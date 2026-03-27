উদয়ন ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি! অভিযুক্ত দিনহাটার বিজেপি প্রার্থী

উদয়ন ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি! অভিযুক্ত দিনহাটার বিজেপি প্রার্থী
বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে তৃণমূল কর্মীর বুকে পা দিয়ে হুমকির অভিযোগ উঠেছে ৷
Published : March 27, 2026 at 3:14 PM IST
কোচবিহার, 27 মার্চ: দিনহাটার বিদায়ী বিধায়ক উদয়ন গুহ ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ৷ ঘটনায় নাম জড়িয়েছে দিনহাটার বিজেপি প্রার্থী অজয় রায় এবং তাঁর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে ৷ বৃহস্পতিবার দিনহাটা স্টেশন পাড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে ৷ ওই তৃণমূল কর্মীকে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি, মারধরের অভিযোগও করা হয়েছে বিজেপি প্রার্থীর নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে ৷ পালটা তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে বিজেপির মণ্ডল সহ-সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ করা হয়েছে ৷
তৃণমূল কর্মী রানা বণিকের অভিযোগ, তাঁর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে দিনহাটা স্টেশন পাড়া স্কুলের সামনে দিনহাটার বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের গাড়ি পথ আটকে দাঁড়ায় ৷ এরপর প্রার্থীর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীরা গাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরেন ৷ কিছুক্ষণ বাদে অজয় রায় নিজেও গাড়ি থেকে নেমে তাঁকে গালিগালাজ শুরু করে ৷
তৃণমূল কর্মী অভিযোগ করেছেন, "বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তারক্ষীরা আমার বুকের উপর উঠে পড়ে ৷ তারপর বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে হুমকি দেয় ৷ অজয় রায় আমাকে গালিগালাজ করতে থাকে ৷ এরপর শার্ট উঠিয়ে কোমরে গুঁজে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয় ৷ আমি খুব আতংকে আছি ৷ আমি বাঁচতে না-ও পারি ৷" এই ঘটনায় ইতিমধ্যে পুলিশে ও নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল ৷
যদিও, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানো বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ খারিজ করেছেন অজয় রায় ৷ তিনি পালটা রানা বণিক এবং তার দলবলের বিরুদ্ধে দিনহাটায় বিজেপির অঞ্চল সহ-সভাপতিকে মারধরের অভিযোগে সরব হয়েছেন ৷
অজয় রায়ের অভিযোগ, "আমাদের মণ্ডলের সহ-সভাপতি শ্যামল ভৌমিক ৷ একজন 65 বছরের বৃদ্ধ মানুষ ৷ তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তখন এই রানা বণিক, আলম, লিটন মণ্ডল এবং আরও কয়েকজন ওঁকে মারধর করে ৷ একজন বয়স্ক মানুষকে বিনা কারণে মারধর করল ৷ আর আমি গিয়ে দু’টো গালিগালাজ করেছি বলে দোষ হয়ে গেল ৷ আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি ৷ কমিশন এবং প্রশাসনে জানিয়েছি ৷"
এই ঘটনায় তৃণমূলের তরফে দিনহাটা থানায় জমায়েত করা হয় ৷ সেখানে যান দিনহাটার তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ-র ছেলে তথা কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সম্পাদক সায়ন্তন গুহ ৷ তিনি বলেন, "ওঁ নির্বাচনে হেরে যাবে, এটা বুঝতে পেরেই এসব কাজকর্ম করছে ৷" যার পালটা বিজেপি প্রার্থী অজয় রায় বলেন, "নির্বাচনে কে হারবে, সেটা ভোটের ফলাফলের দিন স্পষ্ট হবে ৷"