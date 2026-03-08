লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে একই বুথের 252 জনের নাম বাদ, দায় ঠেলাঠেলি তৃণমূল-বিজেপির

লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে একই বুথের 252 জনের নাম বাদ, দায় ঠেলাঠেলি তৃণমূল-বিজেপির
ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় নির্বাচন কমিশনকে নিশানা তৃণমূলের ৷ পালটা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ বিজেপির ৷
Published : March 8, 2026 at 8:52 PM IST
শান্তিপুর (নদিয়া), 8 মার্চ: শান্তিপুর বিধানসভার হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনগ্রাম ৷ বুথ নম্বর 74 ৷ এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে, এই বুথের মোট 252 জনের নাম বাদ পড়েছে ৷ তার পরেই গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তাঁদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে ৷ এই ইস্যুতে স্থানীয় শাসক ও বিরোধী দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে ৷
হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনগ্রামে এসআইআর শুরুর আগে ভোটার ছিল 1539 জন ৷ খসড়া তালিকা প্রকাশের পর অবৈধ ও মৃত ভোটার বাদ দিয়ে সংখ্যাটা এসে দাঁড়ায় 1350 জন ৷ এরপর নথির সমস্যা ও লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির জন্য শুনানিতে ডাকা হয়েছিল প্রায় চারশোর কাছাকাছি ভোটারকে ৷ কমিশনের তরফে দেওয়া নোটিশের ভিত্তিতে নথি-সহ শুনানিতে অংশও নেন তাঁরা ৷ এরপর গত 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে ওই চারশো জনের মধ্যে থেকে 252 জনের নাম বাদ গিয়েছে ৷
অভিযোগ করা হচ্ছে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় আতঙ্কে ভুগছেন ওই 252 জন ৷ এই নিয়ে গ্রামের বাসিন্দা নাম বাদ যাওয়া ভোটার অলোকা হালদার বলেন, "আমাদের নাম বাদ গিয়েছে কেন জানি না ৷ শুনানিতে ডেকেছিল ৷ যা নথি চেয়েছে দিয়েছি ৷ তারপরেও কেন নাম বাদ গেল জানি না ৷ আমরা চাই আগেও যেভাবে ছ’বার ভোট দিয়েছে, এবারেও যেন দিতে পারি ৷ সেই ব্যবস্থা করা হোক ৷ আমাদেরও ছেলেমেয়ে আছে, ওদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে তো ৷"
নিত্যগোপাল হালদারের দাবি, "কমিশন আমাদের সঙ্গে অন্যায় করছে ৷ প্রশাসন থেকে আমাদের হেনস্তা করা হচ্ছে ৷ যা যা চেয়েছিল, দিয়েছি সব নথি ৷ তাও আমাদের 252 জনের নাম বাদ গেল ৷ আমাদের নাম ভোটার তালিকায় আবার তোলা হোক ৷ আর তা না-হলে পুরো পরিবার নিয়ে চরম কোনও পদক্ষেপ নিতে হবে ৷"
অভিযোগ, এই ইস্যুতে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে শাসক তৃণমূল ও বিরোধী দল বিজেপি ৷ এ নিয়ে 74 নম্বর বুথের বিএলও কোনও কথা বলতে চাননি ৷ তবে, হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বীরেন মাহাতো বলেন, "শুধুমাত্র নতুন গ্রাম নয়, আমার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় প্রতিটি বুথেই নাম বাদ গিয়েছে ৷ বিশেষ করে নীল কুঠিপাড়া অর্থাৎ 64 নম্বর বুথে 350-এর উপরে ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে ৷ এর দায়ভার নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে ৷ কমিশন তো বিজেপির কথায় কাজ করছে ৷ আমি ওঁদের এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম দেখেছি ৷ সেই মতো নথি জমা দিয়েছিল ৷ ওঁরা সবাই মাধ্যমিকের অ্যাডমিট ও সার্টিফিকেট জমা দিয়েছিল ৷ তা-ও ওঁদের নাম কেন উঠল না, জানি না ৷"
অন্যদিকে, 252 জনের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে সরাসরি তৃণমূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ৷ এ নিয়ে শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী বলেন, "শুধুমাত্র নতুন গ্রাম নয়, একাধিক বুথেই এই ঘটনা সামনে আসছে ৷ এর দায়ভার সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারকে নিতে হবে ৷ তার কারণ রাজ্য সরকার এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ উপযুক্ত প্রমাণ থাকতেও বেছে-বেছে হিন্দুদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়েছে ৷ যাতে হিন্দুরা হয়রানির শিকার হয় ৷ আর এর জবাব মানুষ ভোট বাক্সে দেবে ৷ দুই মাস পর পরিবর্তনের পালা শুরু হবে গোটা রাজ্যে ৷