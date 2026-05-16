পিঠের চামড়া গুটিয়ে হাতে দিয়ে দেওয়া হবে! আরজি কর থেকে দালালরাজ, একাধিক ইস্যুতে সরব দিলীপ

খাসমহলে অন্য ভূমিকায় ধরা দিলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ পুকুরে ছিপ ফেলে ধরলেন মাছ এবং পরে সেই মাছ ভাজা দিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে খেলেন মুড়িও !

দিলীপ ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)
Published : May 16, 2026 at 6:20 PM IST

নিউটাউন, 16 মে: নিউটাউনের ইকোপার্কে শনিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে এসে কার্যত রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটালেন বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । আরজি কর-কাণ্ড, পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা, বেআইনি নির্মাণ, ভোট-পরবর্তী হিংসা, হাসপাতালের দালালচক্র থেকে প্রেসিডেন্সি জেলের দুর্নীতি - একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকার ও তৃণমূলকে নিশানা করলেন তিনি । কখনও কড়া হুঁশিয়ারি, কখনও ব্যঙ্গ, আবার কখনও বিতর্কিত মন্তব্যে সরগরম হয়ে ওঠে রাজনৈতিক মহল ।

আরজি কর-কাণ্ড

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের তরুণী চিকিৎসকের নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করে দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমরা আগেই বলেছিলাম, ক্ষমতায় এলে আরজি করের ফাইল খুলব । আজ সেই তদন্ত এগোচ্ছে । তিনজন আইপিএস আধিকারিক সাসপেন্ড হয়েছেন । এত বড় একটা ঘটনা চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল । কিন্তু বাংলার মানুষ চুপ করে থাকেননি ।"

তিনি দাবি করেন, সাধারণ মানুষই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছিলেন এবং এখনও পরিবার সুবিচার পায়নি । তাঁর কথায়, "মানুষ চাইছে সত্য সামনে আসুক ।"

শান্তনু সিনহা বিশ্বাস

কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কর্তা শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি । দিলীপের কথায়, "ওসি-আইসিরা এমন জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছেন যে সারা দেশ তাঁদের নাম জেনে গিয়েছে । প্রত্যেক মানুষ এদের কীর্তি জানে । তদন্ত হবে, আইন নিজের পথে চলবে ।"

বুলডোজার অভিযান

তিলজলায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ আদালতের নির্দেশে আটকে যাওয়ার ঘটনাতেও বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেন বিজেপি নেতা । তাঁর অভিযোগ, "এসআইআর থেকে শুরু করে বহু কিছু আটকানোর চেষ্টা হয়েছে । এটাই ওদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি । বাংলাকে এগোতে দেয়নি । কোর্টে গিয়ে ভোটের রাজনীতি করার দিন শেষ ।"

ভোট-পরবর্তী হিংসা

তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলীপ ঘোষ বলেন, 2021 সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার সময় যদি এমন উদ্যোগ নেওয়া হতো, তা হলে এত মানুষ ঘরছাড়া হতেন না । তাঁর দাবি, বিজেপি তখন 12,500 মামলা দায়ের করেছিল এবং বহু ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে । কটাক্ষের সুরে দিলীপ বলেন, "তখনও মিথ্যে বলেছে, এখনও বলছে ।"

স্বপ্না বর্মন

জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী তথা এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের বাড়িতে হামলার অভিযোগ প্রসঙ্গেও কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দিলীপ । তিনি বলেন, "অসৎ সঙ্গের ফল এটাই । নিম্নমানের লোকজনের সঙ্গে মেশা ওঁর মানায় না । দেশের জন্য সম্মানের সঙ্গে লড়াই করুন, আমরা পাশে আছি ।"

মেট্রো

চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজ শুরু হওয়া নিয়ে বিজেপির সাফল্যের দাবি করেন দিলীপ । পুরাণ টেনে তিনি বলেন, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন ছয় দিনের মাথায় ভূতনা বধ করেছিলেন, তেমনই সব বাধা দূর হবে । বাংলার মানুষ খুশি ।"

রাজাবাজার-কাণ্ডে

রাজাবাজারে নামাজ ঘিরে উত্তেজনার ঘটনায়ও কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান তিনি । দিলীপ ঘোষ বলেন, "সরকার বদলে গিয়েছে, এটা যেন কেউ ভুলে না যায় । যে যত বড়ই হোক, কাউকে ছাড়া হবে না ।" এখানেই না থেমে, দিলীপ এও বলেন, "প্রয়োজনে পিঠের চামড়া গুটিয়ে হাতে দিয়ে দেওয়া হবে !"

অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর প্রসঙ্গে দিলীপের বক্তব্য, "এত বড় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তদন্ত হবেই । সবাইকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে ।"

হাসপাতাল ও জেলে 'অভিযান' প্রসঙ্গ হাসপাতালে দালালচক্র রুখতে রোগী ও আত্মীয়দের আলাদা রঙের ব্যান্ড দেওয়ার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে দালালরাজ বন্ধ হবে । প্রেসিডেন্সি জেলে শাহজাহান-সহ একাধিক বন্দির কাছ থেকে মোবাইল উদ্ধারের ঘটনাকে 'সার্জিকাল স্ট্রাইক' আখ্যা দিয়ে তাঁর মন্তব্য, "যেখানে যেখানে ঘুণ ধরেছে, সেখানে ওষুধ স্প্রে করা হবে ।"

রাজনীতির ফাঁকে মাছ ধরা, মুড়ি-মাছ ভাজায় আপ্যায়ন

পরে বিধাননগরের খাসমহলে পৌঁছলে দিলীপ ঘোষকে ঘিরে স্থানীয়দের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো । ফুলের মালা, তোড়া ও মিষ্টি দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয় । তবে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে মাছ ধরার আয়োজন । স্থানীয়দের অনুরোধে জাল ফেলে মাছ ধরতেও দেখা যায় বিজেপি নেতাকে ।

তারপর চলে মুড়ি, মাছ ভাজা, ডাব ও চা-বিস্কুটের আপ্যায়ন । সেখানেই দিলীপ বলেন, "এই ভেড়িগুলো দীর্ঘদিন দখল হয়ে ছিল । বহু মানুষের জীবিকা এর সঙ্গে জড়িত । দীর্ঘ লড়াইয়ের পর মানুষ তাঁদের অধিকার ফিরে পেয়েছেন । সেই আনন্দ ভাগ করে নিতেই আজ এখানে এসেছি ।"

