তা মতামত আকারে জানাতে পারবে ৷ সেই লক্ষ্যে রবিবার প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ড্রপ বক্সের সূচনা করা হল ৷ দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই সেই ড্রপ বক্সের উদ্বোধন করলেন ৷
রবিবার দুর্গাপুরে ট্রাঙ্ক রোডে বিজেপির কার্যালয়ে এই ড্রপ বক্স উদ্বোধন করা হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই, জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত, মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল-সহ অন্যান্যরা ৷ বিধায়ক বলেন, "সারা রাজ্যে 1000 ড্রপ বক্সের উদ্বোধন করা হয়েছে ৷ রাজ্যের মানুষের কী প্রত্যাশা রয়েছে বিজেপির কাছে, সেগুলি লিখে এই ড্রপ বক্সে ফেলবেন তাঁরা ৷ আজ থেকে আগামী 18 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিজেদের মতামত এই ড্রপ বক্সগুলিতে লিখে জানাতে পারবেন মানুষজন ৷ 18 তারিখের পর এই মতামতগুলি খোলা হবে ৷ সেখানে যে মতামত ও চাহিদাগুলি গ্রহণযোগ্য হবে, সেগুলি নিয়ে তৈরি হবে বিজেপির 'সংকল্প পত্র' (ইস্তেহার) ৷"
উল্লেখ্য, বিজেপির তরফে মোবাইল নম্বর ও ইমেল আইডি চালু করা হয়েছে ৷ সেখানেও নিজেদের মতামত মানুষ জানাতে পারবেন ৷ নম্বরটি হল- 9727294294 ৷ ইমেল আইডি- sankalp.wb2026@bjpbengal.org ৷
লক্ষ্মণ ঘড়ুই বলেন, "ভারতীয় জনতা পার্টি সাধারণ মানুষের সাজেশনকে সঙ্গী করে এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে ৷ সাধারণ মানুষের সাজেশনগুলির মধ্যে যেগুলি জনকল্যাণকর, সেগুলিকে সরকারে আসার পর গ্রহণ করা হবে বিজেপির তরফে ৷"
তবে, বিজেপির এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, "এই সাড়ে চার বছরে মানুষের উন্নয়নের কথা মনে পড়ল না ৷ এখন ভোটের সময় মানুষের চাহিদা জানতে এসেছে ৷ মানুষের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার উন্নয়নমূলক সব প্রকল্প চালু করেছে ৷ ওদের আর এই নির্বাচনের পর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না ৷"
পাশাপাশি, স্টিল সিটি দুর্গাপুরের উন্নয়ন নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক ৷ তিনি বলেন, "লক্ষ্মণ ঘড়ুই ও তাঁর দল দিল্লিতে গিয়ে প্রশ্ন করুক আগে, এই দুর্গাপুর শিল্প শহর, স্টিল সিটির আধুনিকীকরণের জন্য কী করেছে ? কেন স্টিল সিটি উন্নয়ন হচ্ছে না ? সেগুলি আগে জিজ্ঞেস করুক ৷"