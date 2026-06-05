একসময় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যাওয়া নেতাদের ঘরওয়াপসি ! ইশার পোস্ট ঘিরে গুঞ্জন

একসময় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যাওয়া নেতাদের ঘরওয়াপসি ! ইশার পোস্ট ঘিরে গুঞ্জন
কেবলমাত্র পুরনো নেতাদেরই ফেরানোর বার্তা ৷ দাগীদের চিহ্নিত করতে নির্দেশ ৷ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে কংগ্রেসে যোগদানের পর নজরদারির নির্দেশ ইশা খান চৌধুরীর ৷
Published : June 5, 2026 at 8:02 PM IST
মালদা, 5 জুন: ঘাসফুলের 'সর্বনাশে'র দিনে কি পৌষ মাসের হিমেল হাওয়ার গন্ধ পাচ্ছে হাতশিবির ? নাকি মাঝিবিহীন তৃণমূল-তরণীর আরোহীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ৷ সোশাল মিডিয়ায় মালদা জেলা কংগ্রেস সভাপতি ইশা খান চৌধুরীর একটি পোস্ট ঘিরে এই প্রশ্নই উঠতে শুরু করেছে জেলার রাজনৈতিক মহলে ৷ প্রশ্ন রয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে বিরোধী শিবিরের ডামাডোলে প্রদেশ কংগ্রেসের অবস্থান নিয়েও ৷ যদিও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে নারাজ তৃণমূল ৷
বৃহস্পতিবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর একটি পোস্ট ঘিরে এখন জেলা রাজনীতিতে জল্পনা তুঙ্গে ৷ ওই পোস্টে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তাঁদের দলে যোগদানের বিষয়ে কিছু শর্ত ও নিয়ম তুলে ধরেছেন ৷ জানিয়েছেন, অন্য দলের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের দলে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে যোগদানের আগেই দলের জেলা, ব্লক ও অঞ্চল কমিটির সঙ্গে বাধ্যতামূলক পরামর্শ করতে হবে ৷ এই কমিটিগুলির সবুজ সংকেত পাওয়ার পরেই অন্য দলের কোনও পঞ্চায়েত প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করতে পারবেন ৷ যেহেতু এই মুহূর্তে ব্লক কংগ্রেস কমিটি নেই, তাই এক্ষেত্রে ব্লক নির্বাচনী কমিটি এ নিয়ে সবুজ সংকেত দেবে ৷
ইশা খান চৌধুরী আরও লিখেছেন, "অন্য দল থেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া পঞ্চায়েত সদস্য, কিংবা যদি কোনও পঞ্চায়েত দলত্যাগীদের জন্য কংগ্রেসের অধীনে চলে আসে, তাহলে জেলা, ব্লক ও অঞ্চল সভাপতিরা ওই পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েতের পর্যবেক্ষণ করবেন ৷ তাঁরা পঞ্চায়েত সংস্থা ও সদস্যদের উপর প্রধান প্রশাসনিক ও তদারকি কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করবেন ৷ যে কোনও ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলা হবে ৷ প্রত্যেক সদস্য ও পঞ্চায়েতকে মানুষের সেবা ও উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে ৷ মহত্মা গান্ধির আদর্শে পরিচালিত কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ মেনে কাজ করতে হবে ৷"
এছাড়াও কংগ্রেসে যোগদানের শর্ত হিসাবে আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ৷ যেমন, কোনও অপরাধ যোগের অভিযোগ থাকা কাউকে দলের সদস্যপদ প্রদান করা হবে না ৷ কোনও পূর্ব শর্ত দিয়ে দলে যোগ দেওয়া যাবে না ৷ কংগ্রেসের নীতি, আদর্শ কিংবা শৃঙ্খলা না-মানলে জেলা কংগ্রেস কমিটি যে কোনও সময়ে, যে কারও সদস্যপদ বাতিল করতে পারে ৷
কিন্তু, সোশাল মিডিয়ায় কংগ্রেসের জেলা সভাপতির এমন পোস্ট কেন ? তৃণমূলের টালমাটাল পরিস্থিতিতে জেলায় জোর চর্চা, একাধিক ঘাসফুল নেতা খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের পুরনো দলে যোগ দিতে পারেন ৷ এই নেতাদের মধ্যে ক’জন তৃণমূল বিধায়কের নামও ঘোরাঘুরি করছে ৷ জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশের দাবি, ইতিমধ্যে তৃণমূলের অনেক নেতাই তাঁদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ শুরু করেছেন ৷
বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর একসময় দল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া নেতাদের উদ্দেশে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী ৷ কিন্তু, এই সুযোগে তৃণমূলের দাগিরাও নিজেদের পিঠ বাঁচাতে কংগ্রেসে ঢুকে পড়তে পারে ৷ সেই আশঙ্কা করে ও তাদের আটকাতেই সম্ভবত ইশা খান চৌধুরী সোশাল মিডিয়ায় এমন পোস্ট করেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
ইশার কথায়, "আমি আগেও বলেছি, যাঁরা একসময় কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে গিয়েছিলেন, তাঁদের আমরা কংগ্রেসে স্বাগত জানাচ্ছি ৷ কিন্তু, সেই সুযোগ নিয়ে অন্য দলে থাকা অপরাধীরাও যোগ দিতে পারে ৷ কারণ, ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের বিজেপি সরকার তৃণমূলের একাধিক দাগির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে ৷ আমরা কংগ্রেসে কোনও অপরাধীকে নেব না ৷ যাঁরা কংগ্রেসে আসবেন, তাঁদের দলীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে ৷ সেই কারণেই সোশাল মিডিয়ায় আমার এই পোস্ট ৷"
তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে দলের সমস্ত কমিটি ভেঙে দিয়েছেন ৷ এই অবস্থায় সংবাদমাধ্যমের সামনে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাননি কোনও তৃণমূল নেতা ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা বলেন, "সুযোগসন্ধানীরা এখন সুযোগ খুঁজছে ৷ দলের দুর্দিনে তাঁরা অন্য দলে চলে যেতেই পারেন ৷ আমাদের নেত্রী বলে দিয়েছেন, যাঁরা অন্য দলে যেতে চায়, তাঁরা চলে যাক ৷ তিনি নতুন করে দল সাজাবেন ৷ আর কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সোশাল মিডিয়ায় যে পোস্ট করেছেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত কিংবা দলীয় বিষয় ৷ এ নিয়ে কিছু বলার নেই ৷"