রাজ্যের পরবর্তী সরকার হোক দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ, চাইছেন দুর্গাপুজোর শিল্পীরা

সরকারের কাছে কী চান দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা? উত্তর খুঁজলেন ইটিভি ভারত-এর মনোজিৎ দাস৷

Published : April 8, 2026 at 7:21 PM IST

কলকাতা, 8 এপ্রিল: চিন্তা-চেতনার জগতে সমাজে এগিয়ে থাকা শিল্পী মহল চাইছে রাজ্যের শিক্ষার হাল ফিরুক। তৈরি হোক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। আর সবার আগে রাজ্য যে সরকারই আসুক, তারা হোক দুর্নীতি মুক্ত ও স্বচ্ছ। শিল্পী বিশ্বনাথ দে থেকে অনির্বাণ দাস, প্রদীপ্ত কর্মকার থেকে দেবজ্যোতি জানার কথায় উঠে এল এই সব দিক।

বিধানসভা নির্বাচনের পর তৈরি হতে যাওয়া পরবর্তী সরকার কেমন হওয়া উচিত? শিল্পীরা কী মনে করছেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ইটিভি ভারত কথা বলে শিল্পী বিশ্বনাথ দে-র সঙ্গে৷ তিনি বলেন, "প্রথমত স্বচ্ছ হবে। দুর্নীতি থাকবে না। বাংলার গৌরব-সংস্কৃতি অক্ষুণ্য থাকুক। প্রতিটা সরকারের নীতি ভালো থাকে৷ কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গন্ডগোল দেখা যায়। স্বচ্ছ থাকবে এটুকু নিয়ে আশা করি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষা ব্যবস্থার হার কয়েক বছর ধরে খুব খারাপ হয়েছে। শিক্ষাটা দুর্নীতিমুক্ত হোক।"

অনির্বাণ দাস (নিজস্ব ছবি)

এই নিয়ে শিল্পী অনির্বাণ দাস বলেন, ‘‘আমরা যারা কাজ করি ক্ষমতায় যিনি থাকুন না কেন, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের কাজ হয়। আগেও রাজ-রাজাদের আমলে তাঁদের উদ্যোগে মন্দির হতো, যা শিল্পীরা গড়ে তুলতেন। এখন সরকারে যারা থাকে, তাদের উদ্যোগে নানা শিল্পকর্ম হয়, যেগুলি আমরা করে থাকি। যে সরকারি আসুক না কেন, তাদের প্রথম কাজ হওয়া দরকার প্রকৃতিকে সুন্দর করা। এই মুহূর্তে কলকাতার দূষণের যে ছবি, তা খুবই চিন্তার বিষয়।’’

দেবজ্যোতি জানা (নিজস্ব ছবি)

তাই তিনি চান, পরবর্তী সরকার পরিবেশরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা নিক৷ আরও বেশি সবুজায়ন করুক৷ পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রেও আরও বেশি সরকারের নজর দেওয়া উচিত বলেই তিনি মনে করেন৷ অনির্বাণ দাস বলেন, ‘‘সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মানুষের মন সরে যাচ্ছে। প্রাইভেট স্কুল-কলেজ কমে যাচ্ছে। সরকারি স্কুল-কলেজের শ্রীবৃদ্ধি কীভাবে হয়, সেটা দেখা উচিত। অনেক হাসপাতাল হয়েছে। প্রচুর ভিড় হয়, মানুষ উপকৃত হন। তবে স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো উন্নত করা ও চিকিৎসক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজন।’’

প্রদীপ্ত কর্মকার (নিজস্ব ছবি)

আরও একজন শিল্পী দেবজ্যোতি জানা বলেন, ‘‘যেকোনও সরকারই সব মানুষের চোখে স্বচ্ছ হতে হবে। সার্বিক দিক থেকে স্বচ্ছ হতে হবে। আমরা যারা শিল্পী হিসেবে দুর্গাপুজোয় কাজ করি, অনেক সমস্যার সম্মুখীন হই। আমরা যেহেতু অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করি, তাই আমাদের আর্থিক নিরাপত্তা কিংবা সার্বিক নিরাপত্তা কোনোটাই নিশ্চিত নয়। কাজ শেষে স্বীকৃতি পাই না। কাজের সব সময় দাম পাই না। আমরা যখন কাজ করি, তখন সরকারের প্রতিনিধিরা আসেন দেখেন। কিন্তু বছরের বাকি সময় খোঁজ নেন না যে আমাদের পেট চলছে কি না! অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করায় আমাদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা নেই। যে সরকারই আসুক, এই দিকগুলো নজর দিক।’’

বিশ্বনাথ দে (নিজস্ব ছবি)

এই বিষয়ে শিল্পী প্রদীপ্ত কর্মকার বলেন, ‘‘একটা শক্ত পরিকাঠামো থাকা দরকার৷ যাতে আমাদের সম্পর্কে তথ্য সরকারের কাছে থাকে। জনবহুল রাজ্যে সুসংহত পরিকাঠামো হওয়া উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতির দরকার। এখন শিক্ষাক্ষেত্রে যা অবস্থা আমাদের চোখে পড়ে, সেটা দুঃখজনক। আমি নিজেও সরকারি স্কুলে পড়েছি। কিন্তু এখন স্কুলগুলো খুব খারাপ অবস্থা। সেই দিকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া উচিত সরকারের। শিক্ষা সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে তোলে সেখান থেকে সবার আগে এইদিকে নজর দেওয়া দরকার।’’

