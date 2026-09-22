পুজোর আনন্দে ভোটের হাওয়া, ষষ্ঠীতে রাজ্যসভার উপনির্বাচন ঘিরে দুশ্চিন্তায় বিধানসভার কর্মীরা

পুজোর আনন্দে ভোটের হাওয়া, ষষ্ঠীতে রাজ্যসভার উপনির্বাচন ঘিরে দুশ্চিন্তায় বিধানসভার কর্মীরা
Rajya Sabha Byelection during Durga puja: শেষপর্যন্ত যদি বিরোধী দল প্রার্থী না-দেয়, তবে ভোটাভুটির প্রয়োজনই হবে না ৷ সেই আশাতেই দিন গুনছেন কর্মীদের একাংশ ৷
Published : September 22, 2026 at 7:11 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দোরগোড়ায় । মণ্ডপে মণ্ডপে যখন ঢাকে কাঠি পড়ার অপেক্ষা, ঠিক তখনই আবার ভোটের দামামা ! আগামী 16 অক্টোবর ষষ্ঠী । আর ওই দিনেই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্যসভার উপনির্বাচন । সম্প্রতি টলিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন । তাঁর ছেড়ে যাওয়া শূন্য আসনেই এই নির্বাচন হওয়ার কথা । উৎসবের মুখে এই উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘিরেই এখন রাজ্য বিধানসভার অন্দরে কর্মীদের কপালে রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ।
নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্যসভার নির্বাচনে সরাসরি ভোটদান করেন রাজ্যের নির্বাচিত বিধায়করাই । সাধারণ মানুষের এখানে সরাসরি ভোটাধিকার নেই । কিন্তু নির্বাচন পরিচালনার গোটা প্রক্রিয়ায় বিধানসভার কর্মীদের বড় ভূমিকা থাকে । নির্বাচনের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মনোনয়ন জমা, স্ক্রুটিনি এবং ভোটগ্রহণের দিনক্ষণ - সব ক্ষেত্রেই তাঁদের উপস্থিত থাকতে হয় । তাই পুজোর মুখে এই ভোটের নির্ঘণ্ট তাঁদের বাড়তি চাপের মুখে ফেলেছে ।
অন্যান্য বছর পুজোর সময়ে বিধানসভার অন্দরে সাধারণত অন্যরকম ছবি দেখা যায় । পঞ্চমী থেকেই কর্মীদের মধ্যে ছুটির মেজাজ তৈরি হয়ে যায় । রাজ্যে অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার থাকাকালীন পঞ্চমী থেকেই ছুটি চালু হয়েছিল । বিধানসভার কর্মীরা সেই সময় থেকেই পুজোর ছুটি উপভোগ করতেন । বর্তমানে রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে । নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এমনিতেই প্রশাসনিক স্তরে অনেক নিয়মের রদবদল ঘটছে । তার উপর একেবারে বোধনের দিন অর্থাৎ ষষ্ঠীতে রাজ্যসভার ভোট । শেষ মুহূর্তে যদি পুজো উপলক্ষে পাওয়া ছুটি বাতিল হয়ে যায়, সেই আশঙ্কাতেই এখন কাঁটা হয়ে রয়েছেন বিধানসভার কর্মীদের একাংশ ।
যদিও চিন্তার মেঘের ফাঁকেই উঁকি দিচ্ছে আশার আলো । বিধানসভার রাজনৈতিক সমীকরণ বলছে, এই উপনির্বাচনে শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে সরাসরি ভোটাভুটির সম্ভাবনা বেশ কম । আর সেটাই আপাতত স্বস্তি দিচ্ছে কর্মীদের । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধানসভার এক কর্মী ব্যক্তিগত আলোচনার সময় নিজের আশঙ্কার কথা গোপন করেননি । পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, "হয়তো ভোটাভুটির সম্ভাবনা নেই । তাই রক্ষা । ভোটাভুটি হলে ষষ্ঠীর দিনেও অফিস করতে হতো আমাদের !"
এই মুহূর্তে বিধানসভার অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে শুধু ভোটেরই জল্পনা । শাসকদল এই শূন্য আসনে কাকে প্রার্থী করবে, তা নিয়ে যেমন কৌতূহল রয়েছে, তেমনই বিরোধী শিবিরের পদক্ষেপের দিকেও নজর রয়েছে ওয়াকিবহাল মহলের । আগামী 6 অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ । মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন আট অক্টোবর । নিয়ম অনুযায়ী, যদি বিরোধী দল প্রার্থী না-দেয়, তবে ভোটাভুটির প্রয়োজন পড়বে না । বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়ে যাবে আগেই। বিধানসভার কর্মীরা এখন কার্যত সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন । বিনা যুদ্ধে নির্বাচন মিটে গেলে পুজোর আনন্দ মাটি হওয়ার ভয় আর থাকবে না । এখন দেখার, শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠীর দিন বিধানসভায় ভোটের ব্যস্ততা থাকে, নাকি পুজোর ছুটির স্বস্তি ফেরে ।