যাদের বাংলার মানুষ ভরসা করে না, সেই দলকে বিশ্বাস করেছিলেন কীর্তি আজাদ: দিলীপ ঘোষ
তৃণমূলের লোকজনই বিরুদ্ধে বলছেন অভিষেকের, মন্তব্য রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামন্নোয়ন মন্ত্রীর ৷
Published : June 12, 2026 at 7:30 PM IST
শিলিগুড়ি, 12 জুন: লোকসভায় তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সাংসদরা এনডিএ-কে সমর্থনের কথা বলেছেন ৷ তাঁরা একটি চিঠিতে সইও করেছেন ৷ আর এই পরিস্থিতির জন্য সরাসরি বিজেপিকে দায়ী করেছেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ ৷ যা নিয়ে এবার তৃণমূল সাংসদকে নিশানা করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামন্নোয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ তাঁর কটাক্ষ, কীর্তি আজাদের জয়ের পিছনেও কি বিজেপির হাত আছে ! তৃণমূলকে ভরসা করে বাংলায় আসা নিয়েও সাংসদকে নিশানা করে মন্ত্রী দিলীপ ৷
শুক্রবার শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের তরফে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন দিলীপ ঘোষ ৷ অনুষ্ঠানে তাঁর স্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন ৷ সেখানেই কীর্তি আজাদের বক্তব্য নিয়ে দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "ওঁর জেতার পিছনেও কি বিজেপির হাত ছিল ? একটা দল শেষ হয়ে গেল ৷ ভোটে লড়তে উনি কোন ভরসায় বাংলায় এসেছিলেন ৷ তৃণমূলকে জানতেন না, কার কথায় এখানে এসেছিলেন ৷ ওঁর মতো একজন সিনিয়র লোক এই দলটার উপর ভরসা করেছিলেন, যাদের উপর বাংলার মানুষ ভরসা করে না ৷"
উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পতনের জেরে দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয় ৷ প্রথমে বিভিন্ন পুরসভা থেকে কাউন্সিলররা পদত্যাগ করতে থাকেন ৷ পরবর্তী সময়ে একে একে বেশ কয়েকটি পুরসভায় প্রশাসক বসানো হয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে ৷ আর তারপর বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বাছাইকে নিয়ে সই জালের অভিযোগ ওঠে ৷ যে ঘটনায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে সিআইডি ৷
এই পরিস্থিতিতে 60 জন বিক্ষুব্ধ বিধায়কের সমর্থনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ৷ তার পরপরই দিল্লিতে 19 জন সাংসদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ যে বৈঠকের পর বাইরে থেকে এনডিএ সরকারকে সমর্থনের কথা জানান তৃণমূলের ওই সাংসদরা ৷
উল্লেখ্য, এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিআইডি-র জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে প্রশ্ন করা বলে দিলীপ বলেন, "দেখুন ওদের নিজেদের লোকেরাই বিরুদ্ধে কথা বলছেন ৷ আমি আর কী বলব ? সবাই সবটা দেখছে ৷ আইন আছে, সব আইন অনুযায়ী হবে ৷ দেখতে থাকুন কী হয় ৷"