জনতার রায়কে অপমান করবেন না ! মমতাকে কড়া বার্তা সুকান্তর, কে মুখ্যমন্ত্রী ? জল্পনা তুঙ্গে

জনতার রায়কে অপমান করবেন না ! মমতাকে কড়া বার্তা সুকান্তর, কে মুখ্যমন্ত্রী ? জল্পনা তুঙ্গে
রাজ্যে নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন ? সুকান্তর কৌশলী জবাব, 25 বৈশাখ শপথগ্রহণের দিনই সব পরিষ্কার হবে । সিদ্ধান্ত নেবেন শীর্ষ নেতৃত্ব ৷
Published : May 5, 2026 at 7:11 PM IST
কলকাতা, 5 মে: বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক তরজা চরমে । তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে ফলাফলকে 'জোর করে হারানো' বলে দাবি করেছেন, সেখানেই পালটা আক্রমণে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । তাঁর সাফ বার্তা, "জনতার রায় মেনে নিন, গণতন্ত্রে সেটাই নিয়ম ।"
মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত বলেন, "2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে আমরা 12টি আসন পেয়েছিলাম । তখন রাজ্য সভাপতি হিসেবে হাতজোড় করে মানুষের রায় মেনে নিয়েছিলাম । কারণ, মানুষ সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে বেশি ভোট দিয়েছে বলেই তিনি জিতেছিলেন । এবার একইভাবে তাঁরও পরাজয় মেনে নেওয়া উচিত ।" তাঁর অভিযোগ, ফল নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা আসলে বাংলার মানুষের রায়কেই অসম্মান করছেন ।
অন্যদিকে, পরাজয়ের পরেও মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে এখনও ইস্তফা দেননি মমতা । তাঁর বক্তব্য, "কেন পদত্যাগ করব ? আমরা তো হারিনি । জোর করে ভোট লুট করা হয়েছে ।" এই অবস্থায় 7 মে বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ইস্তফা না দিলে সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হতে পারে কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে । এই প্রসঙ্গে সুকান্তর প্রতিক্রিয়া, "কেউ যদি হারার পরও হার স্বীকার না করে, তা হলে বলার কিছু থাকে না । রাজ্যপাল ও সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞরাই বিষয়টি দেখবেন ।"
এদিকে, রাজ্যে নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়েও জোর চর্চা চলছে । বিজেপির তরফে আলোচনায় শীর্ষে রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর নাম । যদিও এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি সুকান্ত । তাঁর কথায়, "25 বৈশাখ শপথগ্রহণের দিনই সব পরিষ্কার হবে । সিদ্ধান্ত নেবেন শীর্ষ নেতৃত্ব ।"
দলীয় কর্মসূচি নিয়েও এদিন আত্মবিশ্বাসী সুর শোনা যায় তাঁর গলায় । "রামের রাজত্বই থাকবে, রাবণের নয়", মন্তব্য করে কার্যত রাজনৈতিক বার্তা দেন সুকান্ত । পাশাপাশি 2021 সালে '200 পার' না হওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "যাঁরা বলেছিলেন বিজেপি জিতলে বাংলা গুজরাত হয়ে যাবে, তাঁরা দেখুন, সোমবার দিল্লিতে বাংলার জয় উদযাপনে একেবারে বাঙালি সংস্কৃতির ছোঁয়া ছিল ।"
এদিন সল্টলেকে বিজেপির দফতরে দেখা যায় অন্য একটি নজিরবিহীন ছবি ৷ দলের বর্তমান সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর সঙ্গে একসঙ্গে দেখা যায় প্রাক্তন দুই রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষকে । অন্যদিকে, নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর দুই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে জয়ের পর কাঁথি থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
রাজ্যের ক্ষমতার পালাবদলের এই আবহে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হচ্ছে । এখন নজর 25 বৈশাখ, নতুন সরকার গঠন এবং মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণার দিকে ।