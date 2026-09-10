বিধানসভায় শোকপ্রস্তাবে উঠে এল আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শেষ নোট’-এর প্রসঙ্গ
Asish Banerjee Condolence Motion: বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাবে আক্ষেপ প্রকাশ করল শাসক থেকে বিরোধী ৷
Published : September 10, 2026 at 4:51 PM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘদিনের সহকর্মী এবং রাজনীতিতে কার্যত ‘অজাতশত্রু’ মানুষটির এমন আকস্মিক পরিণতি মেনে নিতে পারছেন না কেউই । পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আনা শোকপ্রস্তাবে সেটাই উঠে এল বারবার ৷ তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু, লিখে রেখে যাওয়া শেষ নোট এবং রাজনৈতিক চাপের প্রসঙ্গ । শাসক থেকে বিরোধী-সবপক্ষের বিধায়কদের কণ্ঠেই শোনা গেল একরাশ আক্ষেপ ।
গত 16 অগস্ট 75 বছর বয়সে প্রয়াত হন পাঁচবারের তৃণমূল বিধায়ক আশিস । বীরভূমের রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে টানা পাঁচবার জয়ী হয়েছিলেন তিনি । 2021 সালে তাঁকে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয় । রামপুরহাট কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন এই সহযোগী অধ্যাপক আদ্যোপান্ত একজন ভদ্র, নম্র এবং পণ্ডিত মানুষ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন । এদিনের শোকপ্রস্তাবে তাঁর সেই অরাজনৈতিক সত্তার কথাই বারবার ঘুরেফিরে আসে ।
প্রবীণ বিধায়ক তথা রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে জানান, আশিসবাবুর সঙ্গে তাঁর প্রায় সাড়ে চার দশকের সম্পর্ক । বীরভূমের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে তাপস আক্ষেপের সুরে বলেন, ‘‘বহু অপরাধ অন্যায় দেখেও প্রতিবাদ করতে পারেননি । " তিনি জানান, বীরভূমের তৎকালীন নেতৃত্ব নিয়ে অনেক কথাই আশিসবাবু তাঁকে বলেছিলেন, যা প্রকাশ্যে আনতে চান না ।
বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত নেতার সঙ্গে তাঁর শেষ ফোনালাপের কথা তুলে ধরেন । তিনি জানান, মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগে, 14 অগস্ট বিকেলে আশিসবাবু তাঁকে ফোন করেছিলেন । মৃত্যুর আগেও তিনি নিজের নিয়োগ করা তিনজন কর্মীর চাকরি স্থায়ীকরণ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন । ঋতব্রত বলেন, ‘‘আশিসদা লিখে গিয়েছিলেন, ‘অন্যায় দেখেও চুপ করে থাকতে হয়েছে, সাহস দেখাতে পারিনি’ ।’’ জীবনানন্দের কবিতার পঙক্তি উদ্ধৃত করে ঋতব্রত প্রাক্তন উপাধ্যক্ষকে শ্রদ্ধা জানান ।
আশিসবাবুর মৃত্যুতে হতাশা গোপন করেননি বালিগঞ্জের বিধায়ক প্রবীণ শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও । তিনি বলেন, ‘‘আজ পর্যন্ত কখনও আশিসবাবুর সম্পর্কে কোনও খারাপ কথা, অপরাধের কথা শুনিনি ।’’ মৃত্যুর আগে আশিসবাবুকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে যে জল্পনা তৈরি হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে শোভনদেব বলেন, ‘‘শুনেছিলাম কয়েকদিন আগে নাকি কেউ ওকে খুব কদর্যভাবে থ্রেট করেছিল ৷ সেটা ওকে বোধহয় ওর মনটাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল ।’’ পরিবারের কাউকে আর রাজনীতিতে না আসার যে আবেদন আশিসবাবু করে গিয়েছেন, তা দীর্ঘদিনের এক রাজনীতিক হিসেবে তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে বলেও জানান শোভনদেব ।
পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানান, অতীতে প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান থাকাকালীন বিভিন্ন অস্বস্তিকর প্রশ্ন আশিসবাবু এড়িয়ে যেতেন । কারণ, পরিস্থিতি হয়তো তাঁর উত্তর দেওয়ার মতো অনুকূল ছিল না । শঙ্করের মতে, আশিসবাবুর এই দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু রাজনীতির ক্ষেত্রে বেশ কিছু বড় প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে গেল ।
অন্যদিকে, আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী আশিসবাবুর নিরপেক্ষতার প্রশংসা করেন । তিনি জানান, শাসকদল যখন বিরোধীদের বয়কট করত, তখনও আশিসবাবু কোনও বৈষম্য করেননি । পাশাপাশি, এই অস্বাভাবিক মৃত্যুরহস্যের জট খুলতে তিনি দাবি করেন, ‘‘তাঁর মৃত্যু নিয়ে একটা বিতর্ক আছে ৷ তাঁর মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত ।’’
সবশেষে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে বিধানসভায় প্রয়াত এই শিক্ষাবিদ তথা রাজনীতিকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন উপস্থিত সমস্ত সদস্য ।