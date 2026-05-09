তৃণমূলের অত্যাচারে ঘরছাড়া 5 বছর ! বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই বাড়ি ফিরলেন সপরিবারে

তৃণমূলের অত্যাচারে ঘরছাড়া 5 বছর ! বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই বাড়ি ফিরলেন সপরিবারে
তাঁদের অভিযোগ, একুশের নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই তৃণমূলের রোষের মুখে পড়েন তাঁরা ৷ ভাঙচুর করা হয় তাঁদের দোকান ও বাড়ি ৷
Published : May 9, 2026 at 2:50 PM IST
মালদা, 9 মে: লাগামহীন অত্যাচারে পাঁচ-পাঁচটা বছর ঘরছাড়া ৷ ঠাঁই নিয়েছিলেন এক আত্মীয়ের ঠিকানায় ৷ এবার নির্বাচনে লুকিয়ে ভোট দিতে এসেছিলেন গ্রামে ৷ ভোট দেওয়ার পরেই অবশ্য ফিরে গিয়েছিলেন অজ্ঞাতবাসের ডেরায় ৷ ফল বেরোলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন ৷ অবশেষে যেদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারী শপথ নিলেন, ঠিক আগের রাতে ঘরে ফিরেছেন তাঁরা ৷ আশা করছেন, আর তাঁদের কোনও অত্যাচারের মুখে পড়তে হবে না ৷
ঘটনাটি হরিশ্চন্দ্রপুরের ৷ একুশের নির্বাচনে সেখানকার হাসপাতাল মোড়ের বাসিন্দা কালাচাঁদ দাস ছিলেন বিজেপির বুথ সভাপতি ৷ বাড়ির সামনে দোকান ছিল তাঁর ৷ দোকান আর রাজনীতি একসঙ্গেই চলছিল ৷ তাঁদের অভিযোগ, একুশের নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই তৃণমূলের রোষের মুখে পড়েন তাঁরা ৷ ভাঙচুর করা হয় তাঁদের দোকান ও বাড়ি ৷ বাড়িতে ঢুকে তাঁদের বেধড়ক মারধর করে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী ৷ এরপর মামলায় জর্জরিত করে দেওয়া হয় তাঁদের ৷ কেউ তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর সাহস পায়নি ৷ তাই বাধ্য হয়েই ঘর ছাড়তে বাধ্য হন তাঁরা ৷
কালাচাঁদবাবু বলছেন, "সেবার ভোটের ফল ঘোষণার দিনই তৃণমূলের গুন্ডারা আমাদের বাড়িতে হামলা চালায় ৷ ওরা আমার বাড়ি, দোকান ভাঙচুর করে ৷ আমাকে ব্যাপক মারধর করে ৷ 2 মে এই ঘটনা ঘটেছিল ৷ আমি পুলিশের কাছে যাওয়ার আগেই ওরা থানায় আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় ৷ পুলিশ 3 মে আমাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেয় ৷ জেলে থাকাকালীন আমি করোনায় আক্রান্ত হই ৷ এত কিছু সত্বেও ওদের অত্যাচার কমেনি ৷ ওরা বাড়িতে প্রতিনিয়ত শাসিয়ে যেত ৷ কিছুই ভালো লাগত না ৷ তাই পরিবার নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাই ৷ এতদিন বাড়িছাড়া ছিলাম ৷ এবার কোনওরকমে লুকিয়ে ভোট দিতে এসেছিলাম ৷ ভোট দিয়ে আবার এলাকা ছেড়ে চলে যাই ৷ যখন জানতে পারি, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে তখন বাড়ি ফিরে আসি ৷ প্রধানমন্ত্রী, অমিত শাহ ও শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আমার আবেদন, তৃণমূলের গুন্ডাদের যেন কিছুতেই দলে না-নেওয়া হয় ৷ ওদের দলে নিলে বিজেপিতেও ভ্রষ্টাচার চলতে থাকবে ৷"
কালাচাঁদবাবুর স্ত্রী আরতি দাস জানান, "2021 সালের 2 মে ৷ সেদিনই ভোটের ফল প্রকাশ হয় ৷ ওরা মিছিল করে আসছিল ৷ তখন একজন আমাদের জানায়, তোমার দোকান ভাঙচুর করে দিয়েছে ৷ যাই হোক, দোকানটা কোনওভাবে ঠিকঠাক করি ৷ কিন্তু রাত 11টা নাগাদ ওরা ফের আসে ৷ 8-10 জন এসে বাড়িতে ইট-পাথর ছুড়তে শুরু করে ৷ আমরা ভয়ে ঘর থেকে বেরোতে পারিনি ৷ পরদিন আবার দোকানটা খুলি ৷ খানিক বাদে ওরা এসে আমার ছেলে ও স্বামীকে তুলে নিয়ে যায় ৷ এরপর ওদের জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৷ ওদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনেক আবেদন জানিয়েছি ৷ কিন্তু তৃণমূলের গুন্ডারা আমাকে শুধু আশ্বাসই দিয়ে গিয়েছে ৷ এরপর দু’মাস কার্যত অনাহারে থাকতে হয়েছে ৷ এখনও সেই মামলা চলছে ৷ অনেক টাকাপয়সা খরচ হয়েছে ৷ এখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই গুন্ডারা এখন গেরুয়া আবির নিয়ে খেলছে ৷ কিন্তু ওদের যেন কখনই দলে না-নেওয়া হয় ৷ তা না-হলে ওরা আবার অত্যাচার শুরু করে দেবে ৷ ওরা ভাবছে, ওদের দলে নিয়ে নেবে ৷ ওরা আমাদের অনেকবার তৃণমূলে যোগ দিতে বলেছিল ৷ কিন্তু আমরা সাফ জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমরা বিজেপি ছাড়া কোনও দল করব না ৷ এতদিন দুঃখে কেঁদেছি, আজ আনন্দে কাঁদছি ৷"