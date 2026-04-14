'বিএসএফের মদত ছাড়া অনুপ্রবেশ-গরুপাচার হয় কী করে ?' প্রশ্ন বিদায়ী মন্ত্রী উদয়নের

দিনহাটা বিধানসভায় ষষ্ঠবারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন উদয়ন গুহ ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিজিৎ বসুর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক ৷

TMC MLA, Minister Udayan Guha in an exclusive interview with ETV Bharat
ইটিভি ভারতের সঙ্গে স্পষ্টকথায় দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 14, 2026 at 8:30 PM IST

দিনহাটা, 14 এপ্রিল: উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে অন্য়তম গুরুত্বপূর্ণ দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্র ৷ বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র 30 মিনিট দূরত্বে অবস্থিত দিনহাটার ভৌগোলিক অবস্থানও তাৎপর্যপূর্ণ ৷ এখানকার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী ৷ তাঁর মন্তব্যের জন্য প্রায়শ খবরের শিরোনামে জায়গা করে নেয় ৷

বাবা কমল গুহ ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা তথা দিনহাটার বিধায়ক ৷ তাঁর হাত ধরে রাজনীতিতে হাতেখড়ি ছেলে উদয়নের ৷ 2011 সালে রাজ্যজুড়ে তৃণমূল ঝড়ের মধ্যেও ফরওয়ার্ড ব্লকের টিকিটে দিনহাটা থেকে জয়ী হয়েছিলেন তিনি ৷ পরের বার 2016 সালে তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে এই আসনটিতে ফের জয়ী হন কমল-পুত্র ৷ পরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী হন ৷

ইটিভি ভারতের সঙ্গে স্পষ্টকথায় দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ (ইটিভি ভারত)

একুশের ভোটে এই তৃণমূল নেতাকে মাত্র 57টি ভোটে পরাজিত করেন বিজেপির নিশীথ প্রামাণিক ৷ পরে অবশ্য আসনটি ছেড়ে দেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ ৷ এরপর ওই বছর নভেম্বরে দিনহাটা উপ-উপনির্বাচনে এক লক্ষেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়ে আসনটির দখল নেন উদয়ন গুহ ৷

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে দিনহাটা ছেড়ে মাথাভাঙায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক ৷ এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বীকে কটাক্ষ করে উদয়ন গুহ বলেন, "হায়না যেমন অন্যের শিকার চুরি করে খায়, তেমনই নিশীথ মাথাভাঙায় গিয়েছে অন্যের শিকার চুরি করে খেতে ৷" এদিকে নিশীথ প্রামাণিক বলেছিলেন, "দিনহাটায় তিনি উদয়ন গুহক হারিয়েছেন ৷ তাই পুরনো শিকার আর ধরবেন না ৷"

2021 সালের নির্বাচনী ফলাফল

একুশের বিধানসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক পেয়েছিলেন 1 লক্ষ 16 হাজার 35টি ভোট, প্রাপ্য হার ছিল 47.6 শতাংশ ৷ দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তৃণমূলের উদয়ন গুহ ৷ তাঁর প্রাপ্য ভোটের সংখ্যা ছিল 1 লক্ষ 15 হাজার 978, যা মোট ভোটের 47.58 শতাংশ ৷

ওই বছরের নভেম্বরে হওয়া উপ-নির্বাচনে তৃণমূলের উদয়ন গুহ পেয়েছিলেন 1 লক্ষ 89 হাজার 575 ৷ বিজেপির অশোক মণ্ডল মাত্র 25 হাজার 486 সংখ্যক ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন ৷ প্রাপ্য ভোটের হার 11.31 শতাংশ ৷ 6 হাজার 290 সংখ্যক ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী আবদুর রৌফ, প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল মাত্র 2.79 শতাংশ ৷

এবার উদয়নকেই দিনহাটা বিধানসভা থেকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল ৷ প্রতিদ্বন্দ্বী নিশীথ প্রামাণিক অবশ্য মাথাভাঙায় প্রার্থী হয়েছেন ৷ দিনহাটা থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ছেন অজয় রায়, ফরওয়ার্ড ব্লকের বিকাশ মণ্ডল, কংগ্রেসের হরিহর রায় সিংহ ৷ তাঁর মুখোমুখি ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷ আগামী 23 এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট হবে এই আসনে ৷ দিনহাটা কি উদয়ন গুহর দখলে রইল নাকি বিজেপি ছিনিয়ে নিল, জানা যাবে 4 মে ৷

নির্বাচনী প্রচারে দিনহাটার তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: কীভাবে প্রচার করছেন ?

উদয়ন গুহ: আমি সারা বছরই মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি ৷ 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকে মানুষের কাছে আমি পৌঁছনোর চেষ্টা করে গিয়েছি ৷

ইটিভি ভারত: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী হিসাবে আপনি কতটা কাজ করতে পেরেছেন বলে মনে করছেন ?

উদয়ন গুহ: কতটা কাজ- তার তো কোনও সীমারেখা নেই ৷ সবটা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না ৷ আর্থিক সমস্যা আছে ৷ তাও চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা গ্রামপঞ্চায়েতের রাস্তা, কোথায় কার্লভাট তৈরি করা, কোথাও সেতু তৈরি করা ৷

ইটিভি ভারত: এবারের নির্বাচন আর দশটা নির্বাচন থেকে কী আলাদা ?

উদয়ন গুহ: আলাদাই তো ৷ রেফারিই খেলতে নেমে গিয়েছে ৷ যার নিরপেক্ষভাবে কাজ করার কথা, সে একটা দলের হয়ে বল নিয়ে বিরোধীদের গোলের দিকে ছোটার চেষ্টা করছে ৷ তার মানে 12 জনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে ৷

ইটিভি ভারত: কতটা কঠিন এই নির্বাচন ?

উদয়ন গুহ: কঠিন বলে রাজনীতিতে কোনও শব্দ নেই ৷ কোনও কোনও সময় দেখা যায়, একজন খেলোয়াড় দল থেকে বেরিয়ে যায় ৷ তখন 11 জনের বিরুদ্ধে 10 জনে খেলতে হয় ৷ ওই সময় দেখা যায়, 10 জনের দলটাই জিতে গিয়েছে ৷ আমরাও সেই অবস্থায় আছি ৷

ইটিভি ভারত: ডিফেন্স ঠিকঠাক তৈরি ?

উদয়ন গুহ: ভোটের একটা জোশ এসেছে মানুষের ৷ মানুষ যাকে পছন্দ হয় ভোট দেবে ৷ ভোটের আগে রিগিং ৷ ভোটার তালিকা থেকে বিরোধীদের ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং জেতার চেষ্টা চলছে ৷ এর ফলে বিজেপির পক্ষের ভোটাররাও ক্ষুব্ধ ৷

ইটিভি ভারত: SIR-কে রিগিং বলছেন ?

উদয়ন গুহ: SIR অবশ্যই রিগিং ৷ কোচবিহার জেলায় 1 লক্ষ 20 হাজারেরও বেশি মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেল ৷ কেন বাদ গেল ? নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করার কথা ছিল ৷

ইটিভি ভারত: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী হিসাবে আটটি জেলায় কাজ করেছেন ৷ উত্তরবঙ্গের রেজাল্ট কী হবে ?

উদয়ন গুহ: একুশের তুলনায় ভালো হবে ৷

ইটিভি ভারত: আপনি কর্মীদের উজ্জীবিত করতে এমন সব ভোকাল টনিক দেন যে, বিরোধীরা অভিযোগ করে, অনেক বয়স হয়েছে ৷ এসব না-বললেই ভালো হত ৷ কী বলবেন ?

উদয়ন গুহ: আমি যদি কাউকে গালাগালি না দিই, কাউকে আঘাত না-করি তাহলে সমস্যা কোথায় ? পুরুষদের বয়স তখন বাড়ে, যখন সে নিজেকে বৃদ্ধ বলে মনে করে ৷ আমি সেটা মনে করি না ৷

ইটিভি ভারত: কোচবিহারের ন'টি আসনের মধ্যে ক'টা আসন জিততে পারবে তৃণমূল ?

উদয়ন গুহ: 2024 লোকসভা নির্বাচনে ন'টি আসনের মধ্যে পাঁচটি আসনে আমরা বিধানসভায় এগিয়ে ছিলাম ৷ কোচবিহার জেলায় মোট ন'টি বিধানসভা আসন ৷ সাতটি কোচবিহারে, মেখলিগঞ্জ জলপাইগুড়ি লোকসভায় এবং তুফানগঞ্জ আলিপুরদুয়ার লোকসভায় ৷ এই ন'টির মধ্যে পাঁচটিতে লোকসভা ভোটে এগিয়ে ছিলাম ৷ এবার তার থেকে উপরে যাব, এটা বলতে পারি ৷

ইটিভি ভারত: আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী নিশীথ প্রামাণিকের কাছে 2021 সালে সামান্য ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন ৷ এবার তিনি দিনহাটা আসনে লড়ছেন না ৷

উদয়ন গুহ: এটাই তো বড় জয় ৷ একেবারে মাঠ ছাড়া করে দিলাম ৷ এখানে দাঁড়ানোর সাহস পেল না ৷

ইটিভি ভারত: নিশীথ প্রামাণিক বলছেন, তিনি পুরনো শিকার ধরেন না ?

উদয়ন গুহ: তাহলে 2019 সালে যে আসন থেকে লোকসভা ভোটে জয়ী হল, 2024 সালে সেখান থেকেই দাঁড়াল কী করে ? আমরা তো বলিনি কে প্রার্থী হবে ৷ পুরনো শিকার মানে কী ? এটাও বুঝতে হবে, হায়না নিজে শিকার করতে পারে না ৷ কিন্তু অন্যের শিকার চুরি করে খায় ৷ সেখানে মাথাভাঙায় সুশীল বর্মনের শিকার চুরি করে খেতে হচ্ছে নিশীথ প্রামাণিক ৷ দিনহাটাতে দাঁড়ানোর সাহস হল না ৷

ইটিভি ভারত: দিনহাটা পুরসভার মানুষের মন কেন পাচ্ছেন না ?

উদয়ন গুহ: এটা অন্যায় নয় ৷ মানুষের নানা চাহিদা থাকে ৷ দু'টি মেটাতে পেরেছি ৷ কিন্তু দু'টি মেটাতে পারিনি ৷ যে দুটো মেটাতে পেরেছি, মানুষ সেটা ভুলে যান ৷ যেটা মেটেনি, সেটা উপলব্ধি করেন ৷ এটা চলতে থাকে।

ইটিভি ভারত: গ্রামের মানুষ আপনাকে ভালোবাসে । কিন্তু শহরের মানুষের ভালোবাসা আপনি পান না ?

উদয়ন গুহ: কারও ভালোবাসা তো আর চিরস্থায়ী হয় না ৷ এবার দেখা যাক কী হয় ৷

ইটিভি ভারত: জেতার ব্যপারের কতটা আশাবাদী ?

উদয়ন গুহ: জয় নিশ্চিত ৷

কোচবিহারের দিনহাটা (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: কোচবিহার, জলপাইগুড়ি নিয়ে উত্তরবঙ্গের প্রায় 100 কিলোমিটারেরও বেশি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই ৷ সীমান্ত খোলা রয়েছে ৷ অনুপ্রবেশের অভিযোগ উঠছে ৷

উদয়ন গুহ: সীমান্ত যেখানে খোলা রয়েছে, সেই জায়গা মূলত নদী বেষ্টিত ৷ আর যেখানে কাঁটাতারের বেড়া আছে সেখান দিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটে কী করে ? গরুপাচার হয় কী করে ? গরু তো আর প্যাকেট নয় যে ছুড়ে ওপাশে পাঠিয়ে দিলাম ৷ পালে পালে গরু যায় ৷ বিএসএফের মদত ছাড়া অনুপ্রবেশ বা পাচার- কোনওটাই হতে পারে না ৷

কোচবিহার জেলায় 1 লক্ষ 20 হাজারেরও বেশি মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৷ একটা লোককে তো চিহ্নিত করতে পারেনি যে সে অনুপ্রবেশকারী ৷ আর অনুপ্রবেশকারীর নাম যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে হিন্দুদের নাম বাদ গেল ৷ বিজেপির ফরমুলা অনুযায়ী, বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ভারতে এলে অনুপ্রবেশকারী নয় ৷ হিন্দুদের নাম বাদ গেল কী করে ? তারাও কি অনুপ্রবেশকারী ? একটি লোকের নাম বাদ দিয়ে দেখাক যে সে অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা ৷ সে তো পারছে না ৷

অপরিকল্পিতভাবে SIR করা হয়েছে ৷ মৃত ভোটারদের নাম বাদ যাবে এটাই স্বাভাবিক ৷ স্বচ্ছ ভোটারদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করব, এই চিন্তাভাবনা নেই ৷ হিসাব করে নিয়েছে, অমুক জায়গায় এত ভোটে জিতছে তৃণমূল ৷ এই জায়গা থেকে ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে কমিয়ে দাও ৷ এই চক্রান্তকে সফল করার জন্য SIR ৷

ইটিভি ভারত: সীমান্তের বেড়া দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য সরকারকে 17টি চিঠি দিয়েছে ৷ সরকার সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ ৷

উদয়ন গুহ: বেড়া দেওয়া হোক ৷ জিরো পয়েন্ট থেকে ভারতীয় ভূ-খণ্ডের দেড়শো গজ ভিতরে হচ্ছে ৷ এর ফলে হাজার হাজার বিঘা জমি কাঁটাতারের ওপারে চলে যাচ্ছে ৷ এখানে কোনও নিশ্চয়তা নেই যে কৃষকরা সেখান থেকে ফসল তুলে আনতে পারবে বা চাষ করতে পারে বা ঘর রাখতে পারবে ৷ এই জমিগুলি নোম্যানস ল্যান্ড ৷ কিন্তু বাংলাদেশ তো বেড়া দিচ্ছে না ৷ বাংলাদেশের কাছে ওই জমি উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে ৷

আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, দু'টি সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র জিরো পয়েন্ট থেকে 150 গজ ভিতরে বেড়া দেবে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ বেড়া দিচ্ছে না ৷ ভারত একশো পঞ্চাশ গজ ভিতরে বেড়া দিচ্ছে ৷ এই জন্য হাজার হাজার বিঘা জমি বাংলাদেশের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে ৷ তাই কেউ জমি দিতে চায় না ৷

ইটিভি ভারত: কোচবিহারের রাজনীতিতে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে কী বলবেন ?

উদয়ন গুহ: কোনও গোষ্ঠীকোন্দল নেই ৷ নেতাদের স্বার্থে কোনও মনোমালিন্য বা মতানৈক্য থাকলেও নিচুতলার কর্মীরা কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না ৷ আমি সবার সঙ্গে আলচানা করেই কাজ করি ৷

