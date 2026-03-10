কেজরিওয়ালের মতো নির্বাসনে যেতে হবে, মমতাকে কটাক্ষ দিলীপের

কেজরিওয়ালের মতো নির্বাসনে যেতে হবে, মমতাকে কটাক্ষ দিলীপের
কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর ধরনা প্রসঙ্গে দিলীপের শ্লেষ, ধরনা ছাড়া কিছু জানেন না ! যান না, একবার আমেরিকার অ্যাম্বাসির সামনে ধরনা দিন !
Published : March 10, 2026 at 3:00 PM IST
পূর্ব বর্ধমান, 10 মার্চ: এসআইআর-কে কেন্দ্র করে রাজ্যে বাড়তে থাকা রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যেই এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ ৷ সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার 'পরিবর্তন যাত্রা' থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, "নির্বাচন কমিশনকে কালো পতাকা দেখাবেন, রাষ্ট্রপতিকে বয়কট করবেন, রাজপালকে গালাগালি দেবেন, সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট মানবেন না- ভারতবর্ষে থেকে এই ধরনের কাজ করা যাবে না । দিল্লির কেজরিওয়ালের মতো আপনাকেও নির্বাসনে যেতে হবে ।"
এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর বিধানসভার সাতগেছিয়া বাজার, পারহাটি বাজার, মেমারি শহরের বামুনপাড়া মোড়, বর্ধমান শহরের তেলিপুকুর মোড় থেকে কার্জনগেট পর্যন্ত এই পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নেন দিলীপ। সেখান থেকে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর ধরনা প্রসঙ্গে কটাক্ষের সুরে দিলীপ বলেন, "আপনার অভ্যাস হয়ে গেছে, ধরনা ছাড়া কিছু জানেন না ! যান না, একবার আমেরিকার অ্যাম্বাসির সামনে ধরনা দিন ! কারণ ওখানকার পরিস্থিতি অনেক গুরুতর: যুদ্ধ চলছে, বোমা-বিস্ফোরণ হচ্ছে, যানবাহন চলাচল বন্ধ । অথচ আমাদের দেশে দাম বাড়ছে – গ্যাসের দাম 60 টাকা বেড়ে গেছে । ইরান বা কাতার থেকে গ্যাস আসছে না, মানুষের কাছে পৌঁছাবে কীভাবে ? এরপর তেলের দাম বাড়বে, জিনিসপত্রের দাম বাড়বে ।"
তিনি আরও বলেন, "দিদি কলকারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন, জল বন্ধ করে দিয়েছেন, আলো বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই পারলে যান না, যুদ্ধ বন্ধ করুন। কিন্তু ওখানেও দিদি যাবে না, কেবল কালীঘাট থেকে কলকাতায় এসে চুপচাপ বসে থাকবেন ।"
এখানেই না থেমে মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদের দাবি, এবারে রাজ্যে পরিবর্তন আসা শুধু সময়ের অপেক্ষা । তীব্র শ্লেষের সুরে যোগ করেন, "দিদি এখন রান্না করছেন, মে মাসের পর আবার কালীঘাটে রান্না করতে হবে ! মানুষ ঠিক করেছে, পরিবর্তন হবে । আমরা আজ হোক বা কাল হোক, সরকারে আসবই । তিনবার নরেন্দ্র মোদীকে মানুষ প্রধানমন্ত্রী করেছে । এবার বাংলার পালা ।"
পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "অনেক নেতার অহংকার ছিল । কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেছেন । বাংলাতেও এবার সেই দিন আসতে চলেছে । পরিবর্তন আসছে, মানুষ চাইছে নতুন সরকার ।"
বিজেপি নেতার বক্তব্যে উঠে আসে ভোটার ও প্রশাসন সংস্কারের প্রসঙ্গও । তিনি বলেন, "শুধু সরকার পালটানো নয়, পরিবর্তন হবে আপনার বাড়িতেও । ভুয়ো ভোটার আর থাকবে না । দিদিমণি বুঝেছেন এবার আর জিততে পারবেন না । তাই এখন ধরনার নাটক শুরু করেছেন । এখানে দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন হবে – চাল চুরি হবে না, ত্রিপল চুরি হবে না, মিড-ডে মিল চুরি হবে না, চাকরি চুরি হবে না । এই লুঠ বন্ধ করতে পারে শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ।" এখন দেখার, জবাবে শাসক শিবির কী বলে !
