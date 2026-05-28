নিমতায় বিক্ষোভের মুখে সৌগত রায়, উড়ে এল পচা ডিম

নিমতায় বিক্ষোভের মুখে সৌগত রায়, উড়ে এল পচা ডিম
নিমতা থানা থেকে বেরোনোর মুখে তাঁকে লক্ষ্য করে বিক্ষুব্ধ জনতা পচা ডিম ছোড়ে বলে অভিযোগ। বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁকে উদ্দেশ্য করে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকে।
Published : May 28, 2026 at 3:59 PM IST
ব্যারাকপুর, 28 মে: থানায় স্মারকলিপি জমা দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন দমদমের সাংসদ সৌগত রায়। থানা থেকে বেরোনোর মুখে তাঁকে লক্ষ্য করে বিক্ষুব্ধ জনতা পচা ডিম ছোড়ে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার নিমতায়। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি সমর্থকরাই পরিকল্পিতভাবে প্রবীণ সাংসদকে অসম্মান করার জন্য পচা ডিম ছোড়ার মতো কাণ্ড ঘটিয়েছেন। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে প্রবীণ সাংসদ সৌগতবাবু নিমতা থানায় একটি স্মারকলিপি জমা দিতে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন দলীয় কর্মীও ছিলেন। অভিযোগ, থানা থেকে বেরোনোর মুখে বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁকে উদ্দেশ্য করে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকে। আকস্মিক বিক্ষোভে প্রাথমিকভাবে সৌগতবাবু কিছুটা হকচকিয়ে যান। তিনি রাস্তার উপরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়েন। তারপর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় বিক্ষুব্ধ জনতার ভিড় থেকে পচা ডিম উড়ে আসে তাঁর দিকে। ডিমটি অবশ্য সৌগতবাবুর গায়ে লাগেনি। তাঁর গাড়ির কাচে লেগেছে।
ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে প্রবীণ সংসদ বিজেপি সমর্থকদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "নিমতা থানায় একটি স্মারকলিপি জমা দিতে গিয়েছিলাম। রাস্তায় তখন বিজেপি সমর্থকেরা বিক্ষোভ করছিলেন। তাঁরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছেন।"
যদিও বিজেপি নেতৃত্ব গোটা ঘটনাটি অস্বীকার করেছেন। তাঁদের বক্তব্য তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বের জেরে সৌগত বাবুকে দেখে জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রাজ্য বিজেপির নেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেন, "একজন প্রবীণ সাংসদকে লক্ষ্য করে পচা ডিম ছুড়ব, এমন সংস্কৃতি আমাদের দলে নেই। আসলে ভোটের ফলপ্রকাশের পরে চার ঘন্টার মধ্যে যেসব তৃণমূল সমর্থকেরা বিজেপি সেজেছেন, তাঁরাই এই কান্ড ঘটিয়েছেন। সৌগতবাবুকে নিয়ে তাঁদের হয়তো অনেক ক্ষোম জমে ছিল। বিজেপি সেজে তাঁরাই তাঁর উপরে এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, ঘটনার সঙ্গে প্রকৃত বিজেপির কেউ জড়িত নেই।"
প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল লাগোয়া দমদম লোকসভা কেন্দ্র অতীতে তৃণমূলের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে পদ্মের ঝড়ে সব ধুয়ে মুছে ছাপ সাফ হয়ে গিয়েছে। দমদম লোকসভার অধীনে থাকা সাতটি বিধানসভার মধ্যে ছয়টি কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। কামারহাটি কেন্দ্রে তৃণমূলের একমাত্র প্রার্থী মদন মিত্র জয় লাভ করেছেন।
বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পরে দলের তরফ থেকে সৌগতবাবুকে বাইরের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগদান এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ঘনিষ্ঠ মহলের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি বাইরে বেরোচ্ছিলেন। বৃহস্পতিবার নিমতা থানায় স্মারকলিপি জমা দিতে গিয়েই দমদমের প্রবীণ সাংসদ বিক্ষোভের মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল পচা ডিম। ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।