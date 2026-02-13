বারবার নির্দেশ অমান্য রাজ্যের? মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে তলব কমিশনের
কোনও আনুষ্ঠানিক চিঠি বা ই-মেল নয়, সরাসরি ফোনেই ডেকে পাঠানো হয় নন্দিনী চক্রবর্তীকে ।
Published : February 13, 2026 at 4:31 PM IST
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: ভোটের মুখে ফের রাজ্য বনাম দিল্লি টানাপোড়েন ! বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তা কার্যকর না-হওয়ার অভিযোগে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে দিল্লিতে তলব করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন । শুক্রবার বিকেল তিনটের মধ্যে দিল্লির দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁকে । কমিশন সূত্রের দাবি, কোনও আনুষ্ঠানিক চিঠি বা ই-মেল নয়, সরাসরি ফোনেই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় । সেই অনুযায়ী তিনি দিল্লি পৌঁছেছেন বলেও জানা গিয়েছে ।
রাজ্যে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR)-এর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে । আগামী 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা । তার আগেই এই তলবকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা । প্রশ্ন উঠছে, ভোটের আগে কি আরও এক দফা সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে রাজ্য ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মধ্যে ?
সূত্রের খবর, গত 3 অগস্ট বারুইপুর পূর্ব ও ময়নার ইআরও এবং এইআরও-র বিরুদ্ধে ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করার অভিযোগ ওঠে । ওই আধিকারিকদের সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়ে নবান্নকে চিঠি পাঠায় জাতীয় নির্বাচন কমিশন । পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের কথাও জানানো হয় । কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেলেও দৃশ্যত কোনও কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ কমিশনের ।
এই নিয়েই ক্ষুব্ধ কমিশন । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ কার্যকর না-হওয়ার কারণ জানতে চেয়ে মুখ্যসচিবের কাছে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে । উল্লেখ্য, এর আগে একই ইস্যুতে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে তলব করা হয়েছিল । ইআরও ও এইআরও-দের বিরুদ্ধে পক্ষপাত ও দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন । কিন্তু সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি বলেই অভিযোগ ।
উলটে সে সময় ঝাড়গ্রামের সভা থেকে এ ব্যাপারে কমিশনের 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান বলেছিলেন, "ভোটের এখনও আট মাস বাকি, এখন থেকেই অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছো ? অমিত শাহর দালালি করছো ?" একই সঙ্গে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের আশ্বস্ত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা গিয়েছিল, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই । আপনাদের প্রোটেক্ট করার দায়িত্ব আমাদের । ওরা কিছু করতে পারবে না ।"
মুখ্যমন্ত্রীর ওই হুঁশিয়ারির পর নবান্নর তরফে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ঘটনাকে 'সামান্য ভুল' হিসেবে দেখিয়ে কমিশনের কাছে লঘু দণ্ডের আর্জিও জানানো হয় ৷ যদিও সঙ্গে সঙ্গে ওই আর্জি খারিজ করে দেয় কমিশন । এখন নজর দিল্লির বৈঠকের দিকে । মুখ্যসচিব কী ব্যাখ্যা দেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কী পদক্ষেপ করে, সেটাই দেখার ।
ভোটের প্রাক্কালে এই প্রশাসনিক টানাপোড়েন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে কি না, তা নিয়েও কৌতূহলী বঙ্গ রাজনীতির কারবারিরা ৷