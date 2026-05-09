নাড়ু এবার মন্ত্রী ! বাড়িতে বসে ছেলে দিলীপ ঘোষের শপথগ্রহণ দেখলেন মা
শুভেন্দু অধিকারী ছেলের মতো, বললেন দিলীপ ঘোষের মা ৷ ছেলে মন্ত্রিপদে শপথ নেওয়ায় আবেগপ্রবণ মা ৷
Published : May 9, 2026 at 9:02 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 9 মে: দীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে শপথ নিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরের কুলিয়ানা গ্রামের ছেলে নাড়ু ৷ যিনি গোটা বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতিতে দিলীপ ঘোষ নামে পরিচিত ৷ হ্যাঁ, খড়গপুর সদর বিধানসভার জয়ী প্রার্থী দিলীপ ঘোষ ৷ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বাড়ির নাম নাড়ু ৷ সেই নাড়ুর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঝাড়গ্রামে মেয়ের বাড়িতে বসে টিভির পর্দায় দেখলেন মা পুষ্পলতা ঘোষ ৷
ছেলের মন্ত্রিত্ব পাওয়ার খবর আগেই পেয়েছিলেন, তাই ছেলের শপথ নেওয়ার মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে এ দিন সকাল থেকেই ঝাড়গ্রামে মেয়ের বাড়িতে টিভির সামনে বসে ছিলেন পুষ্পলতা ঘোষ ৷ শুধু ছেলে নয়, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণের মুহূর্ত চাক্ষুস করলেন তিনি ৷ ছেলে মন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর মা’র খুশির শেষ নেই ৷
দিলীপ ঘোষের মা বলছেন, "ছেলে মন্ত্রী হবে, আর মা-র ভালো লাগবে না, তা হতে পারে না ৷ আমার খুব ভালো লাগছে ৷ এটা আগে হলে, আরও ভালো লাগতো ৷ আমার ছেলে অনেক কাজ করবে, কাজ করতে ভালোবাসে ৷ ও মানুষের কাজ করবে ৷ ছেলেকে শপথ নিতে দেখতে খুব ভালো লাগলো ৷ শুভেন্দুর শপথ নেওয়াও দেখলাম ৷ ও তো আমার ছেলের মতোই ৷" শুভেন্দু অধিকারী এবং দিলীপ ঘোষের বর্তমান রাজনৈতিক সখ্যতা আরও আগে দরকার ছিল বলে মনে করছেন মন্ত্রিসভার সদস্য দিলীপের মা পুষ্পলতা ঘোষ ৷
1964 সালের 1 অগস্ট ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ব্লকের কুলিয়ানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন দিলীপ ঘোষ ৷ 1984 সালে তিনি বাড়িঘর ছেড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে একজন প্রচারক হিসেবে নিজের নাম লেখান ৷ তারপরই 2015 সালে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি নির্বাচিত করা হয় তাঁকে ৷ পড়ে 2016 সালে খড়গপুর বিধানসভা থেকে কংগ্রেসের বিধায়ক জ্ঞান সিং সোহনপালকে হারিয়ে জয়ী হন তিনি ৷ বিজেপির বিধায়ক হয়ে রাজীনীতিতে নিজেকে আরও শক্তপোক্ত করে তোলেন ৷
এরপর 2019 সালে মেদিনীপুর লোকসভা থেকে মানস ভুঁইয়াকে হারিয়ে সাংসদ নির্বাচিত হন ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবির পর রাজ্য সভাপতির পদ খোয়াতে হয় তাঁকে ৷ তবে, দিলীপ ঘোষকে বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি করে শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ পরবর্তী সময়ে 2024 লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হন তিনি ৷ তবে, সেখানে তৃণমূলের কীর্তি আজাদের কাছে পরাজিত হন ৷
সেই সময় থেকেই ফের খড়গপুরের রাজনীতিতে মনোযোগ দেন দিলীপ ঘোষ ৷ তবে, রাজ্য রাজনীতির সামনের সারিতে আসেননি তিনি ৷ 2026-এর নির্বাচনের আগে অবশ্য রাজ্য রাজনীতিতে দিলীপ ঘোষ ফের সক্রিয় হন ৷ নিজের কেন্দ্রে প্রচারের পাশাপাশি, অন্যান্য প্রার্থীদের প্রচারেও অংশ নেন দিলীপ ঘোষ ৷ আর বিধানসভা নির্বাচনে খড়গপুর সদর থেকে জিতে এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন তিনি ৷