ফের স্বমহিমায় দিলীপ! চলতি মাসেই শমীকের সঙ্গে দেখা যাবে একমঞ্চে

ফের স্বমহিমায় দিলীপ! চলতি মাসেই শমীকের সঙ্গে দেখা যাবে একমঞ্চে
বৃহস্পতিবার বিজেপির রাজ্য দফতরে আসেন দিলীপ ঘোষ৷ সেখানে শমীক ভট্টাচার্য ও অমিতাভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বৈঠক করেন৷ পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখিও হন তিনি৷
Published : January 1, 2026 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 1 জানুয়ারি: বুধবার সল্টলেকের একটি পাঁচতারা হোটেলে অমিত শাহের ডাকা বৈঠকে হাজির ছিলেন দিলীপ ঘোষ৷ প্রায় আটমাস পর তাঁকে বিজেপির কোনও কর্মসূচিতে দেখা গিয়েছিল৷ পরদিনই তিনি হাজির হলেন সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দফতরে৷ বৈঠক করলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তীর সঙ্গে৷
তবে শুধু বৈঠকই নয়, রাজ্য দফতরে বসে সাংবাদিক সম্মেলনও করেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি৷ সেখানে আগের মতোই চেনা ছন্দে দেখা গেল দিলীপ ঘোষকে৷ পাশাপাশি তিনি চলতি মাসেই রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে একমঞ্চে হাজির হবেন বলেও জানা গিয়েছে৷
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) থেকে বিজেপিতে আসার কয়েকমাসের মধ্যেই বাংলায় সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি৷ 2021 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা দু’দফায় সেই দায়িত্ব পালন করেছেন৷ আক্রমণাত্মক মেজাজ এবং ভাষণের সময় কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়ার কারণে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল৷ পাশাপাশি তাঁর সভাপতিত্বেই বিজেপি বাংলায় নির্বাচনী সাফল্য পেয়েছে৷
জনপ্রিয়তা থাকলেও তাঁকে নিয়ে বিতর্কের শেষ ছিল না৷ বিভিন্ন মন্তব্যের জন্য তিনি যেমন সমালোচিত হতেন, তেমনই বিজেপিকেও বিব্রত হতে হতো৷ কিন্তু গত এক-দেড় বছরে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক সবচেয়ে বেশি হয়েছে৷ বিশেষ করে গত এপ্রিলে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে উদ্বোধনের দিন গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নতুন বিতর্ক তৈরি করেন দিলীপ ঘোষ৷ এই নিয়ে বিজেপির অন্দরেই সমালোচনা শুরু হয়৷ তার পালটা জবাবও দিতে দেখা যায় দিলীপকে৷
এর পর সময় যত এগিয়েছে, ততই বিজেপির মঞ্চ থেকে ‘হারিয়ে’ গিয়েছেন দিলীপ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কর্মসূচিতেও তাঁকে দেখা যায়নি৷ শমীক ভট্টাচার্যের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার অনুষ্ঠানেও তিনি ছিলেন না৷ পরে অবশ্য রাজ্য দফতরে গিয়ে দেখা করে আসেন শমীকের সঙ্গে৷ কিন্তু গত 25 ডিসেম্বর পুরনো কার্যকর্তাদের নিয়ে বিজেপির একটি বৈঠকে তাঁকে দেখা যায়নি৷
কিন্তু 2025-এর শেষদিনে অমিত শাহের কর্মসূচিতে তিনি হাজির হন৷ সেখানে মূলত সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন অমিত শাহ৷ সেখানে প্রাক্তন সাংসদরাও আমন্ত্রিত ছিলেন৷ প্রাক্তন সাংসদ হিসেবেই দিলীপ সেখানে ছিলেন৷ পরে অবশ্য রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং দিলীপ ঘোষ (তিনিও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি)-কে নিয়ে অমিত শাহ একটি বৈঠক করেন বলে জানা গিয়েছিল৷
তার পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, তাহলে কি আবার স্বমহিমায় ফিরবেন তিনি? সেই প্রশ্নের উত্তর কার্যত মিলল বৃহস্পতিবার, যখন আবার বিজেপির রাজ্য দফতরে দিলীপ ঘোষকে দেখা গেল৷ কয়েকমাস আগে যখন তিনি এসেছিলেন, তখন কোনও বৈঠক হয়নি৷ শুধু শমীকের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে তিনি চলে যান৷ যাওয়ার আগে দফতরের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন৷
কিন্তু এদিন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বৈঠক করেন দিলীপ৷ তার পর রাজ্য দফতরে বসেই সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিনি৷ সেখানে জানান, বুধবার তাঁকে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোরুই জানিয়েছিলেন যে দুর্গাপুরে একটি সভা হবে৷ সেখানে শমীক ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকবেন৷ সেই সভায় তাঁকেও দল থাকতে বলেছে৷ তাই তিনিও উপস্থিত থাকবেন৷ আগামী 13 জানুয়ারি ওই সভা হবে৷
বাংলার নির্বাচনী রাজনীতিতে দিলীপ ঘোষের উত্থান জায়েন্ট কিলার হিসেবে৷ 2016 সালের বিধানসভা ভোটে তিনি কয়েক দশকের বিধায়ক জ্ঞান সিং সোহনপালকে হারিয়ে দেন৷ 2019 সালে মেদিনীপুর থেকে সাংসদ হন৷ তবে 2024 সালে তিনি হেরে যান বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা আসনে থেকে৷ তাই এবারও কি তিনি নির্বাচনী লড়াইয়ে নামবেন? দিলীপের উত্তর, দল চাইলে তিনি অবশ্যই আগামী বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হবেন৷
পাশাপাশি দল তাঁকে যেভাবে বলবে, তিনি সেভাবেই রাজনীতির ময়দানে লড়াই করবেন বলেও দিলীপ জানিয়েছেন৷ তাঁর কথায়, কাঠিবাজি রাজনীতিতে চলে না। বিজেপিতে সভাপতির কথাই শেষ কথা। যেহেতু এখনও স্টেট কমিটি হয়নি৷ তাই নির্বাচনের আগে তাঁকে বিশেষ কী দায়িত্ব দেওয়া হবে, সেটা নিশ্চয়ই ঠিক হবে৷ ঠিক হলে তিনিও মাঠে নেবেই সেভাবে কাজ করবেন। দল যেমন চাইবে সেভাবেই কাজ হবে। দলের সঙ্গে সবসময়ই রয়েছেন তিনি।
একই সঙ্গে তিনি ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) নিয়েও মুখ খোলেন৷ তিনি জানান, এসআইআর-এর কাজ দল করছে। কিন্তু যেটা বিজেপি বলেছিল যে প্রায় দেড় কোটির কাছাকাছি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে, সেটা প্রায় কাছাকাছি। বহু ফর্ম ফেরত আসেনি। এরপর যেগুলি এসেছে, তাঁদের শুনানি হচ্ছে। শুনানির নাম আরও বাড়তে পারে। তৃণমূল যে চিৎকার করছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে চিৎকার করছেন, তাতে বোঝাই হচ্ছে যে আগুন লেগেছে। এক-দেড় কোটি নাম যদি বাদ পড়ে যায়, তাহলে তৃণমূল কোথায় থাকবে।