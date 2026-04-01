'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত' থেকে দমদমকে বের করাই লক্ষ্য, স্পষ্টকথায় ব্রাত্যর প্রতিদ্বন্দ্বী ময়ূখ

'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত' থেকে দমদমকে বের করাই লক্ষ্য, স্পষ্টকথায় ব্রাত্যর প্রতিদ্বন্দ্বী ময়ূখ
দমদম বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী ব্রাত্য বসুর বিপরীতে দাঁড়িয়েছেন বাম প্রার্থী ময়ূখ বিশ্বাস ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাসের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সিপিএম প্রার্থী ৷
Published : April 1, 2026 at 7:45 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: একসময় সিপিএমের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল দমদম ৷ লোকসভার পাশাপাশি বিধানসভা নির্বাচনে বারবার জিতেছেন সিপিএম প্রার্থীরা ৷ কিন্তু তার মধ্যেও 2001 সালে এই কেন্দ্রে ঘাসফুল ফুটিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ ৷ পরের বার 2006 সালে অবশ্য কেন্দ্রটি নিজেদের দখলে নেন সিপিএমের রেখা গোস্বামী ৷ পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে দমদমে ফের ঘাসফুল ফোটান ব্রাত্য বসু ৷ সেই থেকে একটানা 15 বছর কেন্দ্রটি তৃণমূল শাসনাধীন ৷
এই দমদম বিধানসভা কেন্দ্রে 2011 সালে বামফ্রন্টের হেভিওয়েট বিধায়ক তথা রাজ্যের তৎকালীন মন্ত্রী গৌতম দেবকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্রাত্য বসু ৷ 2016-র নির্বাচনে এই কেন্দ্রে ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে সিপিআইএমের প্রার্থী হয়েছিলেন পলাশ দাশ ৷ তিনি ভোট প্রাপ্তির নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন ৷ 2021 সালে ফের তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৷ সেবার প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে সিপিআইএম তৃতীয় স্থানে নেমে যায় ৷ দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি ৷ এবার বিধানসভায় চতুর্থবার তৃণমূলের প্রার্থী ব্রাত্য বসু ৷ তাঁর বিরুদ্ধে এবার লড়ছেন সিপিএম প্রার্থী ময়ূখ বিশ্বাস, বিজেপির অরিজিৎ বক্সি এবং কংগ্রেসের সুস্মিতা বিশ্বাস ৷ স্পষ্ট কথায় ইটিভি ভারতের মুখোমুখি সিপিআইএমের তরুণ মুখ প্রাক্তন ছাত্র নেতা ময়ূখ বিশ্বাস ৷ প্রেসিডেন্সির এই প্রাক্তনী একটা সময় ছিলেন এসএফআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ৷ ব্রাত্যকে কঠিন লড়াই দিতে প্রস্তুত ময়ূখ ৷ 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত' থেকে দমদমকে বের করে নিয়ে আসতে চান তিনি ৷
ইটিভি ভারত: দমদম এলাকায় আপনার বিরুদ্ধে যিনি তৃনমূল প্রার্থী তিনি এলাকার বিদায়ী বিধায়ক এবং রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রীও বটে ৷ লড়াই কতটা কঠিন ?
ময়ূখ বিশ্বাস: শিক্ষামন্ত্রী এখানকার বিধায়ক কিন্তু পুরো দমদমের শিক্ষা ব্যবস্থাটাই ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে ৷ এখানে প্রাচ্যবাণী স্কুল ফর বয়েজ স্কুলটা আবর্জনা ফেলার ভ্যাট-এ রূপান্তরিত হয়েছে ৷ শিক্ষা এখন জঞ্জালের আস্তাকুঁড় ৷ এটাই এই সময় শিক্ষা ব্যবস্থার একটা নমুনা, তৃণমূল সরকার শিক্ষাটাকে নিয়ে কতটা ভেবেছে ৷ শিক্ষামন্ত্রী ঠিকমতো ভাবলে এই দমদম বিধানসভা কেন্দ্র শিক্ষার হাব হয়ে উঠতে পারত ৷
দমদমে মতিঝিল কমার্স, মতিঝিল সায়েন্স কলেজ রয়েছে ৷ ভালো ভালো কলেজের সঙ্গে মেধার লড়াই হত ৷ এখন সেগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে ৷ দশটার বেশি স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ মতিলাল কলোনি স্কুল, স্বর্ণ বাণী স্কুল, উদ্বাস্তু এলাকার স্কুলগুলো বহু লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তৈরি করেছিল বামফ্রন্ট সরকার ৷ সেই স্কুলগুলি বন্ধ করে দিয়েছে ৷ গোটা দমদমের শিক্ষাটাকেই যিনি ব্রাত্য করে দিয়েছেন সেখানকার অন্যান্য পরিস্থিতি কি হতে পারে ৷ নিকাশি, রাস্তাঘাট, যানজট, বায়ুদূষণ লোকের চাকরি-বাকরি ভয়ঙ্কর আকারে দুর্নীতি, এই নানা সমস্যায় মানুষ জর্জরিত ৷ এর সঙ্গে রয়েছে অপরিকল্পিত উন্নয়ন ৷ চার ফুট প্রশস্ত রাস্তায় 11তলা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ৷ ইমারতী ব্যবসার সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত।শাসকদলের বড় থেকে ছোটখাটো নেতাদের যে পরিমাণ টাকা দিতে হচ্ছে, তাতে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারছেন না ৷ একজন পরিচারিকার বাড়িতে জলের লাইন বসাতে 90 হাজার টাকা চেয়েছে ৷ এর ফলে মানুষ অন্য জায়গায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে ৷ তাই লড়াইটা দমদমকে বাঁচাতে ৷
ইটিভি ভারত: তাহলে ময়ুখের থেকেও দমদমবাসীর লড়াইটা আরও কঠিন ?
ময়ূখ বিশ্বাস: অবশ্যই।
ইটিভি ভারত: আপনি দীর্ঘদিন ছাত্র আন্দোলন করেছেন ৷ নেতৃত্ব দিয়েছেন ৷ রাজ্যে শিক্ষা দুর্নীতি, চাকরি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে ৷ এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপনি দাঁড়িয়েছেন ৷ কী বলবেন ?
ময়ূখ বিশ্বাস: পুরো রাজ্যের সঙ্গে দমদমের শিক্ষাটাও ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে ৷ আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তাম ৷ সেখানে ফি বৃদ্ধি হওয়ায় 2011 সালের পর আমরা রাস্তায় নেমেছি ৷ শিক্ষামন্ত্রী তখন বলেছিলেন, "ভালো পয়সা ফেললে যদি ভালো জায়গায় জামাকাপড় কেনা যায়, ভালো জায়গায় সিনেমা দেখা যায়, তাহলে ভালো পয়সা ফেললেই ভালো শিক্ষাটাও পাবে।" আমাদের বামপন্থীদের সময়ে শিক্ষাটা ছিল মৌলিক অধিকার ৷ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সঙ্গে শিক্ষাটাও মানুষের অধিকারের মধ্যে পড়ে ৷ এটাই মানুষকে অন্যান্য প্রজাতির থেকে আলাদা করেছে ৷ আর এরা (তৃণমূল) বলছে শিক্ষাটা পণ্য । ফেলো কড়ি, মাখো তেল ৷ কলেজে গণতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে কমরেড সুদীপ্ত গুপ্তকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: দমদমের প্রায় প্রতিটি অলিগলির মুখে প্রচুর ই-রিক্সা, টোটো, অটো দাঁড়িয়ে থাকে ৷ শুধু দমদমের ছবি নয়, রাজ্যজুড়ে শহরতলির ছবি ৷ মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র খুব সংকুচিত হয়ে গিয়েছে, তাই বিকল্প হিসেবে এই কাজগুলি করছেন তাঁরা ? এদিকে টোটো-সহ ই-রিক্সার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের জন্য বিপুল টাকা প্রয়োজন ৷
ময়ূখ বিশ্বাস: করোনার পর রাজ্যের বাইরে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের একটা বড় অংশ ফিরে এসেছেন ৷ তাঁদের অনেকে এই ধরনের কাজ করছেন ৷ টোটো চালাতে গেলেও তৃণমূলের নেতাকে টাকা দিতে হচ্ছে ৷ একটা টোটোর রেজিস্ট্রেশনের জন্য 24-25 হাজার টাকা যদি দিতে হয়, তাহলে দিন আনি দিন খাওয়া মানুষগুলো কী অবস্থা হবে ! ইলেকট্রিকে যে ই-রিক্সাগুলি চলে, সেখানে ইলেকট্রিকের বিল কত ! স্মার্ট মিটার বসানোর পর বিল ভয়াবহ ভাবে বাড়ছে ৷
কলকাতার দিকে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা গোয়েঙ্কা একের পর এক ক্লাব কিনছে আর আমাদের আমজনতার পকেট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ৷ মানুষ সামনে কথা বলতে পারছে না ৷ দিনরাত হুমকি চলছে ৷ একদিকে ভাতে মারছে, আরেকদিকে কথা বলার স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে ৷ একটা দম বন্ধ অবস্থা ৷ মানুষ মুক্তি চাইছে ৷
ইটিভি ভারত: একসময় এখানে প্রচুর শিল্প-কলকারখানা ছিল ৷ সেই ছবিটা ক্রমশ বদলেছে ৷ শুধু তৃণমূল জমানা নয়, বাম জামানার শেষ দিক থেকে এটা হয়েছে ৷
ময়ূখ বিশ্বাস: 2011 সালের পর থেকে এটা ঘটেছে ৷ এইচএমভি উঠে গিয়েছে ৷ আমাদের জামানায় দমদম থেকে অনতিদূরে সেক্টর ফাইভ হয়েছে ৷ নিউটাউন হয়েছে ৷ এরপর একটাও সেক্টর সিক্স তৈরি হয়েছে কি ? একটা ইনফোসিস উইপ্রোর মতো কোম্পানি কি এসেছে ? কেন্দ্রীয় সরকার নীতির জন্যই জেসপের এই অবস্থা ৷ জেসপের মালপত্র চুরি করে নিয়ে কারা মালামাল হয়েছে ! বর্তমান শাসকদলের নেতা আর পুলিশের কর্তারা সব চুপচাপ দেখেছেন ৷
দমদমে আমাদের ঘুম ভাঙত কলকারখানার সাইরেনের আওয়াজে ৷ এখন সেই বন্ধ কলকারখানার জমিতে রিয়েল এস্টেট হচ্ছে ৷ আবাসন তৈরি হচ্ছে ৷ এটা অপরিকল্পিত উন্নয়ন ৷ আমরা জিতলে এই বন্ধ কলকারখানার জমিতে আবার শিল্প আনার ব্যবস্থা করব ৷ শিল্প কেন, বড় হাসপাতালও হতে পারত ৷ পুর হাসপাতালগুলিতে নামমাত্র কয়েকটি বেড ৷ এলাকার জনসংখ্যার চাপ এই ছোট ছোট বেহাল হাসপাতাল নিতে পারে না ৷
ইটিভি ভারত: দমদম বা তার আশপাশের এলাকায় বর্ষাকালের শেষদিকে ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব হয় ৷ পানীয় জল থেকে জন্ডিসের সমস্যাও দেখা যায় ৷ কী বলবেন ?
ময়ূখ বিশ্বাস: দিনের বেলায় যেভাবে মশা কামড়াচ্ছে, তাতে রাতে কী অবস্থা, তা আন্দাজ করা যায় ৷ জমা জল ও অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে মশাবাহিত ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো রোগ বাড়ছে ৷ আমি নিজে ভুক্তভোগী ৷ বিভিন্ন এলাকায় এমনই অবস্থাও হয়েছে ৷ একদিকে শববাহী গাড়ি ঢুকছে, অন্যদিকে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকছে ৷ অ্যাম্বুল্যান্সের সাইরেন বাজানো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, যাতে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি না-হয় ৷ ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, জন্ডিস- এগুলো এখানে মানুষের কাছে বড় সমস্যা ৷ এগুলো নিয়ে কেউ কথা বলবে না ৷ আগে জমিদাররা যেমন ইজারার দায়িত্ব দিত, তেমনই এখন কাউন্সিলর এলাকার ছেলেপুলেদের দায়িত্ব দেয় ৷ আমরা যেখানে যেখানে ঘুরছি, মানুষ বলছেন "আমাদের শুধু ভোট দিতে দাও" ৷ 2011 সালের পর থেকে এই দমদমে ভোট প্রহসনে পরিণত হয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: 2011 সাল থেকে একাধিক বার ভোট হয়েছে, তাতে তো মানুষ তৃণমূলকেই সমর্থন জানিয়েছে ৷ কোন জাদুতে এবার ময়ুখ বিশ্বাসের পাশে থাকবেন মানুষ ?
ময়ূখ বিশ্বাস: বললাম না এখানে ভোটই হয়নি ৷ এখানকার পুরসভা নির্বাচনে যা হয়েছে ! তালিবান শাসনেও এমনটা হয় না। 2016 সালে বাম-কংগ্রেস মিলিতভাবে লড়েছিল ৷ কিন্তু মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি ৷ মানুষ এবার নিজের ভোট নিজে দেবে ৷ সমস্ত হুমকি অগ্রাহ্য করেই দেবে ৷ আমি এই অঞ্চলের ছেলে ৷ কেউ কথা বলতে পারছেন না, কারণ তাঁর দোকানটা বন্ধ করে দেবে ৷ ব্যবসাটা হবে না ৷ এই ভয়ের পরিবেশে কোনও সভ্যতায় চলে না ৷ কোনও সভ্য সমাজ চলে না ৷ ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত হয়ে গিয়েছে দমদম বিধানসভা এলাকা ৷