কালো কাপড় পরে ড্রামাবাজি করছেন মমতা, কটাক্ষ দিলীপের

কালো কাপড় পরে ড্রামাবাজি করছেন মমতা, কটাক্ষ দিলীপের
জেলায় জেলায় ঘুরে জনংযোগ বাড়ানোর কাজ করছেন দিলীপ ঘোষ ৷ সুতিতে সবজি বাজার ঘুরে দেখলেন তিনি ৷
Published : February 3, 2026 at 3:19 PM IST
সুতি, 3 ফেব্রুয়ারি: দিল্লিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক করছেন । মঙ্গলবার সকালে সুতিতে প্রাতঃভ্রমণ ও চা চক্রে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ ।
বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, "এসআইআর নিয়ে দেড় ঘণ্টা মিটিং করে বেরিয়ে এসে কালো কাপড় পরে ড্রামাবাজি করছেন । ওঁর ড্রামা পলিটিক্স সবাই বুঝে গিয়েছে । সব কিছু করেও কালো কাপড় পরে ড্রামা করছেন । আসলে উনি বুঝে গিয়েছেন সব কিছু হাতের বাইরে চলে গিয়েছে । আর কিছু করার নেই ।" পাশাপাশি হুমায়ুন কবীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "নতুন দল করেছেন । সেটা ভালোভাবে করুন ।"
মুর্শিদাবাদের সুতির কাঁদুয়া এলাকায় মঙ্গলবার সকালে চা চক্রে অংশ নেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ । স্থানীয় বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে নিয়েই তিনি এই চায়ের আড্ডায় যোগদান করেন এবং সাংগঠনিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন । এরপর তিনি কাঁদুয়া এলাকার সবজি বাজার ঘুরে দেখেন এবং সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন । বাজারের দামদর নিয়ে খোঁজ নেন । মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও খোঁজখবর নিতে দেখা যায় তাঁকে ।
বেশ কিছুদিন দলে ব্রাত্য ছিলেন দিলীপ ঘোষ । অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর ফের দিলীপের সক্রিয়তা চোখে পড়ছে । পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় দিলীপকে সেভাবে দেখা না-গেলেও তিনি জেলায় জেলায় ঘুরে জনংযোগ বাড়ানোর কাজ করছেন । মুর্শিদাবাদ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা হলেও গত বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলায় দুটি আসন (বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ) থেকে বিজেপি জয়ী হয়েছে । হাজারের কাছাকাছি মার্জিনে হাতছাড়া হয়েছে বড়ঞা বিধানসভা । যদিও এখানে শাসকদল গণনা কেন্দ্রের আলো বন্ধ করে কারচুপি করে জিতেছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল । তবে বড়ঞার জয়ী প্রার্থী জীবন সাহা এখন জেলে ।
এবার মুর্শিদাবাদকে পাখির চোখ করে বিধানসভা নির্বাচনে ঝাঁপাচ্ছে বিজেপি । বিজেপির জেলা সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, "বিজেপি এখন মুর্শিদাবাদে যথেষ্ট শক্তিশালী ।" বিশেষ করে বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, বড়ঞা, বেলিডাঙা, সুতি-সহ বেশ কয়েকটি আসনে গেরুয়া শিবির এখন থেকে জয়ের অঙ্ক কষতে শুরু করেছে । পাশাপাশি তৃণমূলের বহিষ্কৃত বিধায়ক নিজে জেইউপি দল গঠন করায় আখেরে বিজেপি সুবিধা পাবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
রাজনৈতিক মহলের ধারণা, জনতা উন্নয়ন পার্টি সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকে থাবা বসালে আখেরে তার ফায়দা তুলবে গেরুয়া শিবির । হুমায়ুনের হাত ধরছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির মিম ও আইএসএফ । মুসলিম ভোট তৃণমূল জেইউপিতে ভাগাভাগি হলে তার লাভ হবে বিজেপির । জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি নবগ্রাম বিজেপির নজরে আছে । তাই কি মঙ্গলবার সুতিতে ঘাঁটি গেড়েছেন দিলীপ ঘোষ ? এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।