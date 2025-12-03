চালু হবে সহায়তা ডেস্ক, কেউ ভয় পাবেন না ! গাজোলের জনসভায় বার্তা মমতার

চালু হবে সহায়তা ডেস্ক, কেউ ভয় পাবেন না ! গাজোলের জনসভায় বার্তা মমতার
এসআইআর, ওয়াকফ ইস্যুতে বিজেপি একহাত নেওয়ার পাশাপাশি জেলার ভাঙন সমস্যা নিয়েও কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : December 3, 2025 at 2:44 PM IST
মালদা, 3 ডিসেম্বর: গাজোলের সভায় গিয়ে জেলাবাসীকে এসআইআর নিয়ে আশ্বস্ত করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর বার্তা, 'কেউ ভয় পাবেন না ৷' মালদা জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে আয়োজিত রাজনৈতিক সভায় বুধবার তিনি শুরু থেকেই ছিলেন আক্রমণাত্মক ৷ এসআইআর, ওয়াকফ-সহ নানা ইস্যুতে বিঁধেছেন বিজেপিকে ৷ জেলার ভাঙন সমস্যা আরও তীব্র হওয়ার জন্যও তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন কেন্দ্রকে ৷ তবে এদিন উল্লেখযোগ্যভাবে সভামঞ্চে বেশ কয়েকজন দলীয় নেতা-নেত্রী অনুপস্থিত ছিলেন ৷
নদী ভাঙন কবলিত জেলায় জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এদিন শুরুতেই গঙ্গা-ফুলহর-মহানন্দার ভাঙনের কথা বলেন তৃণমূল নেত্রী ৷ তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, টাঙনের ভাঙনও ৷ তিনি দাবি করেন, আগে গঙ্গার ভাঙন রোধের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রের ৷ কিন্তু তারা নিজেদের কাঁধ থেকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছে ৷ ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে বারবার জানানো হলেও তারা গঙ্গার ড্রেজিং করেনি ৷ তাঁরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী ভাঙন রোধের কাজ করে যাচ্ছেন ৷ এই কাজের জন্য সম্প্রতি 200 কোটি টাকা দিয়েছেন ৷ বর্তমানে 87 কোটি টাকায় 17টি প্রকল্পের কাজ চলছে বলে জানান তিনি ৷
এদিন মমতা নিজের সাড়ে 14 বছরের শাসনকালে মানুষের জন্য তৈরি সমস্ত প্রকল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব তুলে ধরেন ৷ তাঁর বক্তব্যে কন্যাশ্রী, ঐক্যশ্রী, সবুজ সাথী, সমব্যথী-সহ প্রতিটি প্রকল্পের বিষয় উঠে আসে ৷ শুধুমাত্র যুবশ্রী প্রকল্পের নাম তাঁর মুখে শোনা যায়নি ৷ তাঁর মতে, শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ আইন চালু করা হয়েছে ৷ তাঁরা এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন ৷ সেই মামলা এখনও চলছে ৷
বিজেপিকে 'একচোখা' হিসাবে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "আমি একবারও বলিনি এসআইআর করবে না, সেন্সাস করবে না ৷ কিন্তু তার জন্য সময় লাগে ৷ ভোটের সময় তোমাদের এত খিদে কীসের ? এসআইআর-এর জন্য কত মানুষ মারা গিয়েছে ৷ তোমাদের লজ্জা করে না ? অন্যের প্রাণ গেলে তোমার মন কাঁদে না ৷ বাংলা ভাষায় কথা বললে সবাই বাংলাদেশি ? সোনালি কি বাংলাদেশি ছিল ? তার সমস্ত নথি তো ভারতীয় ৷ তাঁকে কেন বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হল ? বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের জবাব তোমাদের দিতে হবে ৷ আমি বাংলা ভাষাতেই কথা বলব ৷ পারলে আমার গলা কেটে দিও ৷"
মমতার দাবি, "মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে ন’জন বিএলও মারা গিয়েছেন ৷ রাজস্থানে মারা গিয়েছেন ৷ বাংলায় অনেকজন মারা গিয়েছেন ৷ 13 জন হাসপাতালে ভর্তি আছেন ৷ তিনজন নিজেকে শেষ করতে গিয়েছিলেন ৷ ছ’মাস আগে থেকেই বাংলায় সমস্ত উন্নয়নের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে ৷ ভারতীয় নাগরিকদের ফের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে ৷ কেউ ভয় পাবেন না ৷ কেউ কাউকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করতে পারবে না ৷ কেউ ডিটেনশন ক্যাম্পে যাবেন না ৷ আগামী 12 তারিখ থেকে ব্লকে ব্লকে আমরা সহায়তা ডেস্ক চালু করছি ৷ আপনাদের সমস্ত কাজ সেখানেই করে দেওয়া হবে ৷"