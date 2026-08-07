হাইকোর্টের নির্দেশে 17 অগস্ট মালদা জেলা পরিষদে আনা অনাস্থার তলবি সভা ডাকল প্রশাসন
অনাস্থা গৃহীত হবে না, আত্মবিশ্বাসী তৃণমূলের সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতির ৷ পালটা অনাস্থা গৃহীত হওয়া নিয়ে আশাবাদী তৃণমূলের সদস্যরা ৷
Published : August 7, 2026 at 8:07 PM IST
মালদা, 7 অগস্ট: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে অবশেষে 17 অগস্ট মালদা জেলা পরিষদের তলবি সভার দিন নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন ৷ এ নিয়ে প্রশাসনের তরফে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে ৷ তারপরেই নিজেদের ঘর গোছাতে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে যুযুধান দুই শিবিরে ৷ শোনা যাচ্ছে, দুই শিবিরই নাকি তাদের পক্ষের লোকজনকে গোপন ডেরায় নিয়ে যেতে শুরু করেছে ৷ দুই শিবিরের তরফেই দাবি করা হয়েছে, তলবি সভায় জয় নিশ্চিত তাদের ৷
গত 15 জুন দলীয় সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তৃণমূলের 17 জন সদস্য ৷ 43 আসনের এই জেলা পরিষদে 17 জন সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ না-হলেও, অনাস্থা প্রস্তাবকারীদের ভরসা কংগ্রেসের পাঁচ সদস্য ৷ কারণ, অনাস্থা প্রস্তাবের চিঠিতে ওই পাঁচ কংগ্রেস সদস্যও স্বাক্ষর করেছিলেন ৷
প্রশাসনের তরফে 25 জুন অনাস্থার প্রেক্ষিতে তলবি সভা ডাকা হয় ৷ কিন্তু, পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে সেই সভা স্থগিত করে দেওয়া হয় ৷ এরপর থেকে আর কোনও প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ অনাস্থা প্রস্তাবকারীদের তরফে একাধিকবার জেলাশাসকের কাছে আবেদন জানানো হলেও, কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে ৷ এরপর বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায় ৷
সম্প্রতি হাইকোর্ট সেই মামলায় জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে, 18 অগস্টের মধ্যে তলবি সভার আয়োজন করতে হবে ৷ সেই সভায় অনাস্থা গৃহীত হলে তার 15 দিনের মধ্যে জেলা পরিষদের নতুন বোর্ড গঠন করতে হবে ৷
বিষয়টি নিয়ে মালদার জেলাশাসক কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ৷ তবে জেলার রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলছে, অনাস্থা প্রস্তাব এলেও তলবি সভা না-করে ঝুলিয়ে রাখা বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের বিশেষ কৌশল হলেও হতে পারে ৷ কারণ, ক্ষমতায় আসার পর বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা কোনও নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে দেওয়ার পক্ষপাতী নন ৷ তাতে জনতার আদেশ লঙ্ঘিত হবে ৷
কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে, রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত, পুরনিগম, পুরসভা, জেলা পরিষদগুলির ক্ষেত্রে এমন কৌশল নিয়েছে, যাতে এই নির্বাচিত বোর্ডগুলি একপ্রকার অকেজো হয়ে পড়ে ৷ যেমন, মালদা জেলা পরিষদের বিজেপি সদস্য তারাশংকর রায় ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের চার সদস্য তলবি সভার ভোটাভুটিতে অংশ নিচ্ছেন না ৷ এতে অনাস্থা প্রস্তাবকারীরাই সুবিধে পেতে চলেছেন বলে জানাচ্ছে সেই মহল ৷
সহ-সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হাসান বলছেন, "জেলা প্রশাসনের তরফে 17 অগস্ট তলবি সভার দিনক্ষণ ধার্য করা হয়েছে ৷ তবে আমার এবং সভাধিপতির বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব সেদিন কিছুতেই গৃহীত হবে না ৷ ক্ষমতায় আমরাই থাকব ৷" কিন্তু, কীভাবে তাঁরা তলবি সভায় উতরে যাবেন, তা নিয়ে বিশদে কিছু বলতে চাননি তিনি ৷
অনাস্থা প্রস্তাবকারীদের তরফে সামশুল হক বলেন, "আমাদের পক্ষে এখনও পর্যন্ত 25 জন সদস্য রয়েছেন ৷ ফলে তলবি সভায় আমাদের জয় আটকানো অসম্ভব ৷ আমরাই জেলা পরিষদের নতুন বোর্ড গঠন করব ৷"