দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী জেলে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় কেন যাবেন না, প্রশ্ন দিলীপ ঘোষের

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী জেলে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় কেন যাবেন না, প্রশ্ন দিলীপ ঘোষের
সোমবার বিকেলে পূর্ব বর্ধমানের সমুদ্রগড়ে সভা করেন দিলীপ ঘোষ৷ সেখানেই তিনি এই প্রশ্ন তোলেন৷ এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হন৷
Published : January 26, 2026 at 9:37 PM IST
পূর্বস্থলী (পূর্ব বর্ধমান), 26 জানুয়ারি: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী থেকে বিহার-ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীরা জেলে গিয়েছেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন জেলে যাবেন না? পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী-1 ব্লকের সমুদ্রগড় এলাকার জনসভা থেকে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।
সোমবার বিকেলে পূর্বস্থলী-1 ব্লকের সমুদ্রগড়ে শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে বন্ধুমহল ক্লাব ময়দানে পরিবর্তন সংকল্প জনসভায় অংশ নেন বিজেপি নেতা মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ। সেখানে তিনি বলেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী জেলে যেতে পারেন৷ তাহলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কি জেলে যাওয়া উচিত নয়?’’
এর পর তাঁর সংযোজন খাদ্যমন্ত্রী থেকে শিক্ষামন্ত্রী চুরির ঘটনায় জেলে গিয়েছেন। জেলে যাওয়ার তালিকা তো দীর্ঘ। ওয়েটিং লিস্টে আরও নাম আছে৷ কেউ আগে জেলে গিয়েছেন৷ কেউ যাবেন ভোটের পরে। জেলে সুন্দর-সুন্দর এসি বসিয়ে তাঁরা ঘর বানিয়েছেন৷ তাঁরা জানেন সেখানেই তাঁদের ভবিষ্যত।’’
SIR (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) নিয়ে ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষদের ভুল বোঝাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, এমনই অভিযোগ তুলেছেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি৷ তিনি বলেন, ‘‘এই এলাকার মানুষ বহুবছর ধরে বিজেপির সঙ্গে আছেন। মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে বর্তমান সরকারের বিসর্জনের পাশাপাশি তাঁরা নতুন সরকারের আগমনের পথ চেয়ে বসে আছেন। এই এলাকার 90-95 শতাংশ মানুষ দেশভাগের পরে ওপার বাংলা থেকে এই দেশে এসেছিলেন। তাঁরা কী ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দেশ ছেড়েছিলেন, সেটা তাঁরাই জানেন। গঙ্গার পাড় ধরে গেলে দেখা যাবে এই মানুষরা এলাকাকে সুজলা সুফলা করে তুলছেন।’’
এর পর তিনি বলেন, ‘‘কিন্তু এখানেও একটা অশনিসংকেত দেখা যাচ্ছে। এখানেও বাংলাদেশের মতো অবস্থা হচ্ছে। কারণ, দেশটা আজ ভারত নেই। আমরা সভা করতে করতে গেলে আদালতের অনুমতি নিতে হয়৷ আর আপনাদের ছেলেদের চাকরি পেতে গেলে মোটা টাকা দিয়ে সেই চাকরি কিনতে হয়। আপনার জমি, আপনার দোকান যে আপনি ভোগ করতে পারবেন, সেই গ্যারান্টি আজ আর নেই। উলটে আপনাকে চোখ দেখাচ্ছে।’’
দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ‘‘আজ বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গারা এসে আপনার জমি দখল করে ভোট দিয়ে যাচ্ছে। তাদের জন্য ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আজ আধার কার্ড বাতিল হচ্ছে। কারণ, ওপার থেকে মুসলিমরা এলে তাদের নাম-ছবি দিয়ে আধার কার্ড তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এই ভুয়ো ভোটারদের আটকাতেই SIR শুরু হয়েছে।’’
এসআইআর নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কেন আতঙ্কে আছে, সেই প্রশ্ন তোলেন দিলীপ ঘোষ৷ বলেন, ‘‘আজ SIR হওয়ার জন্য মানুষ বুঝতে পারছে কীভাবে বাবা-মা সাজিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলা হয়েছিল। যাঁর কোনও সন্তান ছিল না, তাঁর চার থেকে পাঁচটা ছেলে হয়ে গিয়েছে। বাপের নামও বদলে যাচ্ছে। ফলে কীভাবে ভোটার তালিকায় কারচুপি করা হয়েছিল, সব প্রকাশ্যে চলে আসছে। আর তাঁদের নাম বাদ গেলেই শাসক দল রে-রে করে তেড়ে আসছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন দুই বাংলাকে এক করে তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাঁরা বুঝে গিয়েছেন, তাঁরা যেভাবে জলের টাকা, বিদ্যুতের টাকা, রেশনের টাকা, বাড়ির টাকা, মিড ডে মিলের টাকা-সহ সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতি করেছেন, আর বাংলার মানুষ তাঁদের ভোট দেবে না। সব কিছুই চুষে খেয়ে নিচ্ছে। তাই বাংলাদেশ থেকে ভোটার নিয়ে এসে তাঁদের ভোট পেতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের প্রার্থী কারা হচ্ছেন, শত্রুঘ্ন সিনহা থেকে কীর্তি আজাদ, ইউসুফ পাঠান-সহ একাধিক ব্যক্তি। তাঁদের বাড়ি কারও বিহারে, কারও গুজরাতে। তাঁরাই এখন নাকি বাঙালিবাবু হয়ে গিয়েছেন।’’
দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ‘‘আসলে তৃণমূল আজ আর এখানকার মানুষের উপরে ভরসা করতে পারছে না। এখানকার নেতাদের উপরেও তাদের ভরসা নেই৷ তাই বাইরে থেকে ভোটার প্রার্থী সবই আনতে হচ্ছে। তাই এসআইআর হওয়ার নাম শুনেই পিসি-ভাইপো সবাই চেঁচাতে শুরু করেছিল এসআইআর হতে দেবে না। কিন্তু বাংলার মানুষ তাঁদের কিছু বোঝার আগেই এক মাসের মধ্যে ফর্ম ফিল-আপ করে জমা দিয়ে দিয়েছে। যাঁরা পালানোর সব পালিয়ে গিয়েছে। কাল এমন পরিস্থিতি হবে যে এই বাংলা আবার বাংলাদেশ হবে।’’
সিপিআইএম সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, ‘‘সিআইপিএম আগেও বোকা বানিয়েছিল৷ আবার এসআইআর নিয়ে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে। তাই বাংলার মানুষ এখন চাইছে বর্তমান সরকারের বিসর্জনের পাশাপাশি নতুন সরকারকে বরণ করে নিতে তারা প্রস্তুত আছে।’’