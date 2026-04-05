ফ্লেক্সের দাপটে হারাচ্ছে ডোমপাড়ার ভোট-ঐতিহ্য ! বাঁশ-কাগজের প্রতীক এখন প্রায় অতীত
ডোমপাড়ার এই পরিবর্তন শুধু একটি পেশার সংকট নয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষয়ও । লিখলেন মনোজিৎ দাস ৷
Published : April 5, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 6:35 PM IST
কলকাতা, 5 এপ্রিল: একসময় ভোট মানেই রমেশ দত্ত স্ট্রিটে উৎসবের আমেজ । শহরের এই অঞ্চল, যা বহুদিন ধরেই 'ডোম পাড়া' নামে পরিচিত, সেখানে ভোটের আগে যেন আলাদা এক ব্যস্ততা চোখে পড়ত । বাঁশ, কাগজ, আঠা আর রঙের মিশেলে তৈরি হোত রাজনৈতিক দলের নানান প্রতীক- হাত, ফুল, ঘাস, কাস্তে-হাতুড়ি থেকে শুরু করে নানা সৃজনশীল মডেল । কিন্তু সময়ের স্রোতে সেই চেনা দৃশ্য আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে ।
ডোমপাড়ার শিল্পীরা মূলত বাঁশ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত । কালীপুজো, সরস্বতী পুজো বা বিভিন্ন মেলা- সব ক্ষেত্রেই তাঁদের হাতের কাজ একসময় ছিল নজরকাড়া। বাঁশ কেটে কঞ্চি তৈরি করে, তার উপর কাগজ ও আঠা লাগিয়ে নিখুঁত প্রতিরূপ বানানো ছিল তাঁদের দক্ষতার পরিচয় । ভোট এলেই রাজনৈতিক দলগুলির থেকে আসত বড় বড় বরাত । প্রতীক তৈরির পাশাপাশি পতাকার কাঠি, হ্যান্ডস্টিক- সব মিলিয়ে রমরমিয়ে চলত ব্যবসা ।
কিন্তু এখন সেই দিন আর নেই । ফ্লেক্স ও ডিজিটাল প্রিন্টিংয়ের আগ্রাসনে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প । দেওয়াল লেখার মতোই বাঁশ-কাগজের প্রতীক তৈরির কাজও প্রায় বিলুপ্তির পথে ।
রমেশ দত্ত স্ট্রিটে ঘুরে দেখা গেল, আগের মতো আর ভিড় নেই । হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পী কাজ করছেন ৷ কেউ কঞ্চি কেটে পতাকার কাঠি তৈরি করছেন, কেউ বা হ্যান্ডস্টিক বানাচ্ছেন । তবে সেই পুরনো ব্যস্ততা আর নেই । অধিকাংশই অন্য কাজে চলে গিয়েছেন ।
শিল্পী বৈকুণ্ঠ মাঝির কথায়, "আগে ভোট এলেই কাজের চাপ সামলানো দায় হয়ে যেত । সব রাজনৈতিক দল থেকেই বরাত আসত । আমরা শিল্পী মানুষ, কোনও দলের রঙ দেখি না, সব কাজই করি । কিন্তু এখন আর সেই বরাত নেই । ফ্লেক্স এসে সব কেড়ে নিয়েছে ।"
তিনি আরও জানান, আগে বড় বড় প্রতীক তৈরির জন্য প্রচুর অর্ডার মিলত । অনেক সময় সেই কাঠামোর ভিতরে আলো লাগিয়ে আলাদা আকর্ষণ তৈরি করা হত । কিন্তু এখন সেই সব কাজ একেবারেই বন্ধ । আক্ষেপের সুরে বললেন, "গত লোকসভা ভোটেও কিছু কাজ পেয়েছিলাম । কিন্তু এবারের বিধানসভা ভোটে তেমন কিছুই নেই ৷"
তবে পুরোপুরি কাজ বন্ধ হয়ে যায়নি । কিছু নতুন ধরনের অর্ডার আসছে । যেমন, প্লাই কেটে ছোট হ্যান্ডস্টিক তৈরি, বা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের প্রতীক বানানো । সম্প্রতি গ্যাস সিলিন্ডারের মডেল তৈরির বরাতও পেয়েছেন তাঁরা । রাজনৈতিক প্রচারে ব্যবহার করার জন্যই এই ধরনের মডেল বানানো হচ্ছে । বৈকুণ্ঠবাবুর কথায়, "এই নতুন কাজগুলো কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আগের মতো রোজগার আর হয় না ।"
অন্য এক শিল্পী উজ্জ্বল বলেন, "পাঁচ-ছয় বছর আগেও যা কাজ করতাম, এখন তার অর্ধেকও নেই । আগে বাঁশ-কাগজের প্রতীক বানাতাম, এখন পার্টি থেকে রেডিমেড ফ্লেক্স চলে আসে । আমরা শুধু পতাকার কাঠি বানিয়ে দিচ্ছি, একটা তিন টাকা করে । হ্যান্ডস্টিক 150 টাকা । কোনওভাবে দিন চলছে ।"
ডোম পাড়ার এই পরিবর্তন শুধু একটি পেশার সংকট নয়, বরং এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষয় । একসময় ভোটের রং, গন্ধ আর আবেগ মিশে থাকত এই হাতের তৈরি প্রতীকের মধ্যে । আজ প্রযুক্তির দাপটে সেই আবেগ যেন ম্লান ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে অনেক সময়ই হারিয়ে যায় লোকশিল্পের মূল্য । ডোম পাড়ার শিল্পীদের এই সংকট সেই বাস্তবতারই প্রতিচ্ছবি । তবু আশায় বুক বাঁধছেন তাঁরা, হয়তো কোনও দিন আবার ফিরবে সেই পুরনো দিনের ব্যস্ততা, বাঁশ-কাগজের গন্ধে ভরে উঠবে রমেশ দত্ত স্ট্রিট ।
