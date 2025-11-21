ETV Bharat / politics

BSF পয়সার জন্য এসব করে ! অনুপ্রবেশ-ইস্যুতে দিলীপের গলায় তৃণমূলের সুর

অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে শাহি-মন্ত্রকের অধীনস্ত বাহিনীর দিকে আঙুল তুললেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ‍্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ।

অনুপ্রবেশ-ইস্যুতে দিলীপের গলায়ের তৃণমূলের সুর (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 8:04 PM IST

4 Min Read
স্বরূপনগর, 21 নভেম্বর: ফের বিস্ফোরক মন্তব্য বিজেপির প্রাক্তন রাজ‍্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের । এবার পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারী-সমস্যা নিয়ে বলতে গিয়ে তৃণমূলের সুরে শাহি-মন্ত্রকের অধীনস্ত বিএসএফের দিকে আঙুল তুললেন তিনি । দিলীপ ঘোষের কথায়, টাকার বিনিময়ে রাজ্য পুলিশের মতো বিএসএফও বাংলাদেশিদের ভারতে ঢুকতে দেয় । এর দায় উভয়পক্ষের । তাঁর মতে, সরকার চাইছে না বিদেশিরা এদেশ থেকে যাক ! আর সরকার যদি না চায়, তাহলে বিদেশিদের আটকানো যাবে কীভাবে ? এই প্রশ্ন তুলে তোপ দাগেন বিজেপির প্রাক্তন এই সাংসদ ।

শুক্রবার উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরে গিয়েছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ । এদিন মেদিয়াবাজারে এক চা-চক্রে যোগ দেন তিনি । সেখানে দলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে আলাপচারিতার পাশাপাশি নদীতে মাছও ধরেন । তারই ফাঁকে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অনুপ্রবেশের সমস্যা নিয়ে মুখ খোলেন বিজেপি নেতা ।

অনুপ্রবেশ-ইস্যুতে দিলীপের গলায় তৃণমূলের সুর (নিজস্ব ভিডিয়ো)

SIR চালু হওয়ার পর থেকে স্বরূপনগরের হাকিমপুর-সহ উত্তর 24 পরগনার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে ঢোকা পুরুষ-মহিলারা বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করছেন । প্রায় প্রতিদিনই হাকিমপুর সীমান্তে বিএসএফ চেকপোস্টের সামনে উপচে পড়ছে বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিড় ।অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তাঁরা এদেশে অবৈধভাবে বসবাস করছিলেন । সেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সমস্যা নিয়ে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি এদিন অমিত শাহের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্ত বিএসএফের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন দিলীপ ।

অনুপ্রবেশকারীদের ভারতে ঢোকার দায়ভার কার ? এই প্রশ্নের জবাবে বিজেপির প্রাক্তন রাজ‍্য সভাপতি বলেন, "বিএসএফ ও পুলিশ সকলেরই দায়ভার রয়েছে । সরকারও তার দায়ভার এড়াতে পারে না । অনুপ্রবেশ সমস্যা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারের আমলেও ছিল । মমতা বন্দোপাধ্যায়ের আমলেও রয়েছে । এখানকার প্রকৃত ভোটাররা ঠিকমতো ভোট দিতে পারে না । বাংলাদেশ থেকে লোক এনে ভোটার কার্ড তৈরি করে শাসকপক্ষকে ভোটে জিততে হয় । এখন এসআইআরের 'ভূত' দেখতেই অনেকের বাবা-মা মরতে শুরু করেছে ।এখানে নাকি 'মড়ক' লেগেছে । ফটাফট লোক মরছে ।বিএলও-রাও নাকি মারা যাচ্ছে ! আমি এরকমটা আগে কখনও দেখিনি । এর আগে এগারো বারোতেও এসআইআর হয়েছে । ক'টা লোক মারা গিয়েছে ?"

দিলীপের কথায়, "ভয় দেখিয়ে যখন কোনও লাভ হল না, তখন মুখ্যমন্ত্রী এসআইআর বন্ধ করতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিচ্ছেন । আসলে বাহানা দিয়ে SIR বন্ধ করার চেষ্টা চলছে । ব্রিটিশরাও এসআইআর করেছিল । বিশ্বের সব দেশেই এটা হয়ে থাকে । তাই, রাষ্ট্রের স্বার্থে সংবিধান মেনে এবার কড়াকড়িভাবে এসআইআর হচ্ছে ।"

এর পরেই অনুপ্রবেশ সমস্যার প্রশ্নে বিস্ফোরক দাবি করেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ । তিনি বলেন, "সবথেকে বেশি অনুপ্রবেশ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে । এটা আমরা সকলেই জানি । তার মধ্যে 200-400 লোক বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে । যদি 5 লক্ষ লোক যেত তাহলে ভাবতাম বড় অংশের অনুপ্রবেশকারী গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে । এর থেকে বেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে এখানে । অনুপ্রবেশের জন্য দায়ী পুলিশ-বিএসএফ উভয়পক্ষই ।পয়সার জন্য তাঁরা এ সব (অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকতে দেয়) করে । সাধারণ মানুষেরও কি দায়ভার নেই ? তাঁরা কেন নিজের ভাগে ভাগ বসাতে দেয় বাইরের লোকেদের ? কেন সাধারণ মানুষ কিছু করে না ?"

বিজেপি নেতার সংযোজন, "সরকার কড়াকড়ি কিছু না-করলে বিএসএফ তিন কিলোমিটার ভারতীয় ভূখণ্ডে শুধু পাহারা দিয়ে কী করবে ? সরকারকেও তো কড়া হতে হবে । যাঁদের জন্য আমাদের এত সমস্যা, তাঁদের ঢোকার দায় আমাদের সকলেরই ।"

এদিকে, বিএসএফ সম্পর্কে দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ । তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণেই, এতদিন সীমান্তে গরু পাচার-সহ চোরাচালানের যত অভিযোগ উঠেছে, তার জন্য শাহি-মন্ত্রকের অধীনস্ত বিএসএফকেই দায়ী করে এসেছে রাজ্যের শাসকদল । রাজ‍্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বারবার অভিযোগ করে এসেছেন, সীমান্ত এলাকার পাহারা কেন্দ্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে । তাদের অধীনে কাজ করে বিএসএফ । কিন্তু তার পরেও অপরাধের ঘটনা ঘটলে দায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর । সেই আবহেই এবার বিজেপির প্রাক্তন রাজ‍্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের মুখে শোনা গেল অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিএসএফের ‘ব্যর্থতা’র কথা ।

DILIP GHOSH
SIR IN BENGAL
দিলীপ ঘোষ
বাংলায় অনুপ্রবেশ
DILIP GHOSH ON INFILTRATION

