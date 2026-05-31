জনরোষ কাকে বলে দেখুন: অভিষেক-কাণ্ডে দিলীপ, তৃণমূল নেতাদের রাস্তায় না-বেরোনোর পরামর্শ

জনরোষ কাকে বলে দেখুন: অভিষেক-কাণ্ডে দিলীপ, তৃণমূল নেতাদের রাস্তায় না-বেরোনোর পরামর্শ
Published : May 31, 2026 at 4:58 PM IST
কলকাতা, 31 মে: নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে একাধিক ইস্যুতে বিস্ফোরক বিজেপি নেতা । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসা, তৃণমূল নেতাদের নিরাপত্তা, সিআইডি তদন্ত থেকে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ-সবেতেই কড়া বার্তা রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের ।
রবিবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন দিলীপ । অভিষেকের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি না নেওয়ার অভিযোগ থেকে শুরু করে তৃণমূল নেতাদের উপর জনরোষ, নিরাপত্তা প্রত্যাহার এবং দুর্নীতির তদন্ত- প্রতিটি প্রসঙ্গেই আক্রমণাত্মক সুর শোনা গেল তাঁর গলায় ।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিতর্কে দিলীপের কটাক্ষ, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো নিজেই ডাক্তার । কোন ওষুধ খেতে হবে, তা নিয়েও এমপিদের পরামর্শ দিতেন । যাঁরা কোনও দিন সরকারি হাসপাতালের হাল দেখেননি, আজ তাঁদেরই সার্টিফিকেটের জন্য হাসপাতালে যেতে হচ্ছে !" খানিক থেমে বিদ্রুপের সুরে তিনি বলেন, "আজ পুলিশ যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তার জন্য দায়ী কে ? 15 বছর ধরে আমরা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি । এখন হঠাৎ পুলিশ, হাসপাতাল, ডাক্তার— সবাই খারাপ হয়ে গেল ? এসব নাটক দেখতে হচ্ছে ।"
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার প্রসঙ্গে দিলীপ সরাসরি বলেন, "হিরো হতে গিয়েছিলেন কেন ? যিনি সারা জীবন কনভয়, পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে রাজনীতি করেছেন, তিনি জনরোষ কী জিনিস বুঝতে পারেননি । কুণাল ঘোষরা একসময় বলতেন, বিজেপি কর্মীরা জনরোষে আক্রান্ত হয়েছেন । এবার দেখুন জনরোষ কাকে বলে ।" যদিও পরে তাঁর সংযোজন, "মানুষের ক্ষোভ থাকতেই পারে, কিন্তু কেউ যেন হাতে আইন তুলে না নেন । সরকারের উপর ভরসা রাখুন ।"
ডজন পিছু ডিমের 6টাকা মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও রাজনৈতিক খোঁচা দিতে ছাড়েননি দিলীপ । কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, "যদি এত ডিম তৃণমূল নেতাদের উপহার দেওয়া হয়, তাহলে বাজারে ডিমের দাম তো বাড়বেই ।"
সোনারপুরে অভিষেকের ওপর হামলার পর তৃণমূল নেতাদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে ৷ এ প্রসঙ্গে কোনও রাখ ঢাক না রেখে দিলীপের সাফ কথা, "আমি তো বলব, কোনও তৃণমূল নেতাকে নিরাপত্তা দেওয়া উচিত নয় । মানুষ বিচার করুক। যারা বছরের পর বছর সাধারণ মানুষকে লুট করেছে, অত্যাচার করেছে, তারা এখন জনরোষের মুখে পড়ছে ।"
একইসঙ্গে অতীতের রাজনৈতিক হিংসার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "উস্তিতে জেপিনাড্ডার কনভয়ে হামলার দিন আমিও সেই গাড়িতে ছিলাম । গাড়ি বুলেটপ্রুফ না হলে আমরা বাঁচতাম না । তখন মমতা বা অভিষেককে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি ।"
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি যাওয়ার প্রসঙ্গে দিলীপের মন্তব্য, "শুধু সিআইডি কেন? সিবিআই, ইডি, এনআইএ- এবার সবাই যাবে। যা যা দুর্নীতি করেছে, সব কিছুর তদন্ত হবে ।" তাঁর আরও দাবি, "ভোটের আগেই বলেছিলাম, চোরদের একদিন রাস্তার পোস্টে বাঁধা হবে । এখন যা হচ্ছে, তা মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ । তবে আইন নিজের হাতে নেওয়া উচিত নয় ।"
দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দিলীপ বলেন, "তৃণমূল আন্তর্জাতিক স্তরের দুর্নীতি করেছে । মেসি-কাণ্ডে কোটি কোটি টাকা লুট হয়েছে । বিশ্বের কাছে বাংলার মুখকে কালিমালিপ্ত করেছে ওরা ৷ সাধারণ মানুষ চাইছেন, মেসিকাণ্ডে নতুন করে তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা।"
একই সঙ্গে নতুন সরকারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে দিলীপ জানান, আগামিকাল অর্থাৎ সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হবে। তবে কারা নতুন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন, তা নিয়ে রহস্য বজায় রেখেছেন বিজেপির এই প্রবীণ নেতা ।