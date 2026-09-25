'দিমাগি নকশাল'রা সংবিধানের গণ্ডি পেরোলে, যা পরিণতি হওয়ার তাই হবে: স্কুল শিক্ষামন্ত্রী

'দিমাগি নকশাল'রা সংবিধানের গণ্ডি পেরোলে, যা পরিণতি হওয়ার তাই হবে: স্কুল শিক্ষামন্ত্রী
Dipak Barman on 'Dimagi Naxalites': সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাষ্ট্র-বিরোধিতার অভিযোগ ৷ স্কুল স্তরে 'দিমাগি নকশাল' মতবাদকে বিনাশ করার বার্তা দীপক বর্মনের ৷
Published : September 25, 2026 at 7:55 PM IST
মালদা, 25 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নকশাল চর্চা চলছে ! শুক্রবার মালদায় এই মন্তব্য করলেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ জানালেন, সংবিধান যতটুকু জায়গা দিয়েছে, বাংলায় দিমাগি নকশালরা ততটুকু পর্যন্ত থাকতে পারে ৷ তার বাইরে গেলে পরিণতি খুব ভালো হবে না ৷ পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করা নিয়েও এদিন মন্তব্য করেন তিনি ৷
বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এদিন মালদায় আসেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ মালদা শহরে সরস্বতী শিশু মন্দিরের অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি ৷ উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার কেন্দ্রের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি, বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর-সহ আরও অনেকে ৷ এই শহরের একাধিক স্কুলের পড়ুয়াও এদিন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল ৷
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, "আমরা এখন বিকশিত ভারতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ৷ এই সময় একটা অংশকে দেখে মনে হচ্ছে, তারা বিকশিত ভারত পছন্দ করছে না ৷ তারা ভারতে থেকে, খেয়ে, এদেশের জল ও হাওয়ায় বড় হয়ে ভারত বিরোধিতা করাকেই শ্রেয় মনে করছে ৷ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে নকশাল চর্চা চলছে, যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের মনে বিষ ঢোকানোর চেষ্টা চলছে, সেই পরিস্থিতিতে বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষ পালন করা আমাদের কাছে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে ৷"
মন্ত্রী আরও বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, দেশের পরবর্তী প্রজন্ম যেভাবে ভারতবর্ষের আরাধনায় মগ্ন হয়েছে, তাতে তারা নিশ্চিতভাবে সঠিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে এই মতবাদ অচিরেই বিসর্জন দেবে ৷ যে ক’জন 'দিমাগি নকশাল' রয়েছে, তারা বিদায় নিলেই এই মতবাদ আর থাকবে না ৷ আমাদের সঠিক ইতিহাস চর্চা করতে হবে ৷ বীর বিপ্লবীদের আত্মকথা এবং অনুপ্রেরণাদায়ক সংগীতগুলি নিয়ে চর্চা করলে নবীন প্রজন্ম দেশহিতৈষী এবং দেশপ্রেমিক হয়ে উঠবে ৷ তারা উন্নত ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ৷"
অনুষ্ঠান শেষে স্কুল শিক্ষামন্ত্রীকে দিমাগি নকশাল নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যটাই আমি এখানে বলেছি ৷ দিমাগি নকশাল আপনারও চেনেন ও জানেন, আমরাও চিনি ও জানি ৷ যাঁরা দিমাগি নকশাল, তাঁদের উদ্দেশ্য করেই আমি একথা বলেছি ৷ তাঁরা নিজেদের জায়গা, অর্থাৎ সংবিধান তাঁদের যতটুকু জায়গা দিয়েছে, সেটুকু পর্যন্ত থাকতে পারলে ভালো থাকবে ৷ তার বাইরে গেলে যা পরিণতি হওয়ার সেটাই হবে ৷ কারণ, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন চলছে ৷ শাসকের আইন এখানে চলে না ৷"
রাষ্ট্র বিরোধিতার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "পৃথিবীর সমস্ত উন্নত রাষ্ট্রেও মতবিরোধ রয়েছে ৷ সরকারের বিরোধিতা রয়েছে ৷ কিন্তু, সেসব জায়গায় রাষ্ট্র বিরোধিতা দেখা যায় না ৷ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, এই ভারতবর্ষে অনেক সময়ই সরকারের বিরোধিতা, রাষ্ট্র বিরোধিতার মতো করে করা হয় ৷ অনেক সময়ই সরকারকে রাষ্ট্রের প্রতিরূপ ধরা হয় ৷ তাই নবীন প্রজন্মের কাছে দেড়শো বছরের পুরনো ইতিহাস তুলে ধরা জরুরি হয়ে পড়েছে ৷"
রাজ্যের নাম পরিবর্তনের প্রসঙ্গ নিয়েও এদিন দীপক বর্মন বলেন, "আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গকে বাংলা বলি, ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না ৷ কেউ যদি বাংলা বলে, নবীন প্রজন্ম প্রশ্ন করবে না, এর কী আর কোনও ভাগ রয়েছে ? কিন্তু তাদের পশ্চিমবঙ্গ বলা হলে, তারা প্রশ্ন করবে নিশ্চয়ই একটা পূর্ব রয়েছে ৷ এর কি উত্তর বা দক্ষিণ আছে ? তারা প্রশ্ন করবে, পূর্ব কোথায় গেল ? বাংলায় অনেক কিছু হয়ে গিয়েছে ৷ প্রথমে পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ হয়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গের আবার উত্তরবঙ্গ আর দক্ষিণবঙ্গ হয়েছে ৷ পরবর্তীতে এই ভগ্নাংশ বঙ্গে ফের বিশ্ববঙ্গও হয়ে গিয়েছে ৷ ইতিহাসের বিকৃতি ও বিচ্যুতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে ৷ নবীন প্রজন্মকে আমাদের সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে ৷"