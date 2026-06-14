মমতা-সহ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে আইনি নোটিস কাকলি-পুত্রর, বেঁধে দিলেন 15 দিনের সময়

মমতা-সহ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে আইনি নোটিস কাকলি-পুত্রর, বেঁধে দিলেন 15 দিনের সময়
সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছেলে বৈদ্যনাথ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের একাধিক শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে সরাসরি আইনি নোটিস পাঠিয়েছেন। সাংসদের পুত্রের এহেন পদক্ষেপে রীতিমতো অস্বস্তিতে জোড়াফুল শিবির।
Published : June 14, 2026 at 2:07 PM IST
কলকাতা, 14 জুন: রাজ্য রাজনীতির অন্দরমহলে ফের নতুন করে জল্পনার পারদ চড়ল। এবার খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ঘাসফুল শিবিরের একাধিক শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে সরাসরি আইনি পদক্ষেপ করলেন দলেরই এক বর্ষীয়ান সাংসদের পুত্র। বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের দীর্ঘদিনের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছেলে, পেশায় চিকিৎসক বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে রীতিমতো তোপ দেগে একটি আইনি নোটিস পাঠিয়েছেন। দলের একনিষ্ঠ নেত্রী হিসেবে পরিচিত সাংসদের পুত্রের এহেন পদক্ষেপে রীতিমতো অস্বস্তিতে জোড়াফুল শিবির। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই বঙ্গ রাজনীতিতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।
সূত্রের খবর, বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদারের পাঠানো এই আইনি নোটিসের তালিকায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও নাম রয়েছে সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দমদমের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় এবং প্রাক্তন বিধায়ক সোনালী গুহর মতো হেভিওয়েট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের। নোটিসে অভিযোগ করা হয়েছে, এই নেতৃত্বরা বিভিন্ন সময়ে জনসমক্ষে এবং সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত অবমাননাকর ও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন।
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Baidyanath Ghosh Dastidar, son of TMC MP Kakoli Ghosh Dastidar, says, 'I want to tell you the truth: I never asked anyone for a ticket. There is an I-PAC official named Chandrabhushan Rao—you can check LinkedIn for him. He was the one who first… https://t.co/9lHcIVhW9k pic.twitter.com/BC7Sdzaexy— ANI (@ANI) June 14, 2026
রাজনৈতিক শিবিরের একাংশের দাবি, শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে এমন বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, বৈদ্যনাথবাবু বারাসত বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে লড়াই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দল তাঁকে সেখানে প্রার্থী না করায় তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। আর সেই কারণেই নাকি তাঁর মা অর্থাৎ সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার দলের সঙ্গে ক্রমশ রাজনৈতিক দূরত্ব তৈরি করেছেন এবং নিজের রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। এই প্রচারকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং মানহানিকর বলে জোরালো দাবি করেছেন ওই চিকিৎসক।
নিজের বিরুদ্ধে ওঠা এই সমস্ত রাজনৈতিক জল্পনা সপাটে উড়িয়ে দিয়ে আইনি নোটিসে বৈদ্যনাথবাবু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, "আমি কোনও দিনই বারাসত বিধানসভা কেন্দ্র বা অন্য কোনও জায়গা থেকে রাজনৈতিক প্রার্থী হওয়ার জন্য দলের কাছে মনোনয়ন চাইনি বা সেই বিষয়ে আবেদন জানাইনি। এই ধরনের কোনও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার কখনওই ছিল না।"
নিজের পেশাগত যোগ্যতার কথা তুলে ধরে সাংসদ-পুত্র জানিয়েছেন, তিনি আদতে একজন উচ্চশিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। আমেরিকার বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের মতো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেছেন। এর পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের সেন্ট্রাল অ্যান্ড নর্থ ওয়েস্ট লন্ডন এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্টেও তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মতো একজন প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসকের ভাবমূর্তি এবং সম্মান নষ্ট করতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ধরনের মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ।
নোটিসে উল্টে আরও একটি বিস্ফোরক দাবি করেছেন সাংসদ-পুত্র। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি নিজে কখনও রাজনৈতিক টিকিট চাননি, বরং উল্টে তাঁকেই ভোটে লড়ার জন্য বারবার অনুরোধ করা হয়েছিল। নোটিসে বলা হয়েছে, ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি বা আইপ্যাক (I-PAC)-এর প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই সময় বারাসত জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত নেতা সোহম পালও তাঁকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বারবার চাপ দেন। এলাকার বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিবিরেও তাঁকে নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য দলের তরফে আহ্বান জানানো হতো বলে দাবি করা হয়েছে।
তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে পাঠানো এই আইনি নোটিসে মূলত চারটি বিষয় স্পষ্ট করার দাবি তুলেছেন কাকলি-পুত্র। প্রথমত, অবিলম্বে জনসমক্ষে তাঁকে নিয়ে সমস্ত মিথ্যা ও মানহানিকর মন্তব্য করা বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁর সম্পর্কে ইতিমধ্যে যে সমস্ত বিভ্রান্তিকর কথা বলা হয়েছে, তা নিঃশর্তভাবে প্রত্যাহার করতে হবে। তৃতীয়ত, প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে। এবং চতুর্থত, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে যে অপপ্রচার চলছে, তাতে চিরতরে ইতি টানতে হবে। আইনি চিঠিতে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, "নোটিস পাওয়ার আগামী 15 দিনের মধ্যে এই দাবিগুলি পূরণ না হলে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি-সহ সমস্ত রকম কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হব।"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একজন তৃণমূল সাংসদের ছেলের তরফে দলের সুপ্রিমো-সহ শীর্ষ নেতৃত্বকে এমন ভাষায় আইনি নোটিস পাঠানোর ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে বিরল। যদিও এই অভাবনীয় পদক্ষেপ নিয়ে বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার বা তাঁর মা কাকলি ঘোষ দস্তিদারের তরফে প্রকাশ্যে সংবাদমাধ্যমের সামনে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, যাঁদের বিরুদ্ধে এই নোটিস পাঠানো হয়েছে, সেই তৃণমূল নেতৃত্বের তরফেও বিষয়টিতে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করা হচ্ছে। আগামী দিনে এই আইনি লড়াই তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলে এবং দল কীভাবে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি মোকাবিলা করে, আপাতত সেদিকেই কৌতূহলী নজর থাকবে গোটা রাজনৈতিক মহলের।