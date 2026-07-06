প্রধানরা কাজ বন্ধ করে বসে থাকলে পুলিশ দিয়ে তুলে আনব, হুঁশিয়ারি দিলীপের

প্রধানরা কাজ বন্ধ করে বসে থাকলে পুলিশ দিয়ে তুলে আনব, হুঁশিয়ারি দিলীপের
নতুন সরকার বিধানসভায় শক্তিশালী বিরোধী দল চায় বলে জানালেন দিলীপ ঘোষ ৷ তৃণমূলকে সার্কাস পার্টি বলে কটাক্ষ ৷
Published : July 6, 2026 at 3:40 PM IST
খড়গপুর, 6 জুলাই: পঞ্চায়েতের কাজ বন্ধ হয়ে থাকা নিয়ে চরম হুঁশিয়ারি মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের ৷ মানুষের ভোটে জিতে এসে কাজ না-করলে পঞ্চায়েত প্রধানদের বাড়িতে পুলিশ পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী ৷ তাঁর বক্তব্য, বাড়িতে বসে থাকলে হবে না ৷ মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসা প্রতিনিধিদের কাজ করতে হবে ৷ না-হলে বাড়ি ঘেরাও করে ডিমের বদলে ইট ছোড়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি ৷
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দিলীপ ঘোষ ৷ তার মাঝেই সময় বের করে খড়গপুরে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে এসেছেন তিনি ৷ সেখানেই রাজ্য জুড়ে প্রায় দুই হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ আটকে থাকা নিয়ে নিজের চিন্তা ব্যক্ত করেন দিলীপ ৷ তিনি পঞ্চায়েত প্রধানদের উদ্দেশে বলেন, "হ্যাঁ, চিন্তার বিষয় তো বটেই ৷ প্রায় 2 হাজার পঞ্চায়েতের প্রধানরা কাজ বন্ধ করে বাড়িতে বসে আছেন ৷ ফলে সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না ৷"
দিলীপ বলেন, "জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র, বেতন, বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা পাশ করানো, টেন্ডার ডাকা, কাগজপত্র সই করা, এমন নানা কাজ আটকে আছে ৷ এবার জিরামজি প্রকল্পের কাজ শুরু হবে ৷ আবাস যোজনা, সড়ক যোজনার কাজ শুরু করা যাচ্ছে না ৷ মানুষের ভোটে জিতে যখন জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, তখন কাজ করতেই হবে ৷ বাড়িতে বসে থাকলে চলবে না ৷ হ্যাঁ, এতদিন টাকা-পয়সা লুট করেছেন, তার জন্য লোকজনের কটাক্ষ শুনতে হবে, শুনবেন কিছু করার নেই ৷ তবে, কাজ বন্ধ রাখা যাবে না ৷ তাহলে বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে তুলে নিয়ে আসব ৷"
এরপরেই তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান এবং সদস্যদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "কাজ না-করে বাড়িতে বসে থাকলে এবার বাড়ি ঘেরাও করা হবে লোকজনদের নিয়ে ৷ আর ডিম নয়, এবার ইট মারা হবে ৷" তবে, বহু জায়গায় পঞ্চায়েতের প্রধানরা দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতারির ভয়ে এলাকা ছাড়া হয়েছেন ৷ যা নিয়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, "দেশ ছেড়ে তো পালিয়ে যায়নি ৷ বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে তো চলে যায়নি ৷ পঞ্চায়েতের কাজ করতে হবে ৷ আর যদি গ্রেফতারির ভয়ে না-আসেন, তাহলে যেখানে আছেন, সেখান থেকে পদত্যাগপত্র পাঠান ৷"
উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের ভিতরে চলা দ্বৈরথ নিয়েও কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "আমরা সুস্থ এবং শক্তিশালী বিরোধী দল চাই ৷ বিধানসভায় আমরা আপনাদের সেই সম্মান দিয়েছি ৷ কিন্তু, আপনাদের নিজেদের মধ্যেই সমস্যা ৷ নেতা বাছতে পারছেন না ৷ এতে আমাদের কী করার আছে ৷ আমরা শক্তিশালী বিরোধী দল চাই ৷ আপনাদের 15 বছরের অভিজ্ঞতা আছে ৷ সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করুন ৷ বিধানসভায় বিরোধিতা করে আমাদের ভুলের সংশোধন করে দিন ৷ তা না-করে একটা সার্কাস পার্টি হয়ে গেছে তৃণমূল ৷"