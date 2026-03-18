কুশমন্ডিতে চরমে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ! তাপস রায়কে না-সরালে গোঁজ প্রার্থী দেওয়ার হুঁশিয়ারি

কুশমন্ডিতে চরমে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ! তাপস রায়কে না-সরালে গোঁজ প্রার্থী দেওয়ার হুঁশিয়ারি
জেলায় বিজেপির মহিলা নেতা-কর্মীদের সম্মান নেই বলে অভিযোগ ৷ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন জেলা বিজেপি মহিলা মোর্চার সম্পাদক ৷
Published : March 18, 2026 at 9:11 PM IST
কুশমন্ডি (দক্ষিণ দিনাজপুর), 18 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রথম ধাপের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই বিক্ষোভ শুরু দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ জেলা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্র হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তাপসচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করল জেলা বিজেপির একাংশ ৷ তাপস রায়ের নাম প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন তাঁরা ৷ আর তা না-হলে ছয় এপ্রিল বিকল্প বা গোঁজ প্রার্থী দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বিক্ষুব্ধরা ৷
জানা গিয়েছে, কুশমন্ডি বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী হিসাবে তাপসচন্দ্র রায়কে মানতে নারাজ জেলার একাংশ নেতা ও কর্মী ৷ সেই কারণে বুধবার বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতৃত্ব এক সাংবাদিক বৈঠক করে পদ্মশিবিরের প্রার্থী তাপসচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেয় ৷ তাঁরা শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন ৷ রাজ্য নেতৃত্বকে তাঁরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যদি তাপসচন্দ্র রায়ের নাম বাদ না-দেওয়া হয়, তাহলে বিকল্প প্রার্থীর নাম তাঁরা ঘোষণা করবেন ৷
বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপির একাংশ এখনও প্রার্থীকে মেনে নিতে পারছেন না ৷ এ নিয়ে বিক্ষুব্ধ নেত্রী তথা দক্ষিণ দিনাজপুরের বিজেপির মহিলা মোর্চার সম্পাদক রুমা সরকার বলেন, "আমরা মন, প্রাণ দিয়ে বিজেপি করি ৷ এখানে সবাই বিজেপির কর্মী ৷ কেউ দলবদল করে আসেনি ৷ শুরু থেকে বিজেপিতে ছিলাম, আছি এবং থাকব ৷ কিন্তু, তারপরেও আমাদের কোনও সম্মান নেই ৷ বিশেষত, যেখানে আমরা স্লোগান দিই, 'নারী শক্তি জিন্দাবাদ' ৷ কিন্তু, পুরো জেলায় এরা একজনও মহিলা প্রার্থী দিল না ৷"
জেলা বিজেপির নেতা অলোক চৌহ্বান বলেন, "আমরা তাপস রায়কে প্রার্থী হিসাবে মানি না ৷ নেতৃত্বকে বলছি, ওঁর নাম প্রার্থী পদ থেকে সরানো হোক ৷ তা না-হলে আমাদের প্রার্থী তৈরি আছে ৷ 6 এপ্রিল আমরা বিকল্প প্রার্থী দেব ৷"
দক্ষিণ দিনাজপুরের একাংশ নেতা-কর্মীর ক্ষোভের বিষয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, "কুশমন্ডি বিধানসভার প্রার্থী নিয়ে দলের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন কয়েকজন নেতা ও কর্মী ৷ আমি খোঁজখবর নিচ্ছি ৷ খুব তাড়াতাড়ি যাতে সমস্যা মেটানো যায়, তার চেষ্টা করছি ৷"