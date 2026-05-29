'দাবাং' স্টাইলে অন্য মেজাজে দিলীপ, 53 লক্ষের বাইক চালিয়ে ঘুরলেন ইকো পার্ক

'দাবাং' স্টাইলে অন্য মেজাজে দিলীপ, 53 লক্ষের বাইক চালিয়ে ঘুরলেন ইকো পার্ক
ছয় ইঞ্জিন বিশিষ্ট 1833 সিসি-র বাইকে চড়ে বললেন, "মনে হচ্ছে সোফায় বসেছি ৷"
Published : May 29, 2026 at 5:20 PM IST
ইকো পার্ক, 29 মে: যখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, তখনও তাঁর 'দাবাং' স্বভাবের জন্য পরিচত ছিলেন দিলীপ ঘোষ ৷ এখন তিনি রাজ্যের মন্ত্রী ৷ তবে, তাঁর 'দাবাং' স্বভাবে কোনও পরিবর্তন আসেনি ৷ বরং তা আরও কয়েকধাপ বেড়েছে ৷ যার প্রমাণ পাওয়া গেল শুক্রবার সকালে ৷ ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বিলাসবহুল বাইকে সওয়ার হলেন দিলীপ ৷ 53 লক্ষ টাকার সেই বাইক চালিয়ে ফের শিরোনামে 'দাবাং' দিলীপ ঘোষ ৷
রাজারহাটের ইকো পার্কে রোজ প্রাতঃভ্রমণে যাওয়া দিলীপ ঘোষের রুটিনের অংশ ৷ মন্ত্রী হওয়ার পরেও সেই অভ্যেসের বদল হয়নি ৷ এবার তার সঙ্গে জুড়ে গেল বাইক রাইডিং ৷ এ দিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দিলীপ ঘোষের নজরে আসে একটি দৈত্যাকার বাইক ৷ সেটি নজরে আসতেই বাইকের মালিকের সঙ্গে কথা বলেন তিনি ৷ এরপরেই বাইক চালানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷
রাজ্যের মন্ত্রী বাইক চালাতে চেয়েছেন বলে কথা, তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যান বাইকের মালিক ৷ এরপর একজন নিরাপত্তারক্ষীকে পিছনে বসিয়ে বাইক স্টার্ট দেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী ৷ ইকো পার্কের বাইরের রাস্তায় বাইকটি চালিয়ে এক চক্কর ঘুরে আসেন ৷ বাইক চালিয়ে বেশ খোশমেজাজে দেখা যায় দিলীপ ঘোষকে ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "বাইকে বসে মনে হচ্ছিল সোফায় বসেছি ৷ দারুণ !" পরে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য প্রাতঃভ্রমণকারীদের সঙ্গে ছবিও তোলেন তিনি ৷
জানা গিয়েছে, হন্ডা সংস্থার এই বাইকটির বাজারমূল্য 53 লক্ষ টাকারও বেশি ৷ শহর ভিত্তিক অন-রোড প্রাইজ এক-একরকম ৷ এই বাইকের বিশেষত্ব রয়েছে ৷ বিলাসবহুল এই বাইকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এয়ার ব্যাগ ৷ বাইকটির সামনের ট্যাংকের সামনে একটি অংশে এয়ার ব্যাগ রয়েছে ৷ মোট ছয়টি ইঞ্জিন রয়েছে বাইকের ৷ আর এই ছ’টি ইঞ্জিন মোট 1833 সিসি’র ৷ হন্ডা সংস্থার 'ইন্ডিয়ান রোড মাস্টার সিরিজ'-এর এই বাইকটির নাম 'গোল্ডউইং ট্যুর' ৷
সেভেন স্পিড ডুয়াল ক্লাচ ট্রান্সমিশন ফিচারের এই বাইকটির 'ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড ওয়াকিং মোড' রয়েছে ৷ অর্থাৎ, কোনও প্রকার সমস্যা হলে অতিসহজে 1833 সিসি’র বাইকটিকে সামনে ও পিছনের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ৷ সেই সঙ্গে 21 লিটারের ট্যাংক রয়েছে ৷ যার মধ্যে 3 লিটার জ্বালানি রিজার্ভ থাকে ৷ বাইকের মাইলেজ প্রতি লিটারে 14 কিলোমিটারের বেশি ৷ এই বাইকের ওজন 390 কিলো ৷ আর বাইকটির সুরক্ষা ব্যবস্থা খুবই অত্যাধুনিক ৷ সেন্ট্রাল লক সিসটেম রয়েছে এই বাইকের ৷