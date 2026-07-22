10 কোটি কেমন দেখতে হয় জানি না ! অভিষেকের আইনি নোটিশ পেয়ে বললেন মদন

10 কোটি কেমন দেখতে হয় জানি না ! অভিষেকের আইনি নোটিশ পেয়ে বললেন মদন
ভয় পেয়ে নয়, স্বেচ্ছায় 'ঋতব্রত তৃণমূলে', জানালেন মদন মিত্র ৷ অভিষেককে কোলে নিয়ে ঘুরেছেন বলেই 'তুই' সম্বোধন মদনের !
Published : July 22, 2026 at 5:58 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: দশ কোটি টাকা কত হয়, কেমন দেখতে হয়, তা তিনি জানেন না ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো আইনি নোটিশের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র ৷ গত 19 জুলাই সোশাল মিডিয়ায় লাইভ ভিডিয়োতে অভিষেককে 'খুনি' ও 'সুপারি কিলার নিয়োগকারী' বলে অভিযোগ করেন মদন ৷ তারই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার মদন মিত্রকে আইনি নোটিশ পাঠান অভিষেকের আইনজীবী ৷ যেখানে মদনের কাছে লিখিত এবং ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে নিঃশর্ত ক্ষমা ও 10 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে ৷
যার প্রেক্ষিতে এ দিন বিধানসভার বাইরে মদন মিত্র বলেন, "10 কোটি টাকা ! কত হয় আমার জানা নেই, কত লম্বা হয় জানি না ৷ কোনও দিন দেখিনি ৷ আমাকে নোটিশ পাঠিয়েছে, আমি ঠিক জবাব দেব ৷" উল্লেখ্য, মদন মিত্রের বিরুদ্ধে সোশাল মিডিয়া লাইভে এসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা ও অপপ্রচারের অভিযোগ তোলা হয়েছে আইনজীবীর পাঠানো চিঠিতে ৷ অভিষেকের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর আইনজীবী ৷
মদন মিত্রকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, "19 জুলাই রাত আনুমানিক 9টা 40 মিনিট থেকে 10টার মধ্যে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে প্রায় আট মিনিটের একটি লাইভ সম্প্রচার করেন মদন মিত্র ৷ সেই ভিডিয়োর 6 মিনিট 55 সেকেন্ডের মাথায় অভিষেকের বিরুদ্ধে বেশ কিছু উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ আর সেই বক্তব্যগুলি যে মিথ্যা, তা মদন মিত্র নিজেও জানেন ৷"
চিঠিতে বলা হয়েছে, "আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে আপনি একাধিক মিথ্যা, বেপরোয়া, বিদ্বেষপূর্ণ এবং অত্যন্ত মানহানিকর মন্তব্য করেছেন ৷ আপনি আমার মক্কেলকে 'অপরাধী' ও 'খুনি' হিসেবে বর্ণনা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন ৷ এমনকী তিনি টাকা দিয়ে বা 'সুপারি কিলার' নিয়োগ করে মানুষ খুন করান বলেও অভিযোগ করেছেন ৷ আপনার এই প্রতিটি অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানানো, বিদ্বেষপূর্ণ এবং এর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই ৷"
এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে সমস্ত অবমাননাকর বক্তব্য প্রচার বন্ধ করা এবং 72 ঘণ্টার মধ্যে লিখিত ও ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি করেছেন অভিষেকের আইনজীবী ৷ সেই সঙ্গে 10 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে ৷ যে টাকা একটি রেজিস্ট্রার ট্রাস্টে জমা করতে হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করেছেন অভিষেকের আইনজীবী শ্রবণা সেনগুপ্ত ৷
একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মদন-সহ একাধিক বিধায়কের বিরুদ্ধে ভয়ে শিবির বদলের অভিযোগ তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যার জবাবে মদন বলেন, "আমি কোনও ভয় পেয়ে শিবির বদল করিনি ৷ আমি স্বেচ্ছায় এসেছি ৷ আমি শিবির বদল করার পরেও তো আমাকে ইডি নোটিশ পাঠিয়েছে ৷ আমি যাব এবং আমার কাছে যা জানতে চাইবে জানাব ৷ আমার ছেলেকে ডেকেছিল, আজকে গিয়েছে ও ইডি’র সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফিরেও এসেছে ৷"
উল্লেখ্য, গত 14 জুলাই মদন মিত্রের স্ত্রী এবং দুই ছেলেকে পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তলব করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ সেই তলবে বুধবার সকালে সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা দেন মদনের বড় ছেলে শুভরূপ মিত্র ৷ তবে, তাঁর মা এবং ছোট ভাই উপস্থিত ছিলেন না ৷ জানা গিয়েছে, তাঁরা আগামিকাল অর্থাৎ, ইডি’র নোটিশ অনুযায়ী 23 জুলাই সিজিও কমপ্লেক্সে উপস্থিত হতে পারেন ৷