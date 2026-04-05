রাজ্যের কোষাগারের দায়িত্বে থাকা দমদম উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সম্পত্তির পরিমাণ কত ?

রাজ্যের কোষাগারের দায়িত্বে থাকা দমদম উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সম্পত্তির পরিমাণ কত ?
দমদম উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নামে নেই কোনও স্থাবর সম্পত্তি ! হলফনামায় লাখপতি ব্যবসায়ী স্বামী ৷
Published : April 5, 2026 at 7:45 PM IST
কলকাতা, 5 এপ্রিল: তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন ৷ রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলানোর গুরুভার তাঁরই কাঁধে ন্যস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি রাজ্যের অর্থ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ৷ বামেদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ছিলেন মমতার ছায়াসঙ্গী ৷ পেশায় আইনজীবী এবং পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের সদস্য চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দমদম উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের 'হেভিওয়েট' প্রার্থী ৷
শনিবার ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসকের প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন চন্দ্রিমা ৷ আর সেই মনোনয়নের সঙ্গেই নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে হলফনামা দিয়ে পেশ করেছেন নিজের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসেব ৷ আর তাতেই প্রকাশ্যে এল রাজ্যের কোষাগার সামলানো এই হাইপ্রোফাইল মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেবনিকেশ ৷
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের মোট সম্পত্তির পরিমাণ
দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 1 কোটি 24 লক্ষ 19 হাজার 99 টাকা ৷
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের অস্থাবর সম্পত্তি
নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 1 কোটি 24 লক্ষ 19 হাজার 99 টাকা ৷ যার মধ্যে তাঁর হাতে বর্তমানে নগদ অর্থ রয়েছে 1 লক্ষ 20 হাজার 240 টাকা ৷ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ বেশ নজরকাড়া ৷ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার হাইকোর্ট ব্রাঞ্চের দু’টি অ্যাকাউন্টে তাঁর নামে জমা রয়েছে মোট 1 কোটি 09 লক্ষ 35 হাজার 922 টাকা ৷ সবমিলিয়ে চন্দ্রিমার সম্পত্তির পরিমাণ 1 কোটি 10 লক্ষ 56 হাজার 162 টাকা ৷
অস্থাবর সম্পত্তির তালিকায় রয়েছে একটি বিলাসবহুল গাড়ি ৷ ব্যক্তিগত যাতায়াতের জন্য আছে 2016 সালে কেনা মাহিন্দ্রা স্করপিয়ো (Mahindra Scorpio) ৷ গাড়িটির দাম 11 লক্ষ 52 হাজার 937 টাকা ৷
দমদম উত্তরের তৃণমূল প্রার্থীর নামে সোনা ও হিরের গয়না রয়েছে ৷ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পেশ করা হলফনামা অনুযায়ী 12 গ্রাম ওজনের একটি সোনার চেন, 8 গ্রামের একটি সোনার আংটি, 8 গ্রাম ওজনের একটি সোনার বালা এবং একজোড়া হিরের আংটি রয়েছে ৷ দমদম উত্তরের তৃণমূল প্রার্থীর ঘোষণা অনুযায়ী, তাঁর কাছে থাকা অলঙ্কারের মূল্য 2 লক্ষ 10 হাজার টাকা ৷
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি
দমদম উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের স্বামী সমীর বসুর নামে অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 2 লক্ষ 29 হাজার 140 টাকা ৷ যার মধ্যে হাতে নগদ রয়েছে 1 লক্ষ 25 হাজার 320 টাকা ৷ দু’টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জমানো অর্থের পরিমাণ 2 লক্ষ 8 হাজার 140 টাকা ৷ আর একটি 10 গ্রাম ওজনের সোনার আংটি রয়েছে, যার মূল্য 21 হাজার টাকা ৷ চন্দ্রিমার হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর স্বামীর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 2 লক্ষ 29 হাজার 140 টাকা ৷
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের স্থাবর সম্পত্তি
অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কোটি টাকার গণ্ডি পার করলেও, স্থাবর সম্পত্তির দিক থেকে তেমন কোনও বিপুল বিত্তের অধিকারী নন রাজ্যের এই বিদায়ী মন্ত্রী ৷ হলফনামার তথ্য অনুুযায়ী, চন্দ্রিমা বা তাঁর স্বামীর নামে কোনও নিজস্ব কৃষিজমি, জমি ও বাড়ি নেই ৷
ঠিকানা হিসাবে তৃণমূল প্রার্থী উল্লেখ করেছেন, কলকাতার 57ই, গর্চা রোড, কলকাতা- 700019 ৷ সেখানে 1994 সালের একটি আন-রেজিস্টার্ড লিজ ডিডের মাধ্যমে নেওয়া 1 কাঠা 12 ছটাক জমির ওপর একটি লিজহোল্ড সম্পত্তি রয়েছে তাঁর ৷ যার নির্মাণ এলাকা বা বিল্ট-আপ এরিয়া প্রায় 1600 বর্গফুট ৷ যেহেতু, এটি লিজ নেওয়া সম্পত্তি, তাই এর নির্দিষ্ট বাজারমূল্য হলফনামায় 'প্রযোজ্য নয়' হিসেবে দেখানো হয়েছে ৷ সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্বামীর নামে কোনও ব্যাংক ঋণ, ব্যক্তিগত ধার বা কোনও সরকারি বকেয়া নেই ৷
পেশাগত দিক থেকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নিজেকে একজন 'সমাজকর্মী' হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন ৷ আর আয়ের একমাত্র উৎস হিসেবে দেখিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী হিসাবে প্রাপ্ত তাঁর মাসিক বেতন ও ভাতাকে ৷ তাঁর স্বামী পেশায় একজন ব্যবসায়ী ৷
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের শেষ পাঁচবছরের আয়কর হিসাব
2020-21 অর্থবর্ষে আয়কর হিসাব অনুযায়ী মোট আয় ছিল 2 লক্ষ 25 হাজার 550 টাকা ৷
2021-22 অর্থবর্ষে আয়কর হিসাব অনুযায়ী মোট আয় ছিল 2 লক্ষ 73 হাজার 050 টাকা ৷
2022-23 অর্থবর্ষে আয়কর হিসাব অনুযায়ী মোট আয় ছিল 2 লক্ষ 94 হাজার 810 টাকা ৷
2023-24 অর্থবর্ষে আয়কর হিসাব অনুযায়ী মোট আয় ছিল 1 লক্ষ 49 হাজার 850 টাকা ৷
2024-25 অর্থবর্ষে আয়কর হিসাব অনুযায়ী মোট আয় ছিল 2 লক্ষ 33 হাজার 550 টাকা ৷
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা
দমদম উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য উচ্চশিক্ষিত ৷ 1972 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যিক বিভাগে স্নাতক (B.Com) হওয়ার পর 1976 সালে এল.এল.বি বা আইনি ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি ৷ এরপর 1978 সালের 20 সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের আইনজীবী হিসাবে নিজের নাম নথিভুক্ত করেন ৷
71 বছর বয়সী এই তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে রাজ্যে কোনও থানাতেই ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন নেই এবং অতীতেও কখনও অপরাধমূলক কাজে তাঁর নাম যুক্ত হয়নি বা তিনি দোষী সাব্যস্ত হননি ৷ স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, পরিচ্ছন্ন আইনি রেকর্ড ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হেভিওয়েট প্রার্থী তৃণমূলের চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷