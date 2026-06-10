তৃণমূলের সাংসদ-বিধায়করা মমতা-অভিষেকের হাত থেকে বাঁচতে চাইছে: দিলীপ ঘোষ

তৃণমূলের সাংসদ-বিধায়করা মমতা-অভিষেকের হাত থেকে বাঁচতে চাইছে: দিলীপ ঘোষ
বুধবার রেলশহর খড়গপুরে তৃণমূলের বিদ্রোহ থেকে মমতার বাড়িতে সিআইডি, একাধিক ইস্যু নিয়ে মন্তব্য করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ৷
Published : June 10, 2026 at 4:02 PM IST
খড়গপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর), 10 জুন: বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার একমাসের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে বিদ্রোহ চরমে পৌঁছেছে৷ বিধানসভায় বিদ্রোহী বিধায়করা নিজেদের পছন্দমতো ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজেদের নেতা বেছে নিয়েছেন৷ লোকসভাতেই এনডিএ-র সঙ্গে থাকতে চেয়ে তৃণমূলের দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ মনস্থির করে ফেলেছেন৷ তৃণমূলের বিদ্রোহীরা আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে বাঁচতে চাইছেন, তাই এই পরিস্থিতি৷ এমনটাই মনে করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ৷
বুধবার সকালে তিনি ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে৷ সেখানে তিনি মর্নিং ওয়াক করেন৷ পাশাপাশি তাঁকে সাইকেল চালাতেও দেখা যায়৷ তার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের বিদ্রোহ নিয়ে মন্তব্য করেন৷ একই সঙ্গে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মমতার বাড়িতে সিআইডি থেকে তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশ্যে যে জনতার ‘ডিম-থেরাপি’ চলছে, তা নিয়েও মন্তব্য করেন৷
দিল্লিতে মমতা-অভিষেক
তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে কী চলছে, আমি জানি না৷ তবে এটা ঠিক যে পিসি-ভাইপো (মমতা-অভিষেক)-র হাত থেকে তৃণমূলের বিধায়ক ও সাংসদরা বাঁচার চেষ্টা করছেন৷ তাই যে পদ্ধতি আছে, সেই অনুযায়ী তাঁরা এগোবেন (লোকসভার স্পিকারের কাছে আলাদা ব্লক তৈরির আবেদন)৷ তাঁদের সঙ্গে কত লোক আছে জানা নেই৷ পরিবারতন্ত্র থেকে সবাই বেরিয়ে যেতে চাইছে৷ তৃণমূল মচকে গিয়েছে৷ এবার ভাঙবে৷
মমতার বাড়িতে সিআইডি
যদি কেউ উলটোপালটা কাজ করে, তাহলে সিআইডি যেতেই পারে৷ তাঁরা যেটা করতেন, আমরা বলতাম৷ এখন সেটা নিয়ে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে৷ পুলিশের দায়িত্ব অভিযোগ হলে সেটা তদন্ত করে দেখা৷
কুণাল-কল্যাণ-মদনের বিক্ষোভ
কার বিরুদ্ধে কী প্রতিবাদ? আমি তো বুঝতে পারছি না৷ তার পার্টির নেতারা, সাংসদ-বিধায়করা, দলের নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছেন৷ ওঁরা কার বিরুদ্ধে করছেন? কয়েকমাস শান্তিতে থাকুন৷ নতুন সরকার হয়েছে, লোক কাজ দেখতে চায়৷ আপনাদের চিৎকার-চেঁচামেচি লোকে শুনতে চায় না৷
অভিষেক-সিআইডি টানাপোড়েন
(অভিষেকের অবস্থান জানতে সিআইডির চিঠি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে) বিমানবন্দর কীভাবে জানাবে৷ এটা ঠিকই যে বিমানে গেলে টিকিট করতে হয়৷ তার পরে কোথায় চলে গেল, সেটা তো বিমানবন্দর বলতে পারবে না৷ যে প্রক্রিয়া আছে, সেই অনুযায়ী সিআইডি চেষ্টা করছে৷ কোথায় আছেন, সবাই জানেন৷ সিআইডি কি বুঝতে পারছে না!
অভিষেকের নামে আরও অভিযোগ
সবে তো মামলা শুরু হয়েছে৷ যে অত্যাচার ও অনাচার করেছেন উনি (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) ও ওঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা৷ সবাইকে আইনের সামনে আসতে হবে৷ যাঁর যেটা পাওনা আছে, জেল-জরিমানা ইত্যাদি, সেগুলো সময়ে হবে৷
মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ কল্যাণের
অভ্যাস এখনও বদল হয়নি৷ দল (তৃণমূল) উঠে গেল, ক’দিন সাংসদ আছেন ঠিক নেই, উনি (কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়) কোথায় আছেন, সেটাও জানেন না, কিন্তু নেশাটা যায়নি এখনও৷
মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে দেব-জুন
প্রশাসনিক বৈঠকে সমস্ত তৃণমূল-কংগ্রেস-সিপিএমের সাংসদ ও বিধায়কদের ডাকা হচ্ছে৷ তাঁরা আসছেনও৷ এর মধ্যে এখন রাজনীতি আছে বলে মনে করছি না৷ রাজনীতি তো প্রকাশ্যে সবাই করছে৷
উজ্জ্বল বিশ্বাসকে ‘ডিম-থেরাপি’
হরিণঘাটার ডিমের দাম হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছে৷ চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে৷ ভালো ডিমের চেয়ে নাকি পচার ডিমের দাম বেশি! ডিম পাওয়া যাচ্ছে না৷ সেজন্য এতদিন নোট খেয়েছে৷ এখন ডিম খাচ্ছে৷ কিন্তু তৃণমূলের নেতাদের যে কাঁচা ডিম খেতে হবে, সেটা কে জানত? ডিম-ভাত বলে বিখ্যাত৷ 21 জুলাই এলেই ডিম-ভাত খাওয়ানো হতো৷ এখন ভাত নেই৷ ডিম রান্না করার সুযোগ নেই৷ তাই কাঁচা ডিম খেতে হচ্ছে৷ এরা যে অত্যাচার-অনাচার করেছে, সেই কারণে প্রতিটি মানুষ ক্ষিপ্ত ছিল৷ মানুষ যে যেমনভাবে পারছে, বিক্ষোভ দেখাচ্ছে৷ যাই হোক, ইঁট তো মারছে না৷ এটা মন্দের ভালো৷ ডিম মারছে৷ আহত হতে হবে না৷
সব্যসাচীকে ঘিরে বিক্ষোভ
কোনও নেতাকে নিয়ে আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই৷ তৃণমূলের সব নেতাই এই ধরনের অনাচার-দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত৷ এতদিন পুলিশও কিছু করত না৷ লোকে ভয়ে অভিযোগও জানাতো না৷ এখন অভিযোগ দায়ের হচ্ছে৷ পুলিশকে তো আইনত ব্যবস্থা নিতেই হবে৷ তাঁদের ডাকছে, জিজ্ঞাসাবাদ করছে৷ আর মানুষ সেই সুযোগে তাঁদের মুখ দেখার সুযোগ পাচ্ছে৷ আগে পুলিশের ব্যাটালিয়ন নিয়ে এরা ঘুরত, যাতে মানুষ সামনে না আসতে পারে৷ যেই পুলিশ সরে গিয়েছে, দেখুন একেবারে নগ্ন হয়ে গিয়েছেন ওঁরা৷ এদের এটা পাওনা ছিল৷ অপেক্ষা করুন৷
দিঘার জগন্নাথ ‘ধাম’ বিতর্ক
সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে সরকারি টাকা খরচ হয়৷ ধাম বলে হয়নি৷ উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) যা পারেন একটা নাম দিয়ে দেন৷ উনি মেট্রো স্টেশনের নাম দেবেন কোনও ব্যক্তির নামে৷ স্টেশনটা কোথায় লোকে বুঝতে পারে না৷ ওঁর পাগলামি অনেক দেখেছি৷ ভগবানের সঙ্গে পাগলামি বা দু’নম্বরি কেন? ওখানে মন্দির হয়েছে, ঠিক আছে৷ কিন্তু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে ছিল, ওটাই থাক৷
সুরেন্দ্রনাথে উদ্ধার অস্ত্র
তৃণমূলের নেতাদের বাড়ি-অফিস অস্ত্রাগার হয়ে গিয়েছে৷ স্কুল-কলেজগুলো কী হয়েছে? কলেজের ওখানে বেড পাওয়া যাচ্ছে৷ অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে৷ ব্যাগ ব্যাগ টাকা পাওয়া যাচ্ছে৷ এগুলো মাফিয়াদের আড্ডা হয়ে গিয়েছে৷ যত অনাচার-দুরাচার চলত৷ এরপরও বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা কী করে ঠিক চলবে? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লুঠপাট-আনন্দ-ফুর্তি করার জায়গা হয়, গুন্ডা-বদমাশদের আড্ডা হয়ে যায়, তাহলে যা হওয়ার, তাই হয়েছে৷ শিক্ষকরা রাস্তায় বসে আছেন, আর এরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে৷
খড়গপুর আইআইটি-তে সিন্ডিকেটের অভিযোগ
অনেক জায়গাতেই চলছে৷ পুলিশের উচিত বিষয়গুলো দেখার৷ পুলিশকে আমরাও তথ্য দিচ্ছি৷ ওরাও ধীরে ধীরে কাজ শুরু করেছে৷ অবৈধ-অনৈতিক কাজ কোথাও চলবে না৷ আইআইটি-র মতো একটা সংস্থা, ভারতের প্রথম আইআইটি, আমাদের কাছে গর্বের আইআইটি, সেখানে যদি এমন অনৈতিক কাজ হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কাজ করব আমরা৷ আর পুলিশ যদি জানে, তাহলে নিজের থেকে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত৷
দুই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
দলের রাজ্য সভাপতি শমীকবাবু (ভট্টাচার্য) বলে দিয়েছেন৷ দলের কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেটা যদি কেউ না মানে, তাহলে দল তারা সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে৷ ক্ষমতায় এসে গিয়েছে বলে বিজেপির কর্মী হয়ে যারা আইনকে হাতে নিচ্ছে, সেটা তো দল অনুমতি দেবে না৷ সেটা যদি আইন বিরুদ্ধ হয়, আইন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে৷ না হলে পার্টির সংবিধান অনুযায়ী, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে৷
খড়গপুরে ফুটপাথ দখলের অভিযোগ
গতকাল (মঙ্গলবার) প্রশাসনিক বৈঠকে এই নিয়ে বলেছি৷ যেমন আমাদের পেঁয়াজ বাজার আছে৷ ব্যবসায়ীরা ওটা সরানোর জন্য অনেকদিন ধরে বলছে৷ কাল আমি মুখ্য়মন্ত্রী, জেলাশাসক, মহকুমাশাসক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের বলেছি যে আপনারা এস্টেটের মধ্যে বিকল্প জমি দেখুন৷ আগে শহর ছোট ছিল, লোক কম ছিল, ব্যবসাও ছোট ছিল৷ এখন পেঁয়াজ নিয়ে বড় বড় গাড়ি আসে৷ সারা বছর রাস্তায় যানজট থাকে৷
অনেক দুর্ঘটনা হয়েছে৷ রাস্তাও নষ্ট হয়ে যায়৷ ওই রাস্তা দিয়ে অভিভাবকরা শিশুদের নিয়ে স্কুলে যেতে পারেন না৷ এটা অবিলম্বে সরানো দরকার৷ বহুবার চিঠি চাপাটি করা সত্ত্বেও কেউ কান দেয়নি৷ আমি এবার নিজে দেখছি৷ ওটা ঠিক করা হবে৷ কালই কথা হয়েছে৷ কাজ শুরু হবে৷ সেরকম পুরো রাস্তাঘাট, যেমন কৌশল্যা দিয়ে বাসরুট বন্ধ হয়ে গিয়েছে৷ অবৈধভাবে দখল করে রেখে দিয়েছে৷
ব্য়বসায়ীদের বলছি, আপনারা নিজেরা ব্যবসা সরিয়ে নিন৷ না হলে সরকার সব জায়গায় শুরু করেছে৷ সরকারি রাস্তার উপর, ফুটপাথ, প্ল্যাটফর্ম, এর ওপর ব্যবসা চলবে না৷ এগুলো তো সাধারণ মানুষের জন্য৷ এটা খালি করবে সরকার৷ নিজের থেকে আগে সরে গিয়ে বিকল্প রাস্তা দেখুন৷
খড়গপুরে আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধানে কাজ না হওয়ার অভিযোগ
পোস্টার পড়েছে৷ পাড়ার সমাধানের ব্যনার লেগে গিয়েছে৷ বোর্ড লেগে গিয়েছে৷ কিন্তু টাকা খরচ হয়নি৷ কোনও কাজ হয়নি৷ এগুলোরও তদন্ত হবে৷ আর যারা এর সঙ্গে যুক্ত৷ যারা এর সঙ্গে যুক্ত আছে, তাদের ছাড়া হবে না৷