পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন, কী চাইছেন আইটি-কর্মীরা, সেক্টর ফাইভে উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারত

এবার রাজ্যে কি আবার রাজনৈতিক পালাবদল হবে, নাকি আবার ফিরবে তৃণমূল? সেক্টর ফাইভের আইটি কর্মীরা কী ভাবছেন? উত্তর খুঁজলনে সৌমিতা ভট্টাচার্য্য় ও অয়ন নিয়োগী৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 28, 2026 at 6:00 PM IST

সেক্টর ফাইভ (সল্টলেক), 28 এপ্রিল: বৃহত্তর কলকাতার একটা উল্লেখযোগ্য জায়গা হল বিধাননগর এবং রাজারহাট-নিউটাউন চত্বর। এটা শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা। অফিস পাড়ায় সকলেই দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তবে সেই ব্যস্ত শহরেও বেজেছে ভোটের বাদ্যি। অফিসের নানা আলোচনার মাঝেও উঠছে রাজনৈতিক সমালোচনা। আর সেই সমালোচনার মাঝেই পৌঁছালো ইটিভি ভারত। কী চাইছেন তাঁরা? সেখানেও কি বদলের হওয়া বইছে? নাকি প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায়?

অফিসের কাজে মাঝে আড্ডা দিতে দিতে অরিজিৎ পাল বলেন, ‘‘আমরা চাই মানুষ সুস্থ শান্তভাবে যাতে ভোট দিতে পারে। যেভাবে প্রথম দফার নির্বাচন হয়েছে, সেভাবে যেন দ্বিতীয় দফা নির্বাচন হয়।’’ তাঁরই সহকর্মী পুষ্পেন্দু মণ্ডল বলেন, ‘‘34 বছর বামফ্রন্টকে দেখেছি। এই সরকারকেও 15 বছর দেখলাম। এবার মনে হচ্ছে, পাঁচ বছর নতুন কাউকে সুযোগ দিয়ে দেখা যেতে পারে। যদি মনে হয় বদলের পরেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি, তাহলে আবার বদল আনবো। তবে আমার মনে হয়, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নতুন কোনও দলকে সুযোগ দিলে ভালো হবে।’’

তাঁদেরই আরও এক সহকর্মী সঞ্জয় দাস বলেন, ‘‘আমরা না হয়, আর পাঁচ বছর খারাপটা সহ্য করব। কারণ, যেটা খারাপ আছে, তার থেকে তো বেশি খারাপ হবে না। ফলে দেখা যাবে কী হয়। তাই বদলের প্রয়োজন।’’ তাঁর মতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা , বাসস্থান - এই তিনটে মূল দাবি। এই তিনটেতে নজর দেওয়া প্রয়োজন। কর্মসংস্থান একটা বড় বিষয়। পুষ্পেন্দু মণ্ডল বলেন, ‘‘বিগত দিনের ডেটা অনুযায়ী ছ’হাজার কোম্পানি চলে গিয়েছে এখন থেকে। আমাদের একটা আবেদন আছে কাজের জন্য যেন আর আমাদের বাইরের রাজ্য যেতে না হয়। এখানে যেন প্রাপ্য মজুরি-সহ কাজ পাই।’’

আইটি সংস্থার কর্মী অয়ন সিংহ বলেন, ‘‘বদলের প্রয়োজন আছে। বেসরকারি জায়গায় আমরা আর কত টাকা পাই? ভালো কোনও কোম্পানি আসতে চায় না। আর সরকারি জায়গার কথা না বলাই ভালো। এছাড়াও পড়াশোনার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়।’’

কমলিকা মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমার মনে হয় পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন আছে। নারী নিরাপত্তার দিকে নজর দেওয়া জরুরি। এছাড়া শিক্ষাগত দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। তার সঙ্গে চাকরির দিকেও নজর দেওয়া দরকার। এবার পরিবর্তন হলেই সমস্যার সমাধান হবে কি না জানি না। কিন্তু পরিবর্তন না হলে সমাধানের সম্ভাবনা একদমই থাকছে না।’’

