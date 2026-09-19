তৃণমূল এখন 'আমরা সর্বহারা', প্রতীক-নাম নিয়ে কটাক্ষ দিলীপের

তৃণমূল এখন 'আমরা সর্বহারা', প্রতীক-নাম নিয়ে কটাক্ষ দিলীপের
Dilip Ghosh on TMC Symbol and Name Loss: 'প্রার্থী লাগলে বলবেন', উপনির্বাচনে মমতা তৃণমূলের প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার করা নিয়ে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের ৷
Published : September 19, 2026 at 9:32 PM IST
বিধাননগর, 19 সেপ্টেম্বর: বিরোধী দলে থাকাকালীন তৃণমূল নেতারা যে কটাক্ষগুলি বিজেপিকে করতেন, এ যেন তা সুদে আসলে ফিরিয়ে দেওয়া ৷ দলের নাম ও প্রতীক হারানো তৃণমূলকে 'আমরা সর্বহারা' বলে কটাক্ষ করলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ শুধু তাই নয়, নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে 'মমতা তৃণমূলের' প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় তাঁর কটাক্ষ, "প্রার্থী লাগলে বলবেন, আমরা দিয়ে দেব ৷"
শনিবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দিলীপ ঘোষ বলেন, "তৃণমূলের এখন যা অবস্থা তাতে, ওদের বামেদের স্লোগান ধার করা উচিত ৷ বলা উচিত 'যাচ্ছে কারা সর্বহারা, আমরা কারা সর্বহারা' ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন সেই সর্বহারার দলে ৷" এনিয়ে নন্দীগ্রামে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস'-এর প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে’র মনোনয়ন প্রত্যাহার প্রসঙ্গেও তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি দিলীপ ৷
পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, "আমার কুণাল ঘোষের কথা খুব মনে পড়ছে ৷ আমরা যখন বলতাম পঞ্চায়েতে আমাদের প্রার্থীদের মনোনয়ন জমি করতে দেওয়া হচ্ছে না, তখন কুণাল ঘোষ বলতেন, 'ওদের লোক কোথায়, যে প্রার্থী দেবে' ৷ এখন আমার কুণাল ঘোষকে বলতে ইচ্ছে করছে, প্রার্থী লাগবে বলবেন আমরা দু’টো লোক দিয়ে দেব ৷"
উল্লেখ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, নন্দীগ্রামে তাঁর মনোনীত প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে-র ছেলেকে অপহরণ করা হয়েছে ৷ তাই তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন ৷ এই প্রসঙ্গে মমতার বিরুদ্ধে মিথ্যে বলার অভিযোগ করেছেন দিলীপ ৷
তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে এতটাও অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে, কারও ছেলে অপহরণ হয়ে গেল, আর তিনি পুলিশে অভিযোগ জানালেন না, বাড়িতে বসে রইলেন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই মিথ্যের রাজনীতি বন্ধ করুক ৷ মানুষ আর এসব বিশ্বাস করে না ৷"
অন্যদিকে, তৃণমূলের এই পরিস্থিতির জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে 'বিষবৃক্ষ' দায়ী বলে মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে, তাঁকে কে তৈরি করেছে ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে তাঁকে তৈরি করেছেন নিজের মনের মতো করে ৷ নিজে যা রোপণ করেছেন, সেই ফল ভুগছেন ৷ তৃণমূল দলটার তাই আজ এই অবস্থা ৷ এই বিষবৃক্ষ আগেই উপড়ে ফেলা উচিত ছিল ৷ বাংলার মানুষ সেটা করে দিয়েছে ৷"
অন্যদিকে, নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থীকে পুরনো মামলায় গ্রেফতার করায় বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিকে গণতন্ত্রের জন্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বলেও অভিহিত করেছে কংগ্রেস ৷ এ নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "কংগ্রেস এই রাজ্যে কোথায় আছে ? একমাত্র অধীর দা’কে দেখলে মনে হয় কংগ্রেস আছে ৷ বাকি কংগ্রেসের অস্তিত্ব কোথায় ? আর বিজেপির রাস্তায় নন্দীগ্রামে আগেও চওড়া ছিল, আজও আছে ৷ তার জন্য প্রার্থীকে গ্রেফতার করাতে হয় না ৷ আর গণতন্ত্র কোথায়, কবে ছিল এই রাজ্যে ? তাহলে গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যকর, অস্বাস্থ্যকর হওয়ার প্রসঙ্গই আসে না ৷ মানুষ 50 বছরে ঠিক মতো ভোট দিতে পারেনি ৷ এবার পারবে আর ফলতা দিয়ে সেটা শুরু হয়েছে ৷"