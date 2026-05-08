কালীঘাটে বসে ঝালমুড়ি খাওয়া ছাড়া কাজ থাকবে না ! মমতাকে তীব্র কটাক্ষ দিলীপের

কালীঘাটে বসে ঝালমুড়ি খাওয়া ছাড়া কাজ থাকবে না ! মমতাকে তীব্র কটাক্ষ দিলীপের
দিলীপ বলেন, 9 তারিখের পর পরিবর্তন দেখতে পাবেন । যারা এতদিন সুবিধা নিয়েছে, তাদের এবার অসুবিধা শুরু হবে !
Published : May 8, 2026 at 11:56 AM IST
কলকাতা, 8 মে: নতুন সরকার গঠনের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ালেন বিজেপি বিধায়ক দিলীপ ঘোষ । শুক্রবার সকালে সেন্ট্রাল পার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি ।
শনিবার বিজেপির শপথ গ্রহণকে 'ঐতিহাসিক দিন' বলে উল্লেখ করার পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান দিলীপ ।
বিধানসভা ভোটে 207টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷ খড়গপুর সদর বিধানসভা থেকে জিতেছেন দিলীপও ৷ মন্ত্রিসভায় কে কোন দফতর পাবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছে ৷ এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, "পশ্চিমবাংলায় সার্বিক উন্নয়নের দরকার আছে । প্রত্যেকটি দফতরই গুরুত্বপূর্ণ । আর এটা আমাদের পুরোপুরি পার্টির নেতৃত্বের উপরে আছে, তাঁরা ঠিক করবেন কাকে কী দায়িত্ব দেওয়া হবে । আমরা পার্টির কর্মী । আমাদের ইলেকশনে লড়তে বলা হয়েছিল, লড়েছি, জিতেওছি । এবার পার্টি যে দায়িত্ব দেবে প্রত্যেকই সেই মিশনকে সাকসেস করবে ।"
সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রক নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই আরও আক্রমণাত্মক শোনায় বিজেপি বিধায়কের সুর । তাঁর দাবি, "গত 80 বছর ধরে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, অথচ তারা এখনও গরিব ও পিছিয়ে । বিজেপির আলাদা করে সংখ্যালঘু উন্নয়নের দায় নেই । তবে সরকারি সুবিধা সবাই পাবে । নরেন্দ্র মোদি আগেও দিয়েছেন, এখনও দেবেন ।"
রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা ও বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ প্রসঙ্গেও সরব হন দিলীপ । তাঁর বক্তব্য, "পুরনো সরকারের পুরনো কালচার এখনও চলছে । পুলিশের পুরোপুরি ঘুম ভাঙেনি । 9 তারিখের পর পরিবর্তন দেখতে পাবেন । যারা এতদিন সুবিধা নিয়েছে, তাদের এবার অসুবিধা শুরু হবে !"
পরাজয়ের পরও মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ স্বভাবতই, সরকারের মেয়াদ শেষের পর মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন রাজ্যপাল ৷ দিলীপের কথায়, "মন্ত্রিসভা তো ভাঙারই ছিল । না ভাঙলে নতুন সরকার গড়বে কীভাবে ? উনি এখনও বাস্তবটা বুঝতে পারেননি ।"
এরপরই নিজস্ব ঢঙে আক্রমণের ঝাঁঝ আরও চড়িয়ে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় বসার যোগ্যতা হারিয়েছেন । কালীঘাটে বসে ঝালমুড়ি খাওয়া ছাড়া আগামিদিনে ওনার আর কোনও কাজ থাকবে না ।"
আরও পড়ুন:
'তৃণমূলও জানে বাংলায় এবার বিজেপির সরকার হবে', ফলতার ঘটনাকে 'ব্ল্যাকস্পট' বললেন দিলীপ
খেলা শুরুর আগেই খেলা শেষ, কটাক্ষ শমীকের; ধমকালেও ভোট আটকাবে না: দিলীপ